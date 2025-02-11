11 Şubat 2025, Salı
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Başkan Erdoğan'a: Dünya Müslüman aleminin lideri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan Asya turuna başladı. Başkan Erdoğan, Asya turunun ilk durağı Malezya'da resmi tören ile karşılandı. Malezya Başbakanı Enver İbrahim ortak basın toplantısında konuştu. İbrahim, "Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları savunucusu bir lideri ağırlıyoruz, şanslıyız" ifadelerini kullandı.