BİM kataloğu 5-8 Ağustos çeyiz fırsatları: Ütü masası ve kurutmalık uygun fiyata raflarda!

BİM, 5-8 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu duyurdu. Market raflarına gelecek indirimli ürünleri yakından takip eden vatandaşlar için fırsatlar bu hafta da dikkat çekiyor. Elektronikten mutfak eşyalarına, tekstilden gıdaya kadar pek çok üründe kampanyalar sunan BİM'in yeni haftaya özel aktüel ürün listesi belli oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi