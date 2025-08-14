Başkan Erdoğan: Aramıza katılanları bağrımıza basacağız!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 24. kuruluş yıl dönümü programında açıklamalarda bulundu. AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu hakkında yapılan yorumlara sert sözlerle tepki gösteren Erdoğan, "Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Dünden beri ahlaksızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara hadi oradan diyorum." dedi. Terörsüz Türkiye hedefine değinerek, bu sürece katkı verenlerin isimlerinin tarihe yazılacağını vurgulayan Erdoğan, “Ezeli ve ebedi kardeşliği perçinleyelim, terörü sıfırlayacağız” ifadelerini kullandı.

