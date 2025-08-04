Viral Galeri Viral Liste İLK HESAP TAMAM! Emekliye 2026 Ocak zammında yeni rota oluştu! 16.881 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya en az...

İLK HESAP TAMAM! Emekliye 2026 Ocak zammında yeni rota oluştu! 16.881 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya en az...

Memurlar ve memur emeklilerinin 2026 Ocak zammı için geri sayım başladı. Toplu sözleşme ile belirlenecek artış oranına enflasyon farkı da eklenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı kadar zam alacak. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon rakamı %2,06 oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.08.2025 07:05 Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 10:06
İLK VERİ GELİYOR! Emekliye 2026 Ocak zammında ilk rota oluştu! 16.881 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya en az...

Milyonlarca memur, memur emeklisi ve SSK-Bağ-Kur emeklisi temmuz ayında maaş artışlarını aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök ve taban aylıkları ilk 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 16,67 oranında artırıldı. Memurlar ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşmedeki yüzde 5'lik zam, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15,57 olarak hesaplara yansıdı. Temmuz artışları cebe girerken gözler şimdiden 2026 Ocak zammına çevrildi.

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI...
İLK VERİ GELİYOR! Emekliye 2026 Ocak zammında ilk rota oluştu! 16.881 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya en az...

İLK VERİ BUGÜN AÇIKLANDI

Temmuz ayı enflasyonu %2,06 oldu.

İLK VERİ GELİYOR! Emekliye 2026 Ocak zammında ilk rota oluştu! 16.881 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya en az...

MERKEZ BANKASI VE PİYASA TAHMİNLERİ NE DİYOR?

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, Merkez Bankası 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Tahmin aralığının üst bandı ise yüzde 29 olarak duyurulmuş durumda.

İLK VERİ GELİYOR! Emekliye 2026 Ocak zammında ilk rota oluştu! 16.881 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya en az...

Ayrıca Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,66'ya geriledi.

İLK VERİ GELİYOR! Emekliye 2026 Ocak zammında ilk rota oluştu! 16.881 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya en az...

OLASI ZAM SENARYOLARI

Yıl sonunda enflasyon yüzde 24'te kalırsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 Ocak artışı yüzde 6,28 olacak.

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