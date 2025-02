Malezya ile 11 anlaşma imzalandı! Ticarette hedef 10 milyar dolar | Başkan Erdoğan: İsrail ateşkesi ihlal etti

Fotoğraf: AA

"GAZZE VE FİLİSTİN KONUSUNDA MALEZYA'NIN DURUŞUNU TAKDİRLE TAKİP EDİYORUZ"

Başkan Erdoğan, bugünkü görüşmelerinde Filistin davası başta olmak üzere uluslararası meseleleri de etraflıca mütalaa ettiklerini söyledi.

Ayni yardımlar konusunda, Türkiye'nin şu ana kadar 100 gemiyi aşkın ayni yardımı Filistin'e gönderdiğini ve bu çalışmaların aynen devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ayni yardımlarımızı göndermeye devam ediyoruz. Gazze ve Filistin konusunda Malezya'nın duruşunu takdirle takip ediyoruz. Sorunun özünde, İsrail'in işgal, istila ve katliam politikasında ısrar etmesi var. Daha öncekiler gibi son ateşkes mutabakatında da İsrail'in verdiği sözleri yine tutmadığını gördük. İsrail, Filistin topraklarında sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir. Bu itibarla, 1967 sınırları esas alınarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması şarttır. Türkiye ve Malezya bu noktadaki çabalarını hız kesmeden sürdürecektir. Bu düşüncelerle Enver kardeşime biraz evvel teslim ettiğimiz Togg'un Türkiye ve Malezya ortaklığının nişanelerinden biri olmasını ümit ediyorum. Sayın Başbakan'a ve kıymetli Malezyalı kardeşlerime içten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum."

GAZZE'YE YARDIMLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri ile ilişkilerini güçlendirmesi noktasında ne gibi bir rolü olacağına yönündeki soru üzerine, "ASEAN üyesi ülkelerle birlikte bizler Filistin noktasında oradaki mağduriyeti hep beraber nasıl giderebiliriz? Ayni, nakdi ne gibi desteklerde bulunabiliriz? Bu sadece ne Malezya'nın ne de Türkiye'nin tek başına yapabileceği bir şey değil ama ASEAN üyeleri hep birlikte el ele verirsek, bunun altından kalkarız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, ASEAN'la ilişkilerin gelişimi noktasında ne gibi adımlar atılacağına yönelik sorusu üzerine de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu işin iki boyutu var. Hem ayni hem nakdi. Burada her iki ülkede ayni ve nakdi olarak her türlü desteği verebileceğimize inanıyorum. Bu konuda, bunları aramızda görüştük. Özellikle tabii bugün sadece Filistin ve yine bir diğer tarafta Suriye'de alt yapı, üst yapı diye bir şey kalmadı. Her taraf yerle yeksan oldu. Burada atacağımız adımlarla gerek üst yapıda gerek alt yapıda neler yapabiliriz, bunu ilgili arkadaşlarımız beraber çalışacaklar. Buna göre de bu adımları atmanın kararını vereceğiz."

"TÜRKİYE ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR"



Malezya Başbakanı İbrahim'in açıklamaları şöyle:

Bu uzun bir yol. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bunu konuştuk. Şu anki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı konuştuk. Savunma eko-sisteminde karşılıklı mutabık kalındı. Sizin hükümetiniz bize şunun güvencesini verdi. Hava alanlarıyla ilgili kurumumuzun Sabiha'daki etkinliğine devam edeceğini söylediniz. Baktığımızda Türkiye dünya seviyesinde parlayan bir seviyeye gelmiş durumda havacılık konusunda. Türkiye bir örnek teşkil ediyor. Sizin liderliğinizde Türk hava yollarında devmrim gerçekleşti. Çok büyük ve etkin çalışan bir havalimanını gördük. Ayrıca petrol, enerji, dijital gelişimde ve afet konusunda işbirlikleri olacak. Erdoğan, Müslüman aleminin lideri. Son derece kararlı ve güçlüsünüz. Kendinizi net ifade ediyorsunuz. Dünyada adalet ve barış istediğinizi söyleyen net bir lidersiniz.