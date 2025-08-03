Viral Galeri Viral Liste Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ertelendi mi, ne zaman? FB-Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ertelendi mi, ne zaman? FB-Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunu yoğun bir tempoyla açıyor. Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırlamaya hazırlanan sarı-lacivertliler, 6 Ağustos'ta ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Bir hafta içinde üç resmi maça çıkacak olan Fenerbahçe, bu yoğun takvim nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na Alanyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için başvurdu. Peki Fenerbahçe – Alanyaspor maçı ne zaman, ertelendi mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.08.2025 14:16
Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ertelendi mi, ne zaman? FB-Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon başlarken, Fenerbahçe'nin ilk hafta programı merak konusu oldu. Sarı-lacivertliler, ligde Alanyaspor ile oynayacağı maçın ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulundu.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ertelendi mi, ne zaman? FB-Alanyaspor maçı hangi kanalda?

6 günde 3 kritik maç

Fenerbahçe'nin yoğun fikstür talebinin gerekçesi oldukça net. 6 Ağustos'ta UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile deplasmanda karşılaşacak olan ekip, 9 Ağustos'ta Alanyaspor'u konuk edecek.

Ardından 12 Ağustos'ta bu kez rövanş için sahaya çıkacak. Kulüp yönetimi, altı gün içinde üç zorlu mücadeleye çıkacak olmanın oyuncular üzerinde ciddi bir yük oluşturacağını belirterek bu mazereti TFF'ye sundu.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ertelendi mi, ne zaman? FB-Alanyaspor maçı hangi kanalda?

"Ülke puanı için odaklanma" vurgusu

Başvuru dilekçesinde yalnızca yoğun takvim değil Avrupa kupalarında alınacak sonuçların ülke puanı açısından taşıdığı önem de öne çıkarıldı. Fenerbahçe yönetimi ayrıca geçmiş yıllarda benzer fikstür çakışmalarında UEFA maçlarının öncelikli tutulduğuna dair örnekleri de federasyona iletti.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ertelendi mi, ne zaman? FB-Alanyaspor maçı hangi kanalda?

TFF'nin kararı ne zaman belli olacak?

TFF'nin bu talebe ne yanıt vereceği henüz netleşmedi. Federasyonun kararını 4 Ağustos'tan itibaren açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ertelendi mi, ne zaman? FB-Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe – Alanyaspor maçı ne zaman?

Şimdilik programda bir değişiklik yapılmadı. Erteleme kararı çıkmazsa Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Alanyaspor'u Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde konuk edecek.

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