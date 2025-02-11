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Başkan Erdoğan’dan Malezya’da önemli mesajlar: Malezya ile 11 anlaşma imzaladık

Başkan Erdoğan’dan Malezya’da önemli mesajlar: Malezya ile 11 anlaşma imzaladık

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.02.2025 09:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan Asya turuna başladı. Başkan Erdoğan, Asya turunun ilk durağı Malezya'da resmi tören ile karşılandı. Başkan Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan konuşmasında "Evvelce 5 milyar dolar olarak belirlediğimiz ikili ticaret hacmini şimdi 10 milyar dolara çıkarma kararını verdik" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Filistin'e yardımlarımız devam edecek" dedi.
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Başkan Erdoğan’dan Malezya’da önemli mesajlar: Malezya ile 11 anlaşma imzaladık
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