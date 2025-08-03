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Evde Bakım maaşı ne zaman yatacak? 2025 Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşı, Ağustos ayı ile birlikte yeniden gündemde. Memur maaş katsayısındaki artışın ardından ödemeler zamlı şekilde yapılırken, hak sahipleri de bu ayın ödemelerinin ne zaman hesaplara geçeceğini merak ediyor. Peki ağustos ayı evde bakım maaşı ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.08.2025 16:17
Evde Bakım maaşı ne zaman yatacak? 2025 Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın her ay düzenli olarak ödediği evde bakım maaşı, Ağustos ayıyla birlikte bir kez daha gündeme geldi. 2025 yılının ikinci yarısında memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası zamlı olarak ödenmeye devam eden bu destek, hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Evde Bakım maaşı ne zaman yatacak? 2025 Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi

Ödemeler Henüz Hesaplara Geçmedi

Ağustos ayı evde bakım maaşı ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Temmuz ayında ödemeler 16 Temmuz'da yatırılmıştı. Bu ayın takvimi ise henüz netleşmedi. Hak sahipleri ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini merak ederken, Bakanlık tarafından resmi bir tarih açıklaması yapılmadı.

Evde Bakım maaşı ne zaman yatacak? 2025 Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi

Evde Bakım Maaşına Zam

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak sosyal yardım ödemelerinin de güncellendiğini duyurmuştu. Bu düzenleme ile birlikte evde bakım desteği 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya yükseldi.

Evde Bakım maaşı ne zaman yatacak? 2025 Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi

2025'te 37,4 Milyar Liralık Destek

2006 yılında başlatılan aile odaklı bakım hizmetleri kapsamında, evlerinde tam bağımlı yakınlarına bakan ailelere sağlanan bu destekten 2025 yılında şimdiye kadar 37,4 milyar lira ödeme yapıldı. Bakanlık verilerine göre, ülke genelinde her ay ortalama 536 bin 877 engelli birey bu yardımdan faydalanıyor.

Evde Bakım maaşı ne zaman yatacak? 2025 Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi

E-Devlet Üzerinden Takip Edilebilir

Evde bakım maaşı ödemelerinin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Hak sahipleri TC kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sorgulama ekranından güncel durumu öğrenebiliyor.

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