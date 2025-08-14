Başkan Erdoğan AK Parti’ye yeni katılanları hedef alan Özel’e tepki gösterdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Dünden beri ahlaksızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara hadi oradan diyorum. Pisliğin üzerinde oturmuşlar sağa sola pislik atıyorlar. Kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için haysiyet cellatlığı yapıyorlar. Bozuk ağır ve kızarmaz yüzden başka sermayesi olmayan seviyesizlere pabuç bırakmayız.” sözlerini kullandı.

