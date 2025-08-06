06 Ağustos 2025, Çarşamba
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Sahte e-İmza ve diploma olayının detayları A Haber’de! İşte e-İmza çetesinin karargahı

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.08.2025 09:39 Güncelleme: 06.08.2025 09:44
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Sahte e-İmza ve diploma olayının detayları A Haber’de! İşte e-İmza çetesinin karargahı

Türkiye'de kamu kurumlarını hedef alan e-İmza sahteciliği soruşturması tamamlandı. Sahte e-İmzalarla üniversite ve YÖK sistemine giren ve bu yolla notları yükseltip sahte diplomalar oluşturan suç örgütü soruşturmasında yeni detayları A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturması tamamlandı. Resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemine izinsiz erişim, kişisel verilerin hukuka aykırı elde edilmesi gibi suçlardan 5 ila 50 yıl arası hapis cezası istenen 65 sanığın yer aldığı iddianamedeki çarpıcı detaylar var.

Öte yandan e-İmza çetesinin 1 yıl önce karargah olarak kullandığı noktayı A Haber görüntüledi. Ekibimizden Murat Sekban önemli bilgileri o noktadan anlattı.

SAHTE E-İMZA OLAYININ DETAYLARI A HABER'DE!

KARARGAHLARINI A HABER GÖRÜNTÜLEDİ

A Haber muhabiri Murat Sekban: İlgili kurumların yöneticilerinden bazılarının e-İmzalarını kopyalayarak, çalarak sahte diploma, sahte ehliyet üreten, çıkaran suç çetesine ilişkin operasyonlar düzenlenmişti. Bizler de şu anda o çetenin karargah olarak kullandığı, göstermelik merkez olarak kullandığı noktadayız. Hamam önündeyiz. Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı. Bu tarihi konakların olduğu noktadaydı. Bu bina onlar tarafından, çete tarafından karargah olarak kullanılıyordu.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

İLK İHBAR NE ZAMAN GELDİ?

Tabii şu anda başka bir kurum eğitim ve kültür vakfı olarak kullanılıyor. Çünkü 2024 yılında soruşturma başlatıldı. Ağustos ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gelen ihbarlar üzerine ve bu soruşturmanın ardından 7 Ocak'ta ilk operasyon dalgası gerçekleştirildi. Buna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bu soruşturma gelen ihbar üzerine Ağustos 2024'te, bundan bir yıl önce başlatıldı ve ilk dalga operasyon 7 Ocak'ta gerçekleşti. 23 ilde eş zamanlı yapıldı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

AKADEMİ ALTINDA KAMUFLE

İkinci dalga operasyonsa 23 Mayıs 2025 tarihinde 16 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşti. Bu operasyonda 197 şüpheli yakalandı. 37'si tutuklandı. 150'si hakkında da adli kontrol kararı verildi ve ilk tespitlere göre 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edildi ki bu diplomalar ve ehliyet karşısında da 2,5 milyona kadar para aldı bu çete ve bu binada Tuzem Akademi olarak o zamanlar hizmet veriyordu. Çete bu çatı altında kendini kamufle ediyordu ve para karşılığında sahte diploma ve ehliyet veriyordu.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

HEPSİ YAKALANIP TUTUKLANDI

Bu doğrultuda yapılan soruşturma kapsamında sahte e-imzalar üreterek ya da yetkililerin e-imzalarını kopyalayıp çalarak sistemlerde değişiklik yaptıkları da tespit edilmiş oldu. Tabii suç örgütü tespit edildi. Üyeleri tespit edildi. Tutuklamalar yapıldı. Ama bu süreçte maalesef dezenformasyon da yaşanıyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

400 AKADEMİSYEN VE UYUŞTURUCU SATICISI YALANI

Özellikle sosyal medyada 400 akademisyenin sahte diploma aldığı ve bunların görevde olduğu söylenmişti. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Müdürlüğü de bu iddiayı yalanladı. Böyle bir iddianın doğru olmadığını, sahte diploma alan kişi sayılarının da hiçbirinin aktif olarak Türkiye'de ve görevde olmadığının da altını çizdi.

Bir başka konu da bir polis memurunun, bir başkomserin e-İmza ile narkotik suçlarda görevli bir polisin, e-imza ile uyuşturucu satıcıları hakkındaki adli kontrol kararlarını kaldırdığı yönündeydi. Buna da Emniyet Genel Müdürlüğü dün yanıt verdi ve Emniyet'in narkotik sisteminin, dijital sisteminin kapalı ağ ortamında bulunduğunu, yani dışarıdan erişime açık olmadığını ve e-İmzayla çalışmadığını belirterek Emniyet Genel Müdürlüğü de bu iddiayı yalanlamış oldu.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

DEPREMDE ÖLENLERİN İSİMLERİNİ SİLMİŞLER

Sahte çetenin karargah olarak kullandığı yer tam olarak burasıydı. Buraya gelen kişiler belli miktarlar ödeyerek sahte diploma, sahte ehliyet alıyorlardı. Sınav notlarının değiştirilmesini buradan talep ediyorlardı ve çetenin kurmuş olduğu o ağ para karşılığı isimleri değiştirerek, hatta maalesef ne acıdır ki bir diğer tespitlerden biri, deprem bölgesinde hayatını kaybeden avukatların yerine başkalarının kaydedildiği yönünde de bulgular olduğunu da belirtmiş olalım.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ÇETE LİDERİ ŞÖMİNE İÇİNDE YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yürütülen soruşturmanın ardından tüm çetenin çökertildiğini, iki dalga halinde gerçekleştirilen operasyonlarda da toplamda 197 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 37'sinin de tutuklandığını belirtti ve o yakalananlar arasında da bu çetenin başındaki isim de yer alıyor. Hatta saklandığı evde bir şöminenin içinde yakalanmıştı çete lideri ve şu an itibariyle de gördüğünüz bu karargah artık başka bir isim tarafından, başka bir kurum tarafından kullanılıyor. Bu çeteyle bir bağlantısı yok ama onların 1 yıl önce kullandığı bina tam olarak bu bina ve tarihi bir mekan.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

KUYTU BİR NOKTA TERCİH EDİLMİŞ

Burası çok kuytu bir yerde, çok dikkat çeken bir yerde değil. Kameramanım Serkan Öztürk şu anda size gösteriyor. Arabayla ulaşımın olmadığı bir yer burası. Sadece merdivenlerle yaya yoluyla girişi hemen gördüğünüz gibi sol taraftaki kapı. 7 numaralı blok burada adresine baktığımızda. Ama an itibariyle şu an da artık tabii ki kapatıldı ve başka bir eğitim kültür vakfı tarafından kullanılıyor. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok titiz bir şekilde yürütülüyor. Bu kapsamda sanıkların, çete üyelerinin ifadelerinin ardından yeni bir operasyon dalgası gelir mi? Hep birlikte takip ediyor olacağız.

Sahte e-İmza ve diploma olayının detayları A Haber’de! İşte e-İmza çetesinin karargahı
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Sahte e-İmza ve diploma olayının detayları A Haber’de! İşte e-İmza çetesinin karargahı Sahte e-İmza ve diploma olayının detayları A Haber’de! İşte e-İmza çetesinin karargahı Sahte e-İmza ve diploma olayının detayları A Haber’de! İşte e-İmza çetesinin karargahı
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