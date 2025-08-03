Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ertelendi mi, ne zaman? FB-Alanyaspor maçı hangi kanalda?

6 günde 3 kritik maç

Fenerbahçe'nin yoğun fikstür talebinin gerekçesi oldukça net. 6 Ağustos'ta UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile deplasmanda karşılaşacak olan ekip, 9 Ağustos'ta Alanyaspor'u konuk edecek.

Ardından 12 Ağustos'ta bu kez rövanş için sahaya çıkacak. Kulüp yönetimi, altı gün içinde üç zorlu mücadeleye çıkacak olmanın oyuncular üzerinde ciddi bir yük oluşturacağını belirterek bu mazereti TFF'ye sundu.