Güneş Sistemi’nde dokuzuncu gezegen mi var? Bilim insanları görünmeyen gezegenin peşinde

Neptün'ün çok ötesinde, Güneş'in etrafında dönen sayısız buzlu gök cismi bulunuyor. Bu bölgeye Kuiper Kuşağı deniyor. Ancak son 10 yılda fark edilen bir detay var. Bu cisimlerin yörüngeleri olması gerekenden farklı bir şekilde kümelenmiş durumda. Caltech'ten astronomlar Konstantin Batygin ve Mike Brown, bu düzensizliklerin bir tesadüf olmadığını savunuyor. Onlara göre görünmeyen ve büyük kütleye sahip bir gök cismi, bu hareketlerin arkasındaki asıl neden olabilir.