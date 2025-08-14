14 Ağustos 2025, Perşembe

Başkan Erdoğan: Terör sorunun tamamen sıfırlamayı hedefliyoruz
Başkan Erdoğan: Terör sorunun tamamen sıfırlamayı hedefliyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2025 15:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Terörsüz Türkiye sürecimiz ile bunu yeni bir safhaya taşıyoruz. Terör tehdidini ve ihtimalini de sıfırlamayı hedefliyoruz. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizi perçinleyelim istiyoruz. Cumhur ittifakı olarak bir devlet politikası olarak başlattığımız bu süreçte kısa sürede önemli mesafe alındı. Temennimiz bu yapıcı atmosferin korunmasıdır.” ifadelerini kullandı.
