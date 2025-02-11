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Malezya Başbakanı Enver İbrahim’den Başkan Erdoğan’a: Dünya Müslüman aleminin lideri

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Başkan Erdoğan'a: Dünya Müslüman aleminin lideri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.02.2025 09:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan Asya turuna başladı. Başkan Erdoğan, Asya turunun ilk durağı Malezya'da resmi tören ile karşılandı. Malezya Başbakanı Enver İbrahim ortak basın toplantısında konuştu. İbrahim, "Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları savunucusu bir lideri ağırlıyoruz, şanslıyız" ifadelerini kullandı.
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