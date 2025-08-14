Başkan Erdoğan: Terör sorunun tamamen sıfırlamayı hedefliyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Terörsüz Türkiye sürecimiz ile bunu yeni bir safhaya taşıyoruz. Terör tehdidini ve ihtimalini de sıfırlamayı hedefliyoruz. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizi perçinleyelim istiyoruz. Cumhur ittifakı olarak bir devlet politikası olarak başlattığımız bu süreçte kısa sürede önemli mesafe alındı. Temennimiz bu yapıcı atmosferin korunmasıdır.” ifadelerini kullandı.

