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Güneş Sistemi'nde dokuzuncu gezegen mi var? Bilim insanları görünmeyen gezegenin peşinde

Güneş Sistemi'nin en uzak sınırlarında, yıllardır tartışma konusu olan bir gizem yeniden gündemde. Astronomlar, Neptün'ün ötesindeki Kuiper Kuşağı'nda gözlenen tuhaf yörünge sapmalarının, henüz keşfedilmemiş dev bir gezegenin varlığına işaret edebileceğini düşünüyor. "Dokuzuncu Gezegen" olarak adlandırılan bu gök cismi, son gözlemlerle birlikte bilim dünyasında bir kez daha merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.08.2025 17:09 Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 17:10
Güneş Sistemi’nde dokuzuncu gezegen mi var? Bilim insanları görünmeyen gezegenin peşinde

Neptün'ün çok ötesinde, Güneş'in etrafında dönen sayısız buzlu gök cismi bulunuyor. Bu bölgeye Kuiper Kuşağı deniyor. Ancak son 10 yılda fark edilen bir detay var. Bu cisimlerin yörüngeleri olması gerekenden farklı bir şekilde kümelenmiş durumda. Caltech'ten astronomlar Konstantin Batygin ve Mike Brown, bu düzensizliklerin bir tesadüf olmadığını savunuyor. Onlara göre görünmeyen ve büyük kütleye sahip bir gök cismi, bu hareketlerin arkasındaki asıl neden olabilir.

Güneş Sistemi’nde dokuzuncu gezegen mi var? Bilim insanları görünmeyen gezegenin peşinde

1930'lardan Bugüne Uzanan Bir Arayış

"Dokuzuncu Gezegen" fikri yeni değil. 1930'larda Uranüs'ün yörüngesinde saptamalar görülünce bilim insanları gökyüzünde "X Gezegeni" adını verdikleri bir nesne aramaya başlamıştı. Aynı yıl Plüton bulundu ama bu sapmaların tümünü açıklamaya yetmedi.

Daha sonra Neptün'ün kütlesi yeniden hesaplandı ve o dönemin hipotezi rafa kalktı. Ancak 2016'da Batygin ve Brown, konuyu çok daha geniş bir veri setiyle masaya yatırınca eski tartışma yeniden gündeme geldi.

Güneş Sistemi’nde dokuzuncu gezegen mi var? Bilim insanları görünmeyen gezegenin peşinde

Gözlemler Teoriyi Güçlendiriyor

Kuiper Kuşağı'ndaki cisimlerin yörüngeleri, sanki görünmez bir el tarafından aynı doğrultuya çekilmiş gibi hizalanıyor. Bu durumun rastlantı olma olasılığı düşük görünüyor.

Mike Brown, 2024'te yaptığı bir açıklamada, "Bu gezegenin hiç var olmamış olma ihtimali çok zayıf," diyerek kendi teorisine duyduğu güveni net bir şekilde ifade etti.

Güneş Sistemi’nde dokuzuncu gezegen mi var? Bilim insanları görünmeyen gezegenin peşinde

Karşıt Görüş: Ya Hiç Yoksa?

Elbette tüm bilim insanları aynı fikirde değil. "Eğer böyle bir gezegen varsa neden hala görmedik?" sorusu, teorinin en büyük açıklarından biri olarak duruyor.

Güneş Sistemi’nde dokuzuncu gezegen mi var? Bilim insanları görünmeyen gezegenin peşinde

Bazı araştırmacılar, bu yörünge sapmalarının başka nedenleri olabileceğini örneğin küçük bir kara delik veya geniş bir enkaz halkasının da aynı etkiyi yaratabileceğini öne sürüyor.

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