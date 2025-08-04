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LGS TERCİH SONUÇ EKRANI E-OKUL TC ile SORGULAMA | 2025 hangi liseye yerleştiğimi nasıl ve nereden öğrenirim?

Liselere Geçiş Sistemi'nde beklenen gün geldi. 24 Temmuz'da tamamlanan tercih sürecinin ardından öğrenciler ve velilerin sabırsızlıkla beklediği 2025 LGS yerleştirme sonuçları bugün açıklanıyor. Hayalini kurduğu liseye kavuşmak isteyen binlerce öğrenci MEB'in sonuç ekranına kilitlenmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı'nın erişime açacağı sorgulama ekranı ile "Hangi okula yerleştim?" sorusunun yanıtı belli olacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.08.2025 06:28 Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 09:28
LGS TERCİH SONUÇ EKRANI E-OKUL TC ile SORGULAMA | 2025 hangi liseye yerleştiğimi nasıl ve nereden öğrenirim?

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları için sona gelindi. Bu yıl Türkiye genelinde toplam 201 bin 405 kontenjan ayrılan okullara yerleşmek isteyen öğrenciler 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih listelerini tamamladı. Şimdi ise gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı sonuçlara çevrildi.

LGS SONUÇLARI...

LGS TERCİH SONUÇ EKRANI E-OKUL TC ile SORGULAMA | 2025 hangi liseye yerleştiğimi nasıl ve nereden öğrenirim?

SONUÇ EKRANI AÇILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre, 2025 LGS yerleştirme sonuçları 4 Ağustos Pazartesi günü ilan edilecek. Bakanlık saat konusunda net bir bilgi paylaşmazken sonuçların gün içinde meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Sonuçlar açıklandı duyurusunun gelmesiyle birlikte sorgulama ekranı haberimize eklenecektir.

LGS TERCİH SONUÇ EKRANI E-OKUL TC ile SORGULAMA | 2025 hangi liseye yerleştiğimi nasıl ve nereden öğrenirim?

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Öğrenciler ve veliler, sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileri ile giriş yaparak hangi okula yerleştiklerini görebilecek. Yerleştirme işlemleri tamamlandığında, ek tercih hakkı kazanamayan öğrenciler için ise nakil süreci başlayacak.

LGS TERCİH SONUÇ EKRANI E-OKUL TC ile SORGULAMA | 2025 hangi liseye yerleştiğimi nasıl ve nereden öğrenirim?

NAKİL SÜRECİ 4 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

İlk yerleştirmede istediği okula giremeyen öğrenciler için 1. nakil tercih başvuruları 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Bu başvuruların sonuçları ise 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece öğrenciler, ikinci bir şans yakalayarak istedikleri okula yerleşme imkanına sahip olacak.

LGS TERCİH SONUÇ EKRANI E-OKUL TC ile SORGULAMA | 2025 hangi liseye yerleştiğimi nasıl ve nereden öğrenirim?

LİSE KAYIT SÜRECİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

LGS yerleştirme ve nakil takviminin açıklanmasının ardından öğrenciler şimdi de kayıt dönemini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı henüz resmi kayıt tarihlerini duyurmadı ancak süreç tamamlandıktan sonra kayıtların 22 Ağustos sonrasında başlaması bekleniyor.

TAKVİM NETLEŞTİ

Bu yılın LGS takvimi şöyle ilerleyecek:

14-24 Temmuz – Tercih süreci

4 Ağustos – Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilanı

4-6 Ağustos – 1. nakil başvuruları

8 Ağustos – 1. nakil sonuçları

8-12 Ağustos – 2. nakil başvuruları

14 Ağustos – 2. nakil sonuçları

15-21 Ağustos – Boş kontenjanlar için ek başvurular

22 Ağustos – Komisyonlar tarafından son yerleştirmelerin tamamlanması

Bu sürecin ardından öğrencilerin okullarına kayıt işlemleri başlayacak.

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