AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten diploma soruşturmasına ilişkin açıklama: Sahtecilik yapanları devletten söküp atacağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları...

Türkiye Yüzyılı buluşmaları adıyla yeni bir safhayı başlatıyoruz. 8 Ağustos'tan 15 Eylül'e kadar vatandaşlarımızla buluşacağımız yeni bir çalışma başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu yeni dönemde ilgili talimatlarını vermiştir.

"ODAK PKK'NIN FESHİ VE SİLAH BIRAKMASIDIR"

PKK'nın silah bırakarak feshin gerçekleşmesi sürecinin tamamlanması açısından Meclis'teki komisyon çalışmalarına başladı. Meclis gündemine hakimdir, komisyon da gündemine hakimdir. Görüyoruz ki komisyonun kuruluş amacı dışında misyon yükleyen açıklamalar yapılıyor. Odağı kaybetmemek lazım. Odak PKK'nın feshedilip silah bırakmasına dönüktür. Zaman zaman anayasa tartışmaları yapılıyor, bu konu ile ilgisi yok. Ülkemize sivil anayasa kazandırmak her zaman hedefimiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Süreç Terörsüz Türkiye'ye ulaşma hedefidir. Ne kadar kritik olduğunu da her zaman ifade ediyoruz. Türkiye Yüzyılı buluşmalarında da meseleye nasıl baktığımızı, değerlendirmelerimizi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Şehit ailelerimize de ziyaretler yapacağız. Toplumun çeşitlik kesimlerden gelen kaygıların giderilmesi bakımından vesile olacaktır.

SAHTE DİPLOMA SORUŞTURMASI

Sahte diploma, sahte ehliyetle ilgili suç şebekeleriyle ilgili bir gündem var. Bu konu devlet kurumlarınca 1 yıl önce tespit edildi. 2024 Ağustos itibarıyla. Bütün deliller toplanmıştır. Burada aslında devlet kurumlarının çok öncesinden fark ettiği bir durum söz konusudur. Bütün kurumlar uyarılmıştır. Bunun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Arkadaşlarımızla ilgili olan iddialara prim vermeyeceğiz. İçişleri ve adliye görevini yapmaktadır. Gereği yapılacaktır. Sahtecilik yapanları devletten söküp atacağız. Konu bir dava sürecindedir. Devlette bu tür şebekeleşmeler jiletle hukuk çerçevesinde kazınacaktır. Hukuk sistemi işliyor, Emniyet görevini yapmaktadır.

Dezenformasyonlar ortaya çıktı ve bunların hepsi yalanlandı. Bunu partiler arası bir tartışmaya çevirmeye çalışıyorlar. Soruşturma 1 yıl öncesinden yürümüş gereken yapılmaktadır. Bunların devletten kazınması konusunda yüksek bir irade vardır. Vatandaşlarımıza bu konuda bize ulaşan her türlü bilgiyi, paylaşacağız. Sahtekarlık yapanlar, suç işleyenler ortaya çıkarılacak. İyi niyetli olarak uyarı yapanlara teşekkür ediyoruz. Ama sabotaj faaliyetlerine de müsaade etmeyeceğiz.

KATLİAM ŞEBEKESİ YARGILANMALI

"Filistin ve Gazze konusunu yakından takip ediyoruz. İnsani yardımlar konusunda, oraya gönderdiğimiz yardımlar, Güney Afrika ile dahil olduğumuz dava ve tüm bunlar Siyonist soykırım şebekesine karşı en etkili stratejiyi ortaya koyan somut eylemlerdir. Bütün soykırım suçları işlenmişken yapılması gereken katliam şebekesinin yargı önüne çıkarılmasıdır. Bunların Nazilerin yaptığı gibi hesap vermesidir. Bunların soykırım suçundan hesap vermeli. Bunları cesaretlendiren herkes Nazi eylemleri ile yüzleşmek zorunda kalacak. Filistin devletini tanıyan tüm ülkelere teşekkürümüzü iletiyoruz"

Suriye'nin toprak bütünlüğü hedef alınmaktadır. SDG fırsatçılık yapmaya çalışıyor. Terörsüz Türkiye süreci sabote edilmesine müsaade etmeyiz, gerekeni yaparız.

CHP, TSK veya yargıyı vesayet unsuru görüyor. Cumhurbaşkanlığı makamı başkomutanlık makamıdır