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Adli tatil ne zaman, hangi tarihte sona eriyor? Adli tatilde mahkeme görülür mü?

20 Temmuz itibarıyla başlayan adli tatil, yargı süreçlerinde takvimi merak konusu yaptı. Adliyelerde sadece nöbetçi mahkemelerin görev yaptığı bu dönemde acil ve tutukluluk içeren davalar görülmeye devam ederken diğer dosyalar yeni adli yıla kadar beklemede kalacak. Peki adli tatil hangi tarihte sona erecek, süresi uzatıldı mı ve bu süreçte hangi davalar görülüyor? İşte 2025 yılı adli tatil takvimiyle ilgili merak edilenler.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.08.2025 12:10
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Adli tatil ne zaman, hangi tarihte sona eriyor? Adli tatilde mahkeme görülür mü?

20 Temmuz'da başlayan adli tatil, hukuki süreci devam eden binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yaz aylarının rutin uygulaması olan bu dönemde mahkemelerde sınırlı sayıda dava görülüyor, çoğu dosya ise yeni adli yıla kadar bekliyor. Peki adli tatil ne zaman bitiyor, bu süreçte hangi davalara bakılıyor?

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Adli tatil ne zaman bitiyor?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre 20 Temmuz'da başlayan adli tatil 31 Ağustos'ta sona eriyor. Dolayısıyla 2025 yılında da yeni adli yıl 1 Eylül itibarıyla başlayacak. Bu tarihe kadar nöbetçi mahkemeler haricinde rutin duruşmalar yapılmıyor.

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Hangi davalar görülüyor?

Adli tatil süresince mahkemelerde yalnızca aciliyet gerektiren ve kanunda özel olarak belirtilen dava ve işler görülüyor. Bu kapsamda;

İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talepleri

Nafaka, soybağı, velayet ve vesayete ilişkin davalar

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine dair işlemler

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İşçilerin açtığı davalar

Ticari defter veya kıymetli evrakın kaybına ilişkin başvurular

İflas, konkordato ve şirketlerin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili davalar

Keşif yapılması gereken işler

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Çekişmesiz yargı işleri

gibi dosyalar gündemde olmaya devam ediyor. Ayrıca tarafların talebiyle ivedi olduğu kabul edilen konular da bu süreçte karara bağlanabiliyor.

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