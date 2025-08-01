ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer mal varlığını kaçırıyor mu? "Lüks otomobillerini Maslak'ta parçalatıyor" iddiası
Kripto para borsası ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer, genç avukat Göksu Çelebi'ye uyuşturucu temin etmesi ve Çelebi'nin maddeyi kullandıktan sonra komaya girmesi nedeniyle tutuklanırken; olay sonrası İçer hakkında kara para aklama gibi suçlamalar da yöneltilmişti. Hakkında bu yönden soruşturma olduğu öğrenilen İçer'in lüks araçlarını Maslak'taki oto sanayide parçalatarak mal varlığını kaçırdığı iddia edildi.
Kripto para borsası ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in, geçtiğimiz günlerde tanıştığı genç avukat Göksu Çelebi ile tatil dönüşü Sarıyer'deki evinde uyuşturucu kullandıkları ortaya çıkmıştı.
Uyuşturucu kullanan avukat Çelebi'nin olay sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılması ve yoğun bakıma alınmasının ardından, Gökalp İçer "uyuşturucu madde temin etmek" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.
KARA PARA İDDİASI
Olay sonrası şaibeli servetiyle de gündem olan İçer'in mal varlığına el konulurken, hakkında "kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü öğrenilmişti. MASAK tarafından İçer'in para trafiği ile ilgili de rapor hazırlandığı ve bu para trafiğinde şaibeli durumlar olduğu öğrenildi.
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Fatih Altaylı, Onlar TV (Şule Aydın, Timur Soykan, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan), Oğuzhan Uğur, Hande Karacasu gibi muhaliflerin para kaynağı olan İçer'in, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Umut Şenol ile de ortak olduğu ortaya çıkmıştı. Bu durum, CHP'nin şaibeli kurultayında dönen para trafiğinin ICRYPEX üzerinden kripto varlıklarla yapıldığı iddialarını da gündeme getirdi.