14 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Aramıza katılanları bağrımıza basacağız!
Başkan Erdoğan: Aramıza katılanları bağrımıza basacağız!

Başkan Erdoğan: Aramıza katılanları bağrımıza basacağız!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2025 15:45
Güncelleme:14.08.2025 15:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 24. kuruluş yıl dönümü programında açıklamalarda bulundu. AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu hakkında yapılan yorumlara sert sözlerle tepki gösteren Erdoğan, "Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Dünden beri ahlaksızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara hadi oradan diyorum." dedi. Terörsüz Türkiye hedefine değinerek, bu sürece katkı verenlerin isimlerinin tarihe yazılacağını vurgulayan Erdoğan, “Ezeli ve ebedi kardeşliği perçinleyelim, terörü sıfırlayacağız” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Aramıza katılanları bağrımıza basacağız!
Özlem Çerçioğlu AK Parti’de: Alnım ak başım dik
Özlem Çerçioğlu AK Parti’de: Alnım ak başım dik
Aramıza katılanları bağrımıza basacağız
"Aramıza katılanları bağrımıza basacağız"
Terör sorunun tamamen sıfırlamayı hedefliyoruz
"Terör sorunun tamamen sıfırlamayı hedefliyoruz"
Dünyanın 17’nci; Avrupa’nın 7’nci büyük ekonomisiyiz
"Dünyanın 17’nci; Avrupa’nın 7’nci büyük ekonomisiyiz"
Milletin çizdiği rotadan çıkmadık
"Milletin çizdiği rotadan çıkmadık"
AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz
"AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz"
Bahçeli’ye özel teşekkür!
Bahçeli’ye özel teşekkür!
AK parti belgeseli: 24 yılın hikayesi
AK parti belgeseli: 24 yılın hikayesi
Bakan Tekin A Haber’de
Bakan Tekin A Haber'de
CHP yalan üretim merkezi haline gelmiştir
"CHP yalan üretim merkezi haline gelmiştir"
AK Parti 24 yaşında! A Haber’de anlattılar
AK Parti 24 yaşında! A Haber'de anlattılar
Gazze’de 4 kişi daha açlıktan öldü!
Gazze’de 4 kişi daha açlıktan öldü!
Daha Fazla Video Göster