Başkan Erdoğan: Milletin çizdiği rotadan çıkmadık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; “O gün halka ve hakka hizmet için uzun ince bir yola çıktık. O günden bu güne milletin yolundan, milletin çizdiği rotadan bir an bile ayrılmadık. Partimize kumpaslar tuzaklar kuruldu. Besleyip büyüttükleri bütün yılanlarını üstümüze saldılar. Kapatma davaları ile bizi yıldırmaya çalıştılar. Terör olayları, sokak kalkışmaları ile ülkemizi kaosa sürüklemeye çalıştılar. Haşhaşi çeteleri ile yürüyüşümüzü akamete uğratmaya çalıştılar. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ile bu ülkeyi yabancılara peşkeş çekmeye kalkıştılar.” şeklinde konuştu.

