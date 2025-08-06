Sahte e-İmza ve diploma olayının detayları A Haber’de! İşte e-İmza çetesinin karargahı

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400 AKADEMİSYEN VE UYUŞTURUCU SATICISI YALANI

Özellikle sosyal medyada 400 akademisyenin sahte diploma aldığı ve bunların görevde olduğu söylenmişti. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Müdürlüğü de bu iddiayı yalanladı. Böyle bir iddianın doğru olmadığını, sahte diploma alan kişi sayılarının da hiçbirinin aktif olarak Türkiye'de ve görevde olmadığının da altını çizdi.

Bir başka konu da bir polis memurunun, bir başkomserin e-İmza ile narkotik suçlarda görevli bir polisin, e-imza ile uyuşturucu satıcıları hakkındaki adli kontrol kararlarını kaldırdığı yönündeydi. Buna da Emniyet Genel Müdürlüğü dün yanıt verdi ve Emniyet'in narkotik sisteminin, dijital sisteminin kapalı ağ ortamında bulunduğunu, yani dışarıdan erişime açık olmadığını ve e-İmzayla çalışmadığını belirterek Emniyet Genel Müdürlüğü de bu iddiayı yalanlamış oldu.