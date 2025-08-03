Güneş Sistemi'nde dokuzuncu gezegen mi var? Bilim insanları görünmeyen gezegenin peşinde
Güneş Sistemi'nin en uzak sınırlarında, yıllardır tartışma konusu olan bir gizem yeniden gündemde. Astronomlar, Neptün'ün ötesindeki Kuiper Kuşağı'nda gözlenen tuhaf yörünge sapmalarının, henüz keşfedilmemiş dev bir gezegenin varlığına işaret edebileceğini düşünüyor. "Dokuzuncu Gezegen" olarak adlandırılan bu gök cismi, son gözlemlerle birlikte bilim dünyasında bir kez daha merak konusu oldu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.08.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 17:10