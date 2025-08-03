Viral Galeri Viral Liste BİM kataloğu 5-8 Ağustos çeyiz fırsatları: Ütü masası ve kurutmalık uygun fiyata raflarda!

BİM kataloğu 5-8 Ağustos çeyiz fırsatları: Ütü masası ve kurutmalık uygun fiyata raflarda!

BİM, 5-8 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu duyurdu. Market raflarına gelecek indirimli ürünleri yakından takip eden vatandaşlar için fırsatlar bu hafta da dikkat çekiyor. Elektronikten mutfak eşyalarına, tekstilden gıdaya kadar pek çok üründe kampanyalar sunan BİM'in yeni haftaya özel aktüel ürün listesi belli oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.08.2025 12:14
BİM kataloğu 5-8 Ağustos çeyiz fırsatları: Ütü masası ve kurutmalık uygun fiyata raflarda!

BİM, 5-8 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu açıkladı. Bu hafta raflara gelecek indirimli ürünler arasında buz makinesi, dondurma yapabilen hamur yoğurma makinesi, 16 inç pervaneli vantilatör, mutfak tartısı, erkek şort takımı, spor çantası, düdüklü tencere ve krep tava gibi dikkat çeken ürünler yer alıyor. 8 Ağustos Cuma günü satışa sunulacak fırsatlar, alışveriş tutkunlarının ilgisini şimdiden çekmiş durumda.

BİM kataloğu 5-8 Ağustos çeyiz fırsatları: Ütü masası ve kurutmalık uygun fiyata raflarda!

BİM YENİ AKTÜEL KATALOĞU (5 AĞUSTOS SALI)

Bingo Toz Deterjan Beyazlar Ve Renkliler 10 Kg 355 TL

Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 399 TL

Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 139 TL

Dalan Zeytinyağlı Sıvı Sabun 3 L 79 TL

Güleç Genel Temizlik Sıvısı 4 L 99 TL

Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 L 149 TL

Gilette Sensor Tıraş Bıçağı Ve Yedek Başlık Seti 3+4'lü Yedek 125 TL

Molped Supernight Hijyenik Ped 30'lu 99 TL

Molped Günlük Ped Yoğun Koruma 69 TL

BİM kataloğu 5-8 Ağustos çeyiz fırsatları: Ütü masası ve kurutmalık uygun fiyata raflarda!

Baldo Pirinç 5 kg 350 TL

Fide Ton Balığı Zeytinyağlı 3x80 g 99 TL

Tamek Domates Salçası 1500 g 95 TL

Söke Lavaş Tortilla 648 g 45 TL

Luna Margarin Klasik Kase 500 g 55 TL

Pastavilla Lazanya 500 g 95 TL

Barilla Makarna Çeşitleri 35 TL

Tukaş Frenk Biber Turşu Çeşitleri 335 g 29,50 TL

BİM kataloğu 5-8 Ağustos çeyiz fırsatları: Ütü masası ve kurutmalık uygun fiyata raflarda!

Dimes Buzz Meyve Aromalı İçecek Çeşitleri 1L 32,50 TL

Cafe Crown Ice Hazır Kahve Çeşitleri 16'lı 79,50 TL

Limy Aromalı İçecek Çeşitleri 3 L 39,50 TL

Avoya Meyveli Mineralli Gazlı İçecek 750ml 39,50 TL

Züber Yer Fıstığı Ezmesi 315 g 175 TL

Çotonak Şeker İlavesiz Fındık Ezmesi 300 g 165 TL

Eti Burçak Şekeri Meyvelerden Tahıllı Bisküvi 50 g 14,50 TL

BİM kataloğu 5-8 Ağustos çeyiz fırsatları: Ütü masası ve kurutmalık uygun fiyata raflarda!

BİM YENİ AKTÜEL KATALOĞU (8 AĞUSTOS CUMA)

Ütü Masası 799 TL

Kelebek Kurutmalık 649 TL

Tefal Düdüklü Tencere 4.999 TL

Simplicty Krep Tava 649 TL

Simplicty Wok Tava 799 TL

Simplicty Tava 699 TL

Santoku Bıçağı 329 TL

Manuel Rondo 649 TL

Wok Tava 299 TL

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