Dijital kamu altyapısını hedef alan sahte E-imza çetesi çökertildi! Asılsız iddialar tek tek çürütüldü: İşte 10 maddede yalan ve gerçekler

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BTK, İçişleri, Adalet, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları ile YÖK ve ÖSYM başta olmak üzere tüm ilgili kurumlar, sürecin başından itibaren tam koordinasyon içinde hareket etti. DMM'nin bilgilendirmesinde, operasyonun başarısının sosyal medyadaki manipülatif iddialarla gölgelenmek istendiği, soruşturmanın şeffaf ve koordineli bir şekilde yürütüldüğü ve kamuoyunun yalnızca resmî açıklamalara itibar etmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

İŞTE 10 MADDEDE İDDİALAR VE GERÇEKLER&NBSP;

İddia 1: "Türkiye genelinde yüzlerce sahte diploma üretilmiştir."

Gerçek: Soruşturma kapsamında 57 sahte üniversite diploması, 4 sahte lise diploması ve 108 sahte sürücü belgesi tespit edilmiştir. İddialarda belirtilen "yüzlerce sahte diploma" ifadesi, doğru değildir. Süreç, ilgili kamu kurumlarının koordinasyonuyla kontrol altına alınmıştır. Bu belgelerin -ikisi hariç- herhangi bir mesleğin ifasında kullanıldığına dair bir tespit bulunmamaktadır.

İddia 2: "400 akademisyen usulsüz şekilde atanmıştır."

Gerçek: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şu ana kadar 220 kişi hakkında işlem yapılmış, 199 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır. Ancak Türkiye'de görev yapan hiçbir akademisyen veya MEB öğretmeni bu kişiler arasında değildir. DMM tarafından yapılan açıklamada, "400 akademisyen" iddiasının kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığı vurgulanmıştır. Nitekim soruşturma makamları tarafından yapılan bilgilendirmede söz konusu iddiayı destekleyen herhangi bir resmi belge, atama kaydı ya da adli tespit bulunmadığı vurgulanmıştır.