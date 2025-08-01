İşte kripto baronu Gökalp İçer’in mal varlıkları! CHP’nin şaibeli kurultayındaki kriptolar ICRYPEX’ten mi dağıtıldı?

Kripto borsası ICRYPEX'in sahibi Gökalp

Hatta birçok şirketi -yurtdışındakiler de dahil- kısa süre önce Gökalp İçer Zehra Ezgi İçer'e devretmiş… Gökalp İçer'in 2020'lerde Murat Kutay Yıldırım'la birlikte ABK Holding Anonim Şirketi'nde de yönetim kurulu üyesi olarak adı geçiyor. Yani tablodan da görüleceği gibi kısa bir sürede Gökalp İçer, 370 milyon sermayeli bir kripto imparatorluğu haline geliyor.