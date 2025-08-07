07 Ağustos 2025, Perşembe
Sahte diploma skandalında kan donduran olay! Depremde ölen avukatlarla dalga geçtiler

Sahte diploma skandalında kan donduran olay! Depremde ölen avukatlarla dalga geçtiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2025 07:42
Sahte diploma skandalında kan donduran olay! Depremde ölen avukatlarla dalga geçtiler

Türkiye'nin gündemine oturan sahte diploma skandalında ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sahte kimlik ve belgelerle e-imza üreten şebekenin 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden bazı avukatların diplomalarını sistemden silerek, yerlerine diploma talep eden kişilerin kayıtlarını yaptıkları ortaya çıkmıştı. Depremde vefat eden hukukçuların isimlerini birbirleriyle nasıl paylaştıklarının detayları da öğrenildi.

İddianamede özellikle Ziya Kadiroğlu ile olan mesajlaşmalarda, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden avukatların listelerinin temin edilerek birbirlerine gönderildiği belirtilen iddianemede, "Ülkemizde meydana gelen deprem neticesinde Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde vefat eden avukatların listelerini temin etmek suretiyle birbirlerine göndererek rahmet dileklerini ileten mesajlar tespit edilmiştir" denildi.

İddianamede ayrıca "Süphelilerin vefat eden avukatların isimlerini ve mezuniyetlerini tespit ederek üniversitedeki kayıtlarını sildikleri, ardından kendilerinden hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden kişileri vefat eden avukatların yerine ilgili üniversitelere kayıt ettikleri bilinmektedir" ifadesine yer verildi.

SAHTE ECZACI
Soruşturma kapsamında tutuklanan Yelda Boğa'nın Adana'da ikamet ettiği, Mersin Üniversitesi'nde sahte elektronik imza kullanılmak suretiyle adına "Eczacılık " lisans programından yasa dışı mezuniyet kaydı oluşturulduğu öğrenildi.

DEĞERİ 500 BİN TL
İddianamede yer alan bilgilere göre depremde vefat eden kişilerin mezuniyet bilgilerinin silinmesiyle yapılan sahte diplomalar karşılığında 500 bin TL istendi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Yusuf Algan Çelik'in iddianamede de yer alan ifadesine göre sahte diplomaların depremde vefat eden kişiler üzerinden yapıldı ve karşılığında 500 bin TL istendi. Algan ifadesinde sosyal medya platformu instagramda "diploma verilir" ilanı gördü.

Buradaki ilana tıklayan Algan kendisini Oğuz ismiyle tanıtan biriyle konuştu ve ondan 2 yıllık turist rehberlik diploması istedi. Oğuz isimli şahıs ise talep ettiği bölümün 4 yıllık olduğunu, ücretinin 200 bin TL olduğunu ve söz konusu işlemin depremde vefat eden kişilerin mezuniyet bilgilerinin silinerek yerine talep eden kişilerin kayıtlarının yapıldığı konusunda bilgiler verdi. Bu parayı gönderen Algan'ın adında sahte diploma düzenlendi. Ancak daha sonra ücret 500 bin TL'ye çıkarıldı. Fakat Algan bu parayı vermedi. Parayı vermeyince Algan'ın sahte mezuniyet kaydı bir süre sonra e-devletten silindi.

