Zaporijya Nükleer Santrali’nin konumu neresi, Türkiye’ye yakın mı? Zaporijya Nükleer Santrali patlar mı, patlarsa ne olur?

UAEA'dan kritik uyarı

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, bölgeden gelen son bilgileri paylaştı. Kurumun sahadaki ekibinin patlamaları duyduğunu ve santrale yakın bir noktadan duman yükseldiğini aktaran Grossi, "Nükleer bir tesisin çevresinde gerçekleşen her saldırı, hedef ne olursa olsun nükleer güvenlik açısından ciddi riskler taşır. Bu risklerin önlenmesi için tüm tarafların azami itidal göstermesi gerekiyor" dedi.