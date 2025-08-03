Formula 1 Macaristan Grand Prix’si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 F1 takvimi açıklandı

Formula 1'de sezonun heyecanı bu kez Macaristan'da yaşanıyor. Hafta sonu gerçekleştirilecek Macaristan Grand Prix'si öncesi gözler tamamen Hungaroring pistine çevrildi. Nefes kesen sıralama turlarında pole pozisyonu ise Ferrari'nin formda pilotuna gitti. Yarış severler şimdi "F1 Macaristan GP saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte kritik yarışın yayın ve takvim detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi