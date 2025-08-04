LGS TERCİH SONUÇ EKRANI E-OKUL TC ile SORGULAMA | 2025 hangi liseye yerleştiğimi nasıl ve nereden öğrenirim?

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Öğrenciler ve veliler, sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileri ile giriş yaparak hangi okula yerleştiklerini görebilecek. Yerleştirme işlemleri tamamlandığında, ek tercih hakkı kazanamayan öğrenciler için ise nakil süreci başlayacak.