Evde Bakım maaşı ne zaman yatacak? 2025 Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşı, Ağustos ayı ile birlikte yeniden gündemde. Memur maaş katsayısındaki artışın ardından ödemeler zamlı şekilde yapılırken, hak sahipleri de bu ayın ödemelerinin ne zaman hesaplara geçeceğini merak ediyor. Peki ağustos ayı evde bakım maaşı ödemeleri hangi tarihte yapılacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.08.2025 16:17