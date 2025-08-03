Adli tatil ne zaman, hangi tarihte sona eriyor? Adli tatilde mahkeme görülür mü?

20 Temmuz'da başlayan adli tatil, hukuki süreci devam eden binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yaz aylarının rutin uygulaması olan bu dönemde mahkemelerde sınırlı sayıda dava görülüyor, çoğu dosya ise yeni adli yıla kadar bekliyor. Peki adli tatil ne zaman bitiyor, bu süreçte hangi davalara bakılıyor?