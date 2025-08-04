İLK HESAP TAMAM! Emekliye 2026 Ocak zammında yeni rota oluştu! 16.881 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya en az...

Memurlar ve memur emeklilerinin 2026 Ocak zammı için geri sayım başladı. Toplu sözleşme ile belirlenecek artış oranına enflasyon farkı da eklenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı kadar zam alacak. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon rakamı %2,06 oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi