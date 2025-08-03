Zaporijya Nükleer Santrali’nin konumu neresi, Türkiye'ye yakın mı? Zaporijya Nükleer Santrali patlar mı, patlarsa ne olur?
Ukrayna'nın güneydoğusunda Dnipro Nehri kıyısında bulunan ve Avrupa'nın en büyük nükleer enerji tesisi olarak bilinen Zaporijya Nükleer Santrali, savaşın gölgesinde yeniden gündemde. Çatışmaların etkisiyle sık sık patlama seslerinin duyulduğu bölgede, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) santraldeki bir tesisin hedef alındığını duyurdu. Peki Zaporijya Nükleer Santrali'nin konumu neresi? Olası bir patlama dünya için ne anlama gelir ve Türkiye bu durumdan etkilenir mi?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.08.2025 13:10