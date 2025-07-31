ICRYPEX ve sahibi Gökalp İçer'in şahsi mal varlıklarına el konuldu! İçer’in kirli defterleri açıldı
ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in uyuşturucu temin ettiği genç avukat Göksu Çelebi yaşam savaşı verirken, İçer'in para kaynağı da merak konusu oldu. İstanbul Başsavcılığı'nın talebiyle, kripto baronu İçer'in şahsi mal varlığına ve ICRYPEX'e el konuldu. Şirketin ticari defterlerini mercek altına alan savcılık, kirli para trafiğinin peşine düştü. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugün köşesinde savcılığın İmamoğlu'nun trol ağı ve yasadışı bahis çetelerinin ICRYPEX'le ilişkisini de mercek altına aldığını belirtti. İşte detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.07.2025 06:52
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 10:06