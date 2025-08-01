ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer mal varlığını kaçırıyor mu? "Lüks otomobillerini Maslak'ta parçalatıyor" iddiası

Giriş Tarihi: 01.08.2025 11:27

ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer (A Haber arşiv)

KARA PARA İDDİASI

Olay sonrası şaibeli servetiyle de gündem olan İçer'in mal varlığına el konulurken, hakkında "kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü öğrenilmişti. MASAK tarafından İçer'in para trafiği ile ilgili de rapor hazırlandığı ve bu para trafiğinde şaibeli durumlar olduğu öğrenildi.