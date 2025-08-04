LGS TERCİH SONUÇ EKRANI E-OKUL TC ile SORGULAMA | 2025 hangi liseye yerleştiğimi nasıl ve nereden öğrenirim?
Liselere Geçiş Sistemi'nde beklenen gün geldi. 24 Temmuz'da tamamlanan tercih sürecinin ardından öğrenciler ve velilerin sabırsızlıkla beklediği 2025 LGS yerleştirme sonuçları bugün açıklanıyor. Hayalini kurduğu liseye kavuşmak isteyen binlerce öğrenci MEB'in sonuç ekranına kilitlenmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı'nın erişime açacağı sorgulama ekranı ile "Hangi okula yerleştim?" sorusunun yanıtı belli olacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.08.2025 06:28
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 09:28