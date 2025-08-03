Adli tatil ne zaman, hangi tarihte sona eriyor? Adli tatilde mahkeme görülür mü?

20 Temmuz'da başlayan adli tatil, hukuki süreci devam eden binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yaz aylarının rutin uygulaması olan bu dönemde mahkemelerde sınırlı sayıda dava görülüyor, çoğu dosya ise yeni adli yıla kadar bekliyor. Peki adli tatil ne zaman bitiyor, bu süreçte hangi davalara bakılıyor?
Adli tatil ne zaman bitiyor?
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre 20 Temmuz'da başlayan adli tatil 31 Ağustos'ta sona eriyor. Dolayısıyla 2025 yılında da yeni adli yıl 1 Eylül itibarıyla başlayacak. Bu tarihe kadar nöbetçi mahkemeler haricinde rutin duruşmalar yapılmıyor.
Hangi davalar görülüyor?
Adli tatil süresince mahkemelerde yalnızca aciliyet gerektiren ve kanunda özel olarak belirtilen dava ve işler görülüyor. Bu kapsamda;
İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talepleri
Nafaka, soybağı, velayet ve vesayete ilişkin davalar
Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine dair işlemler
İşçilerin açtığı davalar
Ticari defter veya kıymetli evrakın kaybına ilişkin başvurular
İflas, konkordato ve şirketlerin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili davalar
Keşif yapılması gereken işler