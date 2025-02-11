Malezya ile 11 anlaşma imzalandı! Ticarette hedef 10 milyar dolar | Başkan Erdoğan: İsrail ateşkesi ihlal etti

Başkan Erdoğan ve Enver İbrahim heyetler arası görüşmede

"KARDEŞLİĞİMİZ 16. YÜZYILA UZANAN KADİM BİR TARİHE DAYANIYOR"

Başkan Erdoğan heyetler arası görüşmesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler:

Saygı değer bakanlar, kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Malezya'ya 5 yıl aradan sonra yeniden ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Nazik misafirperverlik için aziz kardeşim Enver İbrahim'e sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Malezya'nın kalbimizde müstesna bir yeri bulunuyor. Türk halkıyla dostluk ve kardeşlik 16. Yüzyıla uzanan kadim bir tarihe dayanıyor. Geçtiğimiz sene de Türkiye ve Malezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. Yıldönümünü geride bıraktık. Bu sağlam zemin üzerinde halklarımız arasındaki muhabbetin ve işbirliğinin her geçen gün derinleşmesinden ziyadesiyle memnunuz. İnşallah kapsamlı stratejiyi ortaklıkla taçlandırdığımız ikili ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışıyla daha da ileri taşıyacağız. Bugünkü görüşmelerimizde bu doğrultuda atılacak adımları değerlendireceğiz. Ziyaretimizin Türkiye ve Malezya için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum.

BASIN TOPLANTISI!

Başkan Erdoğan ve Enver İbrahim, mutabakata varılan anlaşmaların imza törenine katıldı ve ortak basın toplantısı düzenlendi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Başkan Erdoğan, Başbakanlık Ofisi'nde, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile düzenlediği ortak basın toplantısında, en son 2019 yılında ziyaret ettiği Malezya'da tekrar bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, şahsına ve heyetine gösterilen hüsnü kabulden dolayı Başbakan Enver'e teşekkür etti.

Geçen yıl Türkiye ve Malezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünü idrak ettiklerini anımsatan Erdoğan, Türk ve Malay halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının asırlar öncesine dayandığını söyledi.

Erdoğan, kapsamlı stratejik ortaklık tesis eden iki ülke olarak kadim ortak tarihten güç aldıklarını, ecdadın ayak izlerini takip ettiklerini ifade etti.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR VE DENGELİ BİR TİCARET HACMİ HEDEFLİYORUZ"

Gelecek dönem, kapsamlı stratejik ortaklığın ruhuna uygun olarak iki ülke arasındaki münasebetleri yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi tesis etmek suretiyle ilerletmeye devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün yaptığımız görüşmelerde, aziz kardeşimle, münasebetlerimizi perçinleyecek adımları değerlendirdik. Farklı alanlarda, sizlerin huzurunda 11 anlaşmayı imzaladık. Ayrıca irademizi ortaya koyan ortak açıklama da kabul edildi. Türkiye ve Malezya olarak ticaret ve yatırım alanlarındaki hareketlilik ve çeşitliliği, kazan kazan anlayışıyla artırma konusunda fikir birliği içindeyiz. Evvelce 5 milyar dolar olarak belirlediğimiz ikili ticaret hacmini şimdi 10 milyar dolara çıkarma kararını verdik. ASEAN bölgesindeki en büyük ticaret ortağımız olan Malezya ile artık 10 milyar dolarlık sürdürülebilir ve dengeli bir ticaret hacmi hedefliyoruz. Bugün düzenlenecek iş forumunun yeni işbirliği modellerine ve yatırım projelerine vesile olmasını diliyorum."

"TURİZM ALANINDAKİ GİRİŞİMLERİ TEŞVİK HUSUSUNDA ORTAK İRADEMİZİ TEYİT ETTİK"

Başkan Erdoğan, savunma sanayi alanında yakaladıkları ivmeyi, teknoloji transferi ve ortak üretim öngören projelerde sürdüreceklerini dile getirdi.

Firmaların, tecrübelerini ve ürünlerini her iki ülkenin de faydasına olacak şekilde Malezya ile paylaşmaya hazır olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Biraz önce tamamladığımız görüşmelerde sanayi ve teknoloji, enerji, turizm, kültür ve eğitim gibi çeşitli alanlardaki ilişkilerimizi de etraflıca ele alıp, somut işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Turizm alanındaki girişimleri teşvik etme hususunda ortak irademizi teyit ettik. Malezya'nın ülkemize yönelik artan ilgisini memnuniyetle karşılıyor, daha fazla kardeşimizi Türkiye'de ağırlamak istiyoruz. Ayrıca beşeri bağlarımızın ilerletilmesinde de bayrak taşıyıcısı hava yollarımızın oynadığı kritik role dikkat çektik. Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili yaptığımız dar kapsamlı görüşmede, malum pist sayımızı ikiye çıkardık ama şimdi terminali de süratle yapmak suretiyle Sabiha Gökçen'in aynen İGA gibi çok daha fazla uçak sayısıyla inşallah farklı bir zemini oluşturmasını istiyoruz. Bu sektörde de özellikle işbirliği imkânlarını oluşturmanın gayreti içerisindeyiz."

Başkan Erdoğan, eğitimde YÖK ile Malezya Yükseköğretim Bakanlığı arasında kurulmaya çalışılan ortak komitenin en kısa sürede faal hale getirilmesi konusunda fikir birliğine vardıklarını belirtti.

Bölgedeki en büyük Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve Türkiye Maarif Vakfı vasıtasıyla Malezyalılarla bağları güçlendirmekte kararlı olduklarını anlatan Erdoğan, "2019 yılında ilan ettiğimiz Yeniden Asya Girişimi'nde ASEAN merkezi konuma sahip. Malezya'nın 2025 yılı ASEAN dönem başkanlığını da tebrik ediyor, bu görevi en iyi şekilde yürüteceğine inanıyorum. Bu dönem zarfında ülkemizin ASEAN ile mevcut işbirliğinin daha üst seviyelere taşınmasını arzu ediyor, Malezya'nın bu yöndeki desteğine güveniyorum." diye konuştu.