14 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Dünyanın 17’nci; Avrupa’nın 7’nci büyük ekonomisiyiz
Başkan Erdoğan: Dünyanın 17’nci; Avrupa’nın 7’nci büyük ekonomisiyiz

Başkan Erdoğan: Dünyanın 17’nci; Avrupa’nın 7’nci büyük ekonomisiyiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2025 15:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Sağlığa 31 trilyon lira, gençlik ve spora 11,5 trilyon lira, aile ve sosyal hizmetlere 4 trilyon lira, adalete 10 trilyon lira, içişlerine 4 trilyon lira, AFAD bünyesinde olmak üzere 3 trilyon lira harcama yaptık. Çalışma ve sosyal güvenliğe 1,5 trilyon lira, ulaştırmaya , kamu-özel projeleri dâhil, 10 trilyon lira, çevre ve şehirciliğe 15 trilyon lira, kültür ve turizme 1,5 trilyon lira, tarım ve ormana 7 trilyon lira, enerjiye 8 trilyon lira, savunma sanayine 374 milyar dolar, sanayi ve teknolojiye 1,5 trilyon liralık yatırım yaptık. Merkez Bankamızın rezervleri bugün itibarıyla 175 milyar dolar ile rekor kırdı. 2024 yılı verilerine göre, dünyanın 17’nci; Avrupa’nın 7’nci büyük ekonomisiyiz.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Dünyanın 17’nci; Avrupa’nın 7’nci büyük ekonomisiyiz
Özlem Çerçioğlu AK Parti’de: Alnım ak başım dik
Özlem Çerçioğlu AK Parti’de: Alnım ak başım dik
Aramıza katılanları bağrımıza basacağız
"Aramıza katılanları bağrımıza basacağız"
Terör sorunun tamamen sıfırlamayı hedefliyoruz
"Terör sorunun tamamen sıfırlamayı hedefliyoruz"
Dünyanın 17’nci; Avrupa’nın 7’nci büyük ekonomisiyiz
"Dünyanın 17’nci; Avrupa’nın 7’nci büyük ekonomisiyiz"
Milletin çizdiği rotadan çıkmadık
"Milletin çizdiği rotadan çıkmadık"
AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz
"AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz"
Bahçeli’ye özel teşekkür!
Bahçeli’ye özel teşekkür!
AK parti belgeseli: 24 yılın hikayesi
AK parti belgeseli: 24 yılın hikayesi
Bakan Tekin A Haber’de
Bakan Tekin A Haber'de
CHP yalan üretim merkezi haline gelmiştir
"CHP yalan üretim merkezi haline gelmiştir"
AK Parti 24 yaşında! A Haber’de anlattılar
AK Parti 24 yaşında! A Haber'de anlattılar
Gazze’de 4 kişi daha açlıktan öldü!
Gazze’de 4 kişi daha açlıktan öldü!
Daha Fazla Video Göster