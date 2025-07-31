ICRYPEX ve sahibi Gökalp İçer’in şahsi mal varlıklarına el konuldu! İçer’in kirli defterleri açıldı

Başka bir ülkede yaşansa 'gazeteciler' ayağa kalkar! Bizde niye gündeme getiremiyorlar? Çünkü, Gökalp İçer bütün muhalifleri 'besleme' yapmış! Fatih Altaylı'ya para akıtmış, Onlar TV'ye sponsor olmuş. Selçuk Geçer'den Murat Muratoğlu'na, Emin Çapa'dan Atilla Yeşilada'ya herkese kesenin ağzını açmış. Gökalp İçer ne verdiyse, hiçbirinin sesi çıkmıyor/çıkamıyor.

Onlar kalem oynatamasa da biz iz sürmeye devam edelim.

Malumunuz, Gökalp İçer ilginç bir isim… Harbiye mezunu, eski asker, sonradan finansçı…

