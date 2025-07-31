ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer ifadesinde kabul etti! 154 milyon doları Telegram’dan akladılar

ICRYPEX'in kurucusu Gökalp İçer

ŞEBEKE LİDERİ TALEP ETTİ GRUP KURDU



İçer ifadesinde söz konusu Telegram grubuyla ilgili, "Telegram üzerinden ayrı bir grup daha vardı. Bu grupta Ozan Şıklaroğlu, Fatih Çetez, ben ve şirketteki birkaç çalışanım vardı. Bazen pozisyon sorduklarında buradan yazışmalar yapılıyordu" diyerek söz konusu grubunun kurulmasını dolandırıcılık şebekesinin lideri Ozan Şıklaroğlu'nun talebi üzerine kurduğunu itiraf etti.