Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ertelendi mi, ne zaman? FB-Alanyaspor maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunu yoğun bir tempoyla açıyor. Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırlamaya hazırlanan sarı-lacivertliler, 6 Ağustos'ta ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Bir hafta içinde üç resmi maça çıkacak olan Fenerbahçe, bu yoğun takvim nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na Alanyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için başvurdu. Peki Fenerbahçe – Alanyaspor maçı ne zaman, ertelendi mi?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.08.2025 14:16