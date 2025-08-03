Evde Bakım maaşı ne zaman yatacak? 2025 Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın her ay düzenli olarak ödediği evde bakım maaşı, Ağustos ayıyla birlikte bir kez daha gündeme geldi. 2025 yılının ikinci yarısında memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası zamlı olarak ödenmeye devam eden bu destek, hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.