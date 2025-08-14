Başkan Erdoğan: Aramıza katılanları bağrımıza basacağız! Önce ülkem diyenlere kapımız açık

Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı (AA)

"ÖNCE MEMLEKETİM DİYENLERE KAPIMIZ AÇIK"

24. senemizin, yepyeni bir soluk getirdiğimiz Türk siyaseti için, ülkemiz, milletimiz, yurt dışındaki vatandaşlarımız için, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun diyorum.

Bu yola birlikte çıktığımız bugüne kadar gönül ve kader birliği yaptığımız her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Partimizin kurucularına genel başkanlarımıza merkez kararı ve yönetim kurulu üyelerimize bakanlarımıza milletvekillerimize samimi şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde il ilçe ve belde başkanlarımıza kadın kolları teşkilatımıza yönetim kurulu üyelerimize belediye başkanlarımıza belediye meclis üyelerimize il genel meclis üyelerimize mahalle ve köy temsilcilerimize sandık müşahitlerimize teşekkür ediyorum.

Velhasıl bu yola kalbiyle birlikte emeğini alın terini duasını ve desteğini koyan AK Parti ailesinin her bir ferdine buradan şahsım partim ve milletim adına şükranlarımı takdim ediyorum.

"HOŞ GELDİNİZ, SEFALAR GETİRDİNİZ"

Türkiye Yüzyılı'nın inşası mücadelemize destek olmak amacıyla aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." diyor, hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Birazdan rozetlerini takacağımız belediye başkanlarımızı canıgönülden tebrik ediyorum.

Dünden beri ahlaksızca, haysiyetsizce, her türlü insani değeri ayaklar altına alan hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara "Hadi oradan." diyorum.

"KENDİ EVLERİNDEN GELEN PİS KOKULARI BASTIRMAK İÇİN HAYSİYET CELLATLIĞI YAPIYORLAR"

Pisliğin üzerinde oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar. Kendi pisliklerini örtmek, kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için utanmadan haysiyet cellatlığı yapıyorlar. Edepten payı olmayan, bozuk bir ağız ve kızarmaz bir yüzden başka hiçbir sermayesi bulunmayan seviyesizlere evelallah pabuç bırakmayız. Kültürümüzde "Kem söz sahibine aittir."

Hakaretle karşısındakini küçülteceğini zanneden, sadece kendisini rezil ve rüsva eder. Edepten, adaptan, asgari nezaketten yoksun bir siyasi dilin ve siyasetçinin; ne ülkeye, ne millete, ne de genel başkanı olduğu partisine hiçbir faydası olmaz.

"O GIRTLAĞINA KADAR BATTIĞI ÇAMURDA DEBELENİP DURURKEN BİZ İŞİMİZE BAKACAĞIZ"

Bu şahıs sadece bizi değil, çok daha çirkin, çok daha hakaretamiz ifadelerle partisindeki insanları da hedef alıyor. Şantaj yapılan, tehdit edilen, uzaktan kumandayla kontrol edilen bir kişi varsa, o da bu zattan başkası değildir.

CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil, hızla psikiyatri biliminin konusu hâline gelmektedir.

Bu zat şunu bilsin, anlasın ve hiçbir zaman unutmasın: Medya ve sosyal medyadaki tetikçileriyle itibar suikastları düzenleyenlerin zorbalıklarına bugüne kadar asla boyun eğmedik, bundan sonra da boyun eğmeyiz.

Beyefendi rahatsız olmuş. Varsın olsun, onu daha çok rahatsız edeceğiz. O, gırtlağına kadar battığı çamurda debelenip dururken biz işimize bakacağız.

AK kadrolar olarak, bu seviyesiz ve sevimsiz siyasetin bizi çekmek istediği kapana hapsolmayacağız.

Kardeşlerim, kim ne derse desin AK Parti bugün düne göre daha güçlüdür, inşallah yarın daha güçlü olacaktır.

Burada şunu tüm kalbimle söylemek arzusundayım: AK Parti ailesi Türkiye'nin en büyük, en kuşatıcı, en renkli ailesidir. Bu kardeşlerimize kapımız da kollarımız da ardına kadar açıktır.

Bugün bir kez daha sizler gibi vefakâr yol arkadaşlarıyla yürüdüğümüz için, bizlere sizler gibi anlı ak, yüreği ak, çalışkan, cesur dava arkadaşları nasip ettiği için Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum, şükrediyorum.