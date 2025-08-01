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İşte kripto baronu Gökalp İçer'in mal varlıkları! CHP’nin şaibeli kurultayındaki kriptolar ICRYPEX’ten mi dağıtıldı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.08.2025 07:35 Güncelleme: 01.08.2025 10:02
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İşte kripto baronu Gökalp İçer’in mal varlıkları! CHP’nin şaibeli kurultayındaki kriptolar ICRYPEX’ten mi dağıtıldı?

Kripto dünyasının ünlü ismi ve ICRYPEX'in kurucusu olan Gökalp İçer, uyuşturucu temin etmek ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla tutuklandı. İçer’in mal varlıklarına, 'suçtan elde edilen gelirleri aklama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu. SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör, kripto baronunun mal varlıklarını köşesine taşıdı. İşte detaylar…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX ve Gökalp İçer hakkında yürütülen soruşturmada, platformun çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edildi.

GÖKALP İÇER'İN TÜM MAL VARLIĞINA EL KONULDU

SUÇ GELİRİ ELDE ETTİĞİ VE GELİRLERİNİ YURT DIŞINA ÇIKARDIĞI BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) hazırlanan rapora göre, suç geliri elde ettiği ve gelirlerini yurt dışına çıkardığı belirlenen şüpheli Gökalp İçer ile ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliğince el konulması kararı verildi.

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in mal varlıklarına dair bir yazıyı köşesine taşıdı. İşte Güngör'ün "İşte kripto baronunun mal varlıkları" başlıklı yazısı:

Kripto borsası ICRYPEX'in sahibi GökalpKripto borsası ICRYPEX'in sahibi Gökalp

Kripto borsası ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in 14 Temmuz'da hastaneye kaldırılan genç avukat kadına 'uyuşturucu temin edip kullanmasını sağlaması' gerekçesiyle tutuklanmasıyla adeta pandoranın kutusu açıldı.

Kripto borsası ICRYPEX'in sahibi GökalpKripto borsası ICRYPEX'in sahibi Gökalp

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdikçe ilginç bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Dün yazmıştım, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı rapor üzerine Gökalp İçer ve ICRYPEX A.Ş.'ye ait banka hesapları, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıkları, araçları, taşınmazları ve şirket ortaklık paylarına el konuldu. Şimdi şirketlerin bütün defterleri mercek altına alındı.

Kripto borsası ICRYPEX'in sahibi GökalpKripto borsası ICRYPEX'in sahibi Gökalp
Peki Gökalp İçer'in mal varlıklarında neler var?
Biraz araştırdım. Öyle ya, nasıl oluyor da, Bakırköy Zeytinlik Mahallesi'nde küçük bir iş hanında kurulan ICRYPEX Bilişim şirketi bir anda kripto sermayesini katlıyor?

Kripto borsası ICRYPEX'in sahibi GökalpKripto borsası ICRYPEX'in sahibi Gökalp
İçer'in Türkiye'deki şirketlerine değinmeden önce Hollanda, Londra ve Polonya'daki firmalarına bakalım. Onların geçmişleri de öyle çok eski değil… Hepsi 4 bilemediniz 5 yıllık… Örneğin, Icrypex Fintech Ltd. Londra'da kurulu… 2020'de kurulmuş. 50 bin sterlin sermayeyle… Keza Hollanda'da kurulu şirketi Tykhe Investments B.V.'de öyle…

Kripto borsası ICRYPEX'in sahibi GökalpKripto borsası ICRYPEX'in sahibi Gökalp
Türkiye'de ise Rent Eight Havacılık Hizmetleri ve Turizm Ticaret A.Ş., The G Entertainment Turizm Organizasyon A.Ş., Sothis Partners Teknoloji A.Ş., Balıkesir'de kurulu Vox Çağrı Merkezleri Hizmetleri, İkaros& Partners İnsan Kaynakları diye birkaç tane şirketi var. Hepsinin kuruluşları 2022'den sonraŞirketlerin çoğunun internet sitesi bile yok. Bir kısmının yönetim kurulu başkanı Gökalp İçer, bir kısmının ise Zehra Ezgi İçer…

Kripto borsası ICRYPEX'in sahibi GökalpKripto borsası ICRYPEX'in sahibi Gökalp
Hatta birçok şirketi -yurtdışındakiler de dahil- kısa süre önce Gökalp İçer Zehra Ezgi İçer'e devretmiş… Gökalp İçer'in 2020'lerde Murat Kutay Yıldırım'la birlikte ABK Holding Anonim Şirketi'nde de yönetim kurulu üyesi olarak adı geçiyor. Yani tablodan da görüleceği gibi kısa bir sürede Gökalp İçer, 370 milyon sermayeli bir kripto imparatorluğu haline geliyor.

İşte kripto baronu Gökalp İçer’in mal varlıkları! CHP’nin şaibeli kurultayındaki kriptolar ICRYPEX’ten mi dağıtıldı?

Şimdi hepimizin merak ettiği soru bu paranın kaynağı ne?
Dün bir arkadaşım arayıp ilginç bir iddia ortaya attı. CHP'nin şaibeli kurultayına vurgu yapıp "Yoksa telefonların içerisinde soğuk cüzdan usulüyle dağıtıldığı iddia edilen kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı" dedi.
Vallahi onu bilemem.
Ama eminim ki, Gökalp İçer'in el konulan şirketlerindeki detaylı araştırmalar birçok konuyu gün yüzüne çıkaracaktır.

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