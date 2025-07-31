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ICRYPEX ve sahibi Gökalp İçer'in şahsi mal varlıklarına el konuldu! İçer’in kirli defterleri açıldı

ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in uyuşturucu temin ettiği genç avukat Göksu Çelebi yaşam savaşı verirken, İçer'in para kaynağı da merak konusu oldu. İstanbul Başsavcılığı'nın talebiyle, kripto baronu İçer'in şahsi mal varlığına ve ICRYPEX'e el konuldu. Şirketin ticari defterlerini mercek altına alan savcılık, kirli para trafiğinin peşine düştü. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugün köşesinde savcılığın İmamoğlu'nun trol ağı ve yasadışı bahis çetelerinin ICRYPEX'le ilişkisini de mercek altına aldığını belirtti. İşte detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.07.2025 06:52 Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 10:06
ICRYPEX ve sahibi Gökalp İçer’in şahsi mal varlıklarına el konuldu! İçer’in kirli defterleri açıldı

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının ana sponsoru olarak adını duyuran kripto para borsası ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer, "olası kastla öldürmeye teşebbüs" ve "uyuşturucu madde temin etmek" suçlarından tutuklandı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklu Gökalp İçer'in sahibi olduğu ICRYPEX'e operasyon düzenlendi. Suç örgütlerinin elde ettiği haksız kazancın kripto ve döviz olarak finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. İçer ve ICRYPEX şirketine ait mal varlıklarına el konuldu.

ICRYPEX ve sahibi Gökalp İçer’in şahsi mal varlıklarına el konuldu! İçer’in kirli defterleri açıldı

Sicili kabarık çıkan ve İmamoğlu medyasının sponsoru olan İçer ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör bugün "Defterleri tek tek açılıyor!" başlıklı bir yazıyı köşesine taşıdı.

İşte Güngör'ün "Defterleri tek tek açılıyor!" yazısından detaylar

ICRYPEX ve sahibi Gökalp İçer’in şahsi mal varlıklarına el konuldu! İçer’in kirli defterleri açıldı

Türkiye birkaç gündür ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in karıştığı skandalı konuşuyor. Yüksek dozda uyuşturucu, günlerdir komada yatan genç bir avukat kadın, kripto baronunun kirli ilişkiler ağı, muhalif medyanın suskunluğu…

ICRYPEX ve sahibi Gökalp İçer’in şahsi mal varlıklarına el konuldu! İçer’in kirli defterleri açıldı

Başka bir ülkede yaşansa 'gazeteciler' ayağa kalkar! Bizde niye gündeme getiremiyorlar? Çünkü, Gökalp İçer bütün muhalifleri 'besleme' yapmış! Fatih Altaylı'ya para akıtmış, Onlar TV'ye sponsor olmuş. Selçuk Geçer'den Murat Muratoğlu'na, Emin Çapa'dan Atilla Yeşilada'ya herkese kesenin ağzını açmış. Gökalp İçer ne verdiyse, hiçbirinin sesi çıkmıyor/çıkamıyor.
Onlar kalem oynatamasa da biz iz sürmeye devam edelim.
Malumunuz, Gökalp İçer ilginç bir isim… Harbiye mezunu, eski asker, sonradan finansçı…

ICRYPEX ve sahibi Gökalp İçer’in şahsi mal varlıklarına el konuldu! İçer’in kirli defterleri açıldı

İsmi sadece bu uyuşturucu vakasında değil, aynı zamanda sahibi olduğu ICRYPEX Kripto Varlık A.Ş. üzerinden yürütülen kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis soruşturmalarında da geçiyor. Dün ICRYPEX'in ortakları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili yolsuzluk operasyonunda tutuklanan, Ekrem İmamoğlu'nun trol ağını yönetenlerden biri olan Umut Şenol'un olduğunu da yazdım.

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