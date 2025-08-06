Sahte diploma soruşturmasında yeni detay! Ünlü doktor Volkan Uçak’ın ifadesi ortaya çıktı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturmasında tutuklanan sanıklardan televizyon programlarına da çıkan ünlü doktor Volkan Uçak ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Uçak'ın cep telefonunda Türkiye İletişim Ofisi olarak kayıtlı kişi ile 250 bin lira karşılığında doçentlik verilmesi konusunda konuşmalar olduğu görüldü. Öte yandan Uçak'ın ifadesi ortaya çıkarken, “Yurt dışında okuduğum üniversitenin denklik işlemlerinin Türkiye'de yapılıp yapılmadığı konusunda internette araştırmalar yaparken kendisini Zafer Hoca olarak tanıtan Ziya Kadiroğlu ile tanıştım. Ege Üniversitesi'nde denklik işlemini 80 bin lira karşılığında yapabileceğini söyledi. Ziya Kadiroğlu'na sadece lise diplomamı gönderdim ve e-devlet üzerinden sorgulama yaptığımda mezun kaydını gördüm. Psikolojik danışmanlık hizmeti vermiyorum. Sadece hipnoz, zihin kodlama gibi uygulamalar yapıyorum' dedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturması tamamlandı.
Resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemine izinsiz erişim, kişisel verilerin hukuka aykırı elde edilmesi gibi suçlardan 5 ila 50 yıl arası hapis cezası istenen 65 sanığın yer aldığı iddianamedeki sanıklardan televizyon programlarına da çıkan ünlü doktor Volkan Uçak ile ilgili ayrıntılar dikkat çekti.
Ege Üniversitesi Psikoloji bölümü lisans diploması ile Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diplomasının sahte olduğu belirlenen ünlü doktorun ifadesi de ortaya çıktı. SABAH, yüksek ücretlerle hipnoz seansları düzenleyen ve televizyon programlarına çıkan ünlü doktor Volkan Uçak ifadesine ulaştı.
Adına kayıtlı Alfa Psikolojik Danışmanlık şirketi bulunan Abdullah Volkan Uçak için Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Işıl Gerekul Kırova adına bilgisi ve rızası dışında sahte kimlik kullanılmak suretiyle çıkartılan e-imza üzerinden yetkisiz erişim sağlanarak sahte diploma oluşturulduğu tespit edildi.
ZAFER HOCA 80 BİN LİRA İSTEDİ
Uçak ifadesinde, "Psikoloji Lisans ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı mezuniyet/diploma kaydı ile ilgili olarak yurtdışında okudum. Okuduğum üniversitenin denklik işlemlerinin Türkiye'de yapılıp yapılmadığı konusunda internette araştırmalar yaptım. Araştırmalar sırasında kendisini Zafer Hoca olarak tanıtan ve sonrasında ismini Ziya Kadiroğlu olarak öğrendiğim kişi Ege Üniversitesinde denklik işleminin yapılabileceği konusunda yönlendirme yaptı. 80 bin lira tutarında para talep etti" dedi.
LİSE DİPLOMAMI GÖNDERDİM
Uçak, "Zafer hoca olarak bildiğim Ziya Kadiroğlu'na sadece lise diplomamı gönderdim. E-devlet üzerinden sorgulama yaptığımda mezun kaydını gördüm. Ancak bir müddet sonra Ziya Kadiroğlu'na ulaşamadım. Bu nedenle parayı göndermedim" dedi.
Cep telefonunda SBKEZ olarak kayıtlı olan kişi ile aralarında gerçekleşen ve adına yasa dışı olarak çıkartılan mezun belgesini gönderildiği konuşma içeriklerini hatırlamadığını söyleyen Uçak, Alfa Psikolojik danışmanlık isimli şirketinde psikolojik danışmanlık hizmeti vermediğini hipnoz, zihin kodlama gibi uygulamalar yaptığını anlattı.
SAHTE DİPLOMA KAYDI 1 YIL ÖNCE YAPILMIŞ
Soruşturma kapsamında yapılan incelemede Ege Üniversitesi yöneticisi adına oluşturulan elektronik imza ile sistemlere yetkisiz erişim sağlandığı belirlendi. Bu yöntemle 15 Temmuz 2024'te klinik psikoloji yüksek lisans ve psikoloji lisans programından sahte diploma kaydı oluşturduğu tespit edildi.
KAYITLAR GÖRÜNMEYE BAŞLADI MESAJI
Uçak'ın cep telefonu mobil interneti ile e-devlet üzerinden diploma sorgulaması yaptığı anlaşıldı. Soruşturma kapsamında el konulan ve incelemesi yapılan cep telefonunda Uçak'ın anahtarcı Adnan ismi ile kayıtlı olan kişi ile görüşme yaptığı belirlendi. Ayrıca Uçak'ın cep telefonuna SBKEZ olarak kayıtlı olan kişiden sahte diploma belgesinin gönderildiği anlaşıldı. Ayrıca SBKEZ adlı kişi ile tezli yüksek lisansın sisteme kaydedilmesi, e-devlet sisteminde kaydın görünmeyi başlaması hususlarında çeşitli mesaj kayıtları tespit edildi.
ANAHTARCI ADNAN İLE MESAJLAŞMALAR
Uçak'ın cep telefonunda anahtarcı Adnan ismi ile kayıtlı olan sanık Adnan Taşdemir'e diploma temin edilmesi ve ücret ödenmesi konusunda mesaj kayıtları bulundu. Ziya Hoca ismi ile kayıtlı olan sanık Ziya Kadiroğlu ile diploma temin edilmesi ve ücret ödenmesi konusunda mesaj kayıtları ele geçirildi.
250 BİN LİRAYA DOÇENTLİK
Uçak'ın cep telefonunda Türkiye İletişim Ofisi olarak kayıtlı kişi ile 250 bin lira karşılığında doçentlik verilmesi konusunda konuşmalar olduğu görüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kızılay personel alımı ilanları 2025: Hangi pozisyonlarda alımlar yapılacak? Başvuru şartları neler?
- THY binlerce personel alımı yapacak: Pozisyonlar ve şartlar açıklandı! Kabin memuru, Pilot, Dispeçer
- Altın yatırımcısı dikkat: Faruk Erdem A Haber'de rakam verdi! O tarihte Gram 5.000 TL sınırına...
- Evde yokken klima kullanımı nasıl olmalı? Bu yöntem elektrik faturasında tasarruf sağlıyor
- Uçaklarda powerbank yasaklandı mı, neden? Uçuş sırasında powerbank (taşınabilir şarj cihazı) kullanabilir miyim?
- Bunu yapanlar iki katı daha fazla kilo veriyor: İştahı azaltıp yağı eritiyor
- E-devlet tapu kilitleme EKRANI | Eviniz habersizce satılabilir: Bu adımı atmayan risk altında
- Sana bunu gerçekten o mu yazdı? ChatGPT ile yazılan mesajlar nasıl anlaşılır?
- A101 7 AĞUSTOS KATALOĞU | Peşin fiyatına 3 taksit kampanyası: Akülü araba 6.499 TL, dikey süpürge 1.899 TL, Vantilatör 1.499 TL...
- Mustafa Demir kimdir? Eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir neden vefat etti, hasta mıydı?
- Öğrenciler İstanbul'a akın ediyor: İşte İstanbul’da ilçe ilçe kiralık ev fiyatları
- TOKİ arsa satışı 6 Ağustos il listesi | 56 ilde 642 arsa satışı peşinat ve ödeme seçenekleri