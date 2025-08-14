AK Parti’nin 24. yılı! Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye özel teşekkür!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün bu salonu onurlandıran kardeşlerim nezdinde AK Parti davasını sahiplenen, bu davaya omuz veren tüm kardeşlerime minnettarlığımı ifade ediyorum. Etkinliğimize özel aranjman göndererek büyük nezaket gösteren sayın Devlet Bahçeli'nin yanı sıra diğer genel başkanlara da teşekkür ediyorum.” dedi.

