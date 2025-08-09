ICRYPEX davasında skandal! Vurgunu yapan şirket davada bilirkişi oldu
ICRYPEX isimli kripto para borsasının sahibi olan Gökalp İçer, uyuşturucu temin etmek ve avukat Göksu Çelebi'yi 'olası kastla öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. ICRYPEX vurgununda 154 milyon dolar aklayan örgüt yöneticilerinin yargılandığı davada skandal yaşandı. Davanın bilirkişi raporunu, yine şirkette yönetici olan Tuncay Yıldıran'ın hazırladığı ortaya çıktı.
Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının ana sponsoru olarak adını duyuran kripto para borsası ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in uyuşturucu temin ettiği genç avukat Göksu Çelebi'nin komada olmasıyla gündeme gelmişti.
Gökalp İçer, "olası kastla öldürmeye teşebbüs" ve "uyuşturucu madde temin etmek" suçlarından geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Büro tarafından yürütülen bir başka soruşturma kapsamında ICRYPEX'in çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edildi.
GÖKALP İÇER VE ŞİRKETİ ICRYPEX'İN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının suçtan elde edilen değere ilişkin raporuna göre suç geliri elde eden ve suç gelirlerini yurt dışına çıkaran şüpheli Gökalp İçer ve Icrypex Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.
'ICRYPEX DAVASINDA' SKANDAL
Sabah'ın haberine göre Kripto para borsası şirketi ICRYPEX'in 154 milyon dolar kara para aklayan örgüt yöneticileri Ozan Şıklaroğlu ve Murat Seçkin'in yargılandığı davada skandal bir gelişme yaşandı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bilirkişi raporunu, şirketin yönetim kurulu üyesi ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) çalışanı Tuncay Yıldıran'ın hazırladığı ortaya çıktı.
YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİ SAKLADI
Söz konusu bilirkişi raporunda hem Ozan Şıklaroğlu'nun hem de 154 milyon dolarlık işlem gerçekleştiren Hotto Yazılım AŞ'nin, ICRYPEX cüzdan adreslerinin gizlendiği ve kendisinin ICRYPEX Yönetim Kurulu olduğunu saklayarak, raporu gönderdiği öğrenildi.
TÜM SİCİLİNİ YAZDI AMA BİR ŞEYİ UNUTTU
ICRYPEX Yönetim Kurulu üyesi Yıldıran, ICRYPEX'de 154milyon dolar aklayanlar için hazırladığı bilirkişi raporunda detaylı özgeçmişine yer verdi. Özgeçmişte, kendisinin Mart 2019'dan beri Forseti Danışmanlık A.Ş.'de kurucu ortak ve yönetim kurulu başkan vekili olduğu, 2023'ten beri Vepara yönetim kurulu üyeliği yaptığı, 2013-2016 arasında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'de Grup Başkanı olduğu, Aralık 2007-Şubat 2013 aralığında Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanlığı yaptığı ifadeleri yer aldı. Ancak Yıldıran, hazırladığı bilirkişi raporunda, ICRYPEX'te Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yer vermediği görüldü.
HALEN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YAPIYOR
Yıldıran'ın ICRPYEX'te Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Ticaret Sicil Kaydı'nda şirketle ilgili kayıtlı bilgilerde yer aldı. Ticaret Sicil kaydındaki verilerde Yıldıran'ın 29 Ocak 2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiği ifadeleri yer aldı. Şirketin resmi sitesinde yer alan Yönetim Kurulu listesinde, Yönetim Kurulu Başkanı olarak Zehra Ezgi İçer, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Müdür Yardımcısı Fatma Güneş'in yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi olarak Tuncay Yıldıran'ın ismi yer alıyor.
ÖZEL TELEGRAM GRUBU KURMUŞTU
Tele-dolandırıcılıktan elde edilen kara paranın aklanmasını sağlayan şebeke lideri Hotto Yazılım A.Ş. sahibi Ozan Şıklaroğlu'na, haklarında yürütülen soruşturmayla ilgili gizli evrak sızdırdığı tespit edilen ICRYPEX CEO'su Göklalp İçer'in, dolandırıcılarla ortak Telegram grubu oluşturduğu da ortaya çıkmıştı.
Diğer taraftan, ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer, avukat Göksu Çelebi'ye aşırı dozda kokain vererek entübe edilmesine yol açtığı gerekçesiyle "olası kastla öldürmeye teşebbüs" ve "uyuşturucu madde temin etmek" suçlarından tutuklanmıştı. Göksu Çelebi'nin hayati tehlikesi sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asla yalan söylemeyen 2 burç! Ölüm gelse bile dürüstlüklerinden vazgeçmezler
- Kişilik testi: Hangi çiçek seni yansıtıyor? Bu test affediciliğini ve hafızanı ortaya koyuyor!
- PMYO Parkur Sınavı Takvimi 2025 | PMYO parkur sınavı hangi tarihte yapılacak, nasıl olacak?
- DENİZDE KIRMIZI BAYRAK ALARMI! Bu il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı: İşte yasaklı bölgeler
- TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman, şartlar neler? En fazla konut hangi illerde yapılacak?
- Doktora seviyesinde yapay zeka! ChatGPT-5’te neler yapılabilir, öne çıkan özellikleri neler?
- LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN? Boş kontenjanlar açıklandı mı? Lise taban puanları ve boş kontenjan sorgulama ekranı
- Yunan adaları olmadıysa bu rota tam size göre: Kapıda vize stresi yok!
- 08 Ağustos Cuma hutbesi konusu ve tam metni: Sıla-ı Rahimle Bereketlenen Tatil
- 3 farklı hava etkili olacak: Yağış, sıcaklık artışı ve kuvvetli rüzgarlar kapıda! 8 Ağustos il il hava durumu
- Evde fark etmeden faturanızı kabartan 3 cihaz: Kullanmadığınızda fişten çekin
- Alzheimer’a yeni umut: Lityum takviyesi, beyni gençleştiriyor