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ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer mal varlığını kaçırıyor mu? "Lüks otomobillerini Maslak'ta parçalatıyor" iddiası

Kripto para borsası ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer, genç avukat Göksu Çelebi'ye uyuşturucu temin etmesi ve Çelebi'nin maddeyi kullandıktan sonra komaya girmesi nedeniyle tutuklanırken; olay sonrası İçer hakkında kara para aklama gibi suçlamalar da yöneltilmişti. Hakkında bu yönden soruşturma olduğu öğrenilen İçer'in lüks araçlarını Maslak'taki oto sanayide parçalatarak mal varlığını kaçırdığı iddia edildi.

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ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer mal varlığını kaçırıyor mu? "Lüks otomobillerini Maslak'ta parçalatıyor" iddiası

Kripto para borsası ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in, geçtiğimiz günlerde tanıştığı genç avukat Göksu Çelebi ile tatil dönüşü Sarıyer'deki evinde uyuşturucu kullandıkları ortaya çıkmıştı.

GÖKALP İÇER'İN TÜM MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Uyuşturucu kullanan avukat Çelebi'nin olay sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılması ve yoğun bakıma alınmasının ardından, Gökalp İçer "uyuşturucu madde temin etmek" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer (A Haber arşiv)ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer (A Haber arşiv)

KARA PARA İDDİASI
Olay sonrası şaibeli servetiyle de gündem olan İçer'in mal varlığına el konulurken, hakkında "kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü öğrenilmişti. MASAK tarafından İçer'in para trafiği ile ilgili de rapor hazırlandığı ve bu para trafiğinde şaibeli durumlar olduğu öğrenildi.

Fatih Altaylı ve Gökalp İçer (A Haber arşiv)Fatih Altaylı ve Gökalp İçer (A Haber arşiv)

MUHALİF MEDYANIN SPONSORUYDU
Fatih Altaylı, Onlar TV (Şule Aydın, Timur Soykan, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan), Oğuzhan Uğur, Hande Karacasu gibi muhaliflerin para kaynağı olan İçer'in, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Umut Şenol ile de ortak olduğu ortaya çıkmıştı. Bu durum, CHP'nin şaibeli kurultayında dönen para trafiğinin ICRYPEX üzerinden kripto varlıklarla yapıldığı iddialarını da gündeme getirdi.

Gökalp İçer'e ait olan Corvette marka lüks otomobil (A Haber arşiv)Gökalp İçer'e ait olan Corvette marka lüks otomobil (A Haber arşiv)

LÜKS ARAÇLARINI PARÇALATIYOR MU?
Mal varlığına el konulan Gökalp İçer'in değeri on milyonlarca lirayı bulan lüks araçlarını Maslak'ta bulunan Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki bazı dükkanlarda parçalattığı iddia edildi.

Gökalp İçer'e ait olan Dodge marka otomobil (A Haber arşiv)Gökalp İçer'e ait olan Dodge marka otomobil (A Haber arşiv)

Corvette Z06, Dodge Viper gibi süper spor otomobillere sahip olan İçer'in bu araçlarının sanayi sitesinde parçalanarak hurda haline getirildiği ve bu yöntemle değerini sıfıra indirildiği belirtildi.

Gökalp İçer'e ait olan Dodge Viper marka lüks araç (A Haber arşiv)Gökalp İçer'e ait olan Dodge Viper marka lüks araç (A Haber arşiv)

TOPLAM DEĞERLERİ 30 MİLYON TL'Yİ AŞKIN
İçer'in lüks otomobillerinin toplam değerinin 30 milyon TL'yi aşkın olduğu öğrenildi.

İşte kripto baronu Gökalp İçer’in mal varlıkları!İşte kripto baronu Gökalp İçer’in mal varlıkları! İŞTE KRİPTO BARONU GÖKALP İÇER'İN MAL VARLIKLARI!
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