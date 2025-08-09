09 Ağustos 2025, Cumartesi
ICRYPEX davasında skandal! Vurgunu yapan şirket davada bilirkişi oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2025 06:59
ICRYPEX isimli kripto para borsasının sahibi olan Gökalp İçer, uyuşturucu temin etmek ve avukat Göksu Çelebi'yi 'olası kastla öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. ICRYPEX vurgununda 154 milyon dolar aklayan örgüt yöneticilerinin yargılandığı davada skandal yaşandı. Davanın bilirkişi raporunu, yine şirkette yönetici olan Tuncay Yıldıran'ın hazırladığı ortaya çıktı.

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının ana sponsoru olarak adını duyuran kripto para borsası ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in uyuşturucu temin ettiği genç avukat Göksu Çelebi'nin komada olmasıyla gündeme gelmişti.

Fatih Altaylı'nın sponsoru ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer (AHABER ARŞİV)Fatih Altaylı'nın sponsoru ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer (AHABER ARŞİV)

Gökalp İçer, "olası kastla öldürmeye teşebbüs" ve "uyuşturucu madde temin etmek" suçlarından geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Büro tarafından yürütülen bir başka soruşturma kapsamında ICRYPEX'in çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edildi.

GÖKALP İÇER VE ŞİRKETİ ICRYPEX'İN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının suçtan elde edilen değere ilişkin raporuna göre suç geliri elde eden ve suç gelirlerini yurt dışına çıkaran şüpheli Gökalp İçer ve Icrypex Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

'ICRYPEX DAVASINDA' SKANDAL

Sabah'ın haberine göre Kripto para borsası şirketi ICRYPEX'in 154 milyon dolar kara para aklayan örgüt yöneticileri Ozan Şıklaroğlu ve Murat Seçkin'in yargılandığı davada skandal bir gelişme yaşandı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bilirkişi raporunu, şirketin yönetim kurulu üyesi ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) çalışanı Tuncay Yıldıran'ın hazırladığı ortaya çıktı.

Davaya bilirkişi olarak bakan Tuncay YıldıranDavaya bilirkişi olarak bakan Tuncay Yıldıran

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİ SAKLADI
Söz konusu bilirkişi raporunda hem Ozan Şıklaroğlu'nun hem de 154 milyon dolarlık işlem gerçekleştiren Hotto Yazılım AŞ'nin, ICRYPEX cüzdan adreslerinin gizlendiği ve kendisinin ICRYPEX Yönetim Kurulu olduğunu saklayarak, raporu gönderdiği öğrenildi.

TÜM SİCİLİNİ YAZDI AMA BİR ŞEYİ UNUTTU
ICRYPEX Yönetim Kurulu üyesi Yıldıran, ICRYPEX'de 154milyon dolar aklayanlar için hazırladığı bilirkişi raporunda detaylı özgeçmişine yer verdi. Özgeçmişte, kendisinin Mart 2019'dan beri Forseti Danışmanlık A.Ş.'de kurucu ortak ve yönetim kurulu başkan vekili olduğu, 2023'ten beri Vepara yönetim kurulu üyeliği yaptığı, 2013-2016 arasında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'de Grup Başkanı olduğu, Aralık 2007-Şubat 2013 aralığında Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanlığı yaptığı ifadeleri yer aldı. Ancak Yıldıran, hazırladığı bilirkişi raporunda, ICRYPEX'te Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yer vermediği görüldü.

HALEN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YAPIYOR
Yıldıran'ın ICRPYEX'te Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Ticaret Sicil Kaydı'nda şirketle ilgili kayıtlı bilgilerde yer aldı. Ticaret Sicil kaydındaki verilerde Yıldıran'ın 29 Ocak 2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiği ifadeleri yer aldı. Şirketin resmi sitesinde yer alan Yönetim Kurulu listesinde, Yönetim Kurulu Başkanı olarak Zehra Ezgi İçer, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Müdür Yardımcısı Fatma Güneş'in yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi olarak Tuncay Yıldıran'ın ismi yer alıyor.

ÖZEL TELEGRAM GRUBU KURMUŞTU
Tele-dolandırıcılıktan elde edilen kara paranın aklanmasını sağlayan şebeke lideri Hotto Yazılım A.Ş. sahibi Ozan Şıklaroğlu'na, haklarında yürütülen soruşturmayla ilgili gizli evrak sızdırdığı tespit edilen ICRYPEX CEO'su Göklalp İçer'in, dolandırıcılarla ortak Telegram grubu oluşturduğu da ortaya çıkmıştı.

Davaya bilirkişi olarak bakan Tuncay Yıldıran, (yanda en sağda) şirketin kendi sayfasında “Yönetim Kurulu Üyesi” olarak yer alıyorDavaya bilirkişi olarak bakan Tuncay Yıldıran, (yanda en sağda) şirketin kendi sayfasında “Yönetim Kurulu Üyesi” olarak yer alıyor

Diğer taraftan, ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer, avukat Göksu Çelebi'ye aşırı dozda kokain vererek entübe edilmesine yol açtığı gerekçesiyle "olası kastla öldürmeye teşebbüs" ve "uyuşturucu madde temin etmek" suçlarından tutuklanmıştı. Göksu Çelebi'nin hayati tehlikesi sürüyor.

