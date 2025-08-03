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Formula 1 Macaristan Grand Prix’si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 F1 takvimi açıklandı

Formula 1'de sezonun heyecanı bu kez Macaristan'da yaşanıyor. Hafta sonu gerçekleştirilecek Macaristan Grand Prix'si öncesi gözler tamamen Hungaroring pistine çevrildi. Nefes kesen sıralama turlarında pole pozisyonu ise Ferrari'nin formda pilotuna gitti. Yarış severler şimdi "F1 Macaristan GP saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte kritik yarışın yayın ve takvim detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.08.2025 13:36
Formula 1 Macaristan Grand Prix’si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 F1 takvimi açıklandı

2025 Formula 1 sezonu heyecanı Hungaroring Pisti'ne taşındı. Sezonun kritik virajlarından biri olarak görülen Macaristan Grand Prix'si bugün koşuluyor. Sıralama turlarında öne çıkan isimler ve canlı yayın bilgileri yarışseverler tarafından merakla takip ediliyor.

Formula 1 Macaristan Grand Prix’si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 F1 takvimi açıklandı

Yarış Bugün Saat 16.00'da Başlayacak

3 Ağustos Pazar günü koşulacak yarış Türkiye saatiyle 16.00'da start alacak. Budapeşte'nin 4.381 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak mücadele, sıcak hava ve dar virajlarıyla pilotları zorlayacak.

Formula 1 Macaristan Grand Prix’si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 F1 takvimi açıklandı

Leclerc Pole Pozisyonunu Kaptı

Dün yapılan sıralama turlarında Ferrari pilotu Charles Leclerc kusursuz bir performansla pole pozisyonunun sahibi oldu. Monakolu pilotun hemen arkasında, yalnızca 0.026 saniye farkla McLaren'in genç yeteneği Oscar Piastri yer aldı. Üçüncü sırada ise Piastri'nin takım arkadaşı Lando Norris bulunuyor.

Formula 1 Macaristan Grand Prix’si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 F1 takvimi açıklandı

Yarış Nerede İzlenecek?

Macaristan GP'si Türkiye'de beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca Formula 1'in resmi platformu F1 TV üzerinden antrenman, sıralama ve yarış dahil tüm seanslar izlenebilecek.

Formula 1 Macaristan Grand Prix’si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 F1 takvimi açıklandı

2025 Takvimi Yoğun Geçecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası bu yıl Avustralya ile başlayan takvimi, Abu Dabi'de tamamlayacak. İşte sezonun geri kalan yarışları:

29-31 Ağustos Hollanda – Zandvoort

5-7 Eylül İtalya – Monza

19-21 Eylül Azerbaycan – Bakü

3-5 Ekim Singapur – Marina Bay

17-19 Ekim ABD – Austin

24-26 Ekim Meksika – Mexico City

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