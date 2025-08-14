Başkan Erdoğan: Dünyanın 17’nci; Avrupa’nın 7’nci büyük ekonomisiyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Sağlığa 31 trilyon lira, gençlik ve spora 11,5 trilyon lira, aile ve sosyal hizmetlere 4 trilyon lira, adalete 10 trilyon lira, içişlerine 4 trilyon lira, AFAD bünyesinde olmak üzere 3 trilyon lira harcama yaptık. Çalışma ve sosyal güvenliğe 1,5 trilyon lira, ulaştırmaya , kamu-özel projeleri dâhil, 10 trilyon lira, çevre ve şehirciliğe 15 trilyon lira, kültür ve turizme 1,5 trilyon lira, tarım ve ormana 7 trilyon lira, enerjiye 8 trilyon lira, savunma sanayine 374 milyar dolar, sanayi ve teknolojiye 1,5 trilyon liralık yatırım yaptık. Merkez Bankamızın rezervleri bugün itibarıyla 175 milyar dolar ile rekor kırdı. 2024 yılı verilerine göre, dünyanın 17’nci; Avrupa’nın 7’nci büyük ekonomisiyiz.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN