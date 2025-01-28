Devlet Bahçeli'den İmralı'ya mesaj: Beklenen çağrı bir an önce yapılsın
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, İmralı'nın silah bırakma çağrısını bir an önce yapmasına yönelik konuşurken 'Silah bırakmazlarsa o silahları kafalarında kırarız' ifadelerini kullandı. Öte yandan Bahçeli terörsüz Türkiye'ye de vurgu yaparken bu hayalin gerçek olacağının altını çizdi. Trump'ın Gazze'deki sürgün planınını da yorumlayan Bahçeli, Filistinlilerin nerede yaşayacağına kimsenin karar veremeyeceğini belirtti. Bolu'daki otel yangınını da değerlendiren MHP lideri bu yangının bir facia değil cinayet olduğunu vurguladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve tensibiyle Devlet Denetleme Kurulu devreye acilen girerek çok yönlü inceleme ve soruşturmayı bir an evvel ikmal etsin." dedi.
Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenleri andı.
Türkiye'nin "kahredici ve korkunç" bir felaketle sarsıldığı olayda 78 masum ve suçsuz insanın hayatını kaybettiğini anımsatan Bahçeli, "Evvelemirde güle oynaya tatile gidip de sıralı tabutlarla evlerine dönen merhum vatandaşlarımıza, okul sıraları boş kalan, karneleri yetim bırakılan çocuklarımıza ve küçücük yavrularımıza Cenabıallah'tan gufran ve rahmet niyaz ediyorum. Tekraren başımız sağ olsun." diye konuştu.
Tedavileri süren yaralılara acil şifa dileyen Bahçeli, "Boğaz 9 boğumdur, 8'i yutkunmak, biri de konuşmak içindir." gerçeğinin farkında olduğunu dile getirdi.
Bahçeli, yanlış ve yalan bir kelamın, yıkıcı ve yıldırıcı bir bühtanın, insani ve vicdani erozyonuna bugünkü hassas ve kırılgan dönemde tahammül etmenin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Ortada dehşet uyandıran bir enkaz, yürekleri kavuran bir acı hamulesi varken, hiç olmaması gereken siyasi dalaşmaların, suç ve sorumlu izi sürmek için yapılan karşılıklı sataşmaların bir ur gibi etrafı sarması ne yazık ki insanlığımızdan utandıracak boyutlardadır." ifadesini kullandı.
"Grand Kartal Otel yangınında 8 aile yok olmuş, kimin umurunda. Henüz körpe çağdaki 36 çocuğumuz hayata veda etmiş, öncelikle kimin gündeminde." diyen Bahçeli, yangında hayatını kaybeden çocukların isimlerini tek tek okudu.
Bahçeli, "Evlatlarımızın sıcak evlerinde olmaları gerekiyorken, şu anda buz gibi toprağın koynunda kefenlerine dolanıp yatmaları işin özünde hepimizin bir felaketi sayılmayacak mı?" sorusunu yöneltti.
"SÖNMÜŞ OCAKLAR ÜZERİNDE KUTUPLAŞMA SAHNESİ KURMAK NAMERTLİKTİR"
MHP lideri Bahçeli, olay gününden beri süregelen "değersiz ve dipsiz" tartışmalar yaşandığını belirterek, "insanlık değerlerine yabancılaşma yaşandığını" söyledi. Bahçeli, "Hanımefendiler, beyefendiler, yarısı çocuk olan 78 vatan evladının hesabını kim ya da kimler verecek?" diye sordu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Böyle bir trajedinin siyasetçiler arasında kör dövüşüne dönüşmesini, empati ve duygudan yoksun bir tartışmaya alet edilmesini doğru bulmuyoruz. Biz milletimize bu acıyı yaşatanların yargı önünde hesap vermesi için çalışmaya devam edeceğiz." şeklindeki açıklamasını hatırlatan Bahçeli, "efradını cami ağyarını mani" mahiyetli bu açıklamanın sorumlu ve sağduyulu bir devlet ve siyaset insanından duyulmasının, teskin edici ve teselli verici olduğunun altını çizdi.
Devlet Bahçeli, şunları kaydetti: "Grand Kartal Otel yangınında kimin sorumluluğu bulunuyorsa hesabını vermesi kaçınılmaz bir adalet ve hukuk gereğidir. Sönmüş ocaklar üzerinde kutuplaşma sahnesi kurmak namertliktir. Facianın dumanları tütüyorken, henüz hayatını kaybeden masumlar yanmış otelden çıkarılmamışken, onu bunu suçlayıp işin içinden sıyrılma telaşına kapılmak narsistliktir. Gazete köşelerinde, televizyon ekranlarında kalem oynatıp söz düellosuna heves edenler kendi mahallerinin megafonu olmaktan öte hiçbir değerlerinden söz edilmeyen, ahlaken de namevcut olan çürüklerdir."
Sorumlu olmanın, ahlaklı olmanın ilk şartı olduğunu ifade eden Bahçeli, ahlak ve faziletin kılavuzluğunu yapmadığı hiçbir meşveret ve münasebet ağının, meşru addedilemeyeceğini vurguladı. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugünkü zaman tünelinin içinde karşımızdan gelen ışığın, münevverlerin aydınlığı mı yoksa felaketin habercisi mi olduğunu tam manasıyla ayırt etmek ziyadesiyle müşküldür. Çünkü ne münevver ne de ışık vardır ne de ışığı taşıyacak bir münevver kalmıştır. Fikri, ahlaki ve manevi kuraklık her alana yayılmaktadır. Bereketsizliğin ve belirsizliğin önü kesilemezse, körleşen empati ve merhamet duyguları canlılık emaresi gösteremezse, siyasi mevzilerden yaylım ateşi görüş açısını ve görüşme vasatını yok ederse ortaya çıkacak tahribatın z raporunun altında herkesin ve hepimizin kalması mukadderdir. Felaket zamanlarında birlik ve beraberliğin teyidi yerine tefrikine muhatap olmak, milli ahlakımıza vurulmak istenen kelepçenin teşhiri değil de acaba nedir?"
"MHP VE CUMHUR İTTİFAKI, CİNAYETTE PARMAK İZİ OLANLARA BEDEL ÖDETECEK KUDRET VE MUKTEDİRLİKTEDİR"
MHP Genel Başkanı Bahçeli, sürekli karşı tarafı suçlayarak bir yere varılamayacağını, suç ve suçluları arkalayıp saklayarak girilen hiçbir mücadelede başarılı olunamayacağını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Mevzuat ve vicdan çemberinde el ele vererek bir felaketin ince ayrıntılarına kadar nüfuz edemezsek, sorumluları adaletin önüne çıkaramazsak gerçek anlamıyla hiçbir sorunu çözemeyiz, hiçbir ağırlığı kaldıramayız. Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili bırakalım yargı görevini yapsın. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve tensibiyle Devlet Denetleme Kurulu devreye acilen girerek çok yönlü inceleme ve soruşturmayı bir an evvel ikmal etsin. Otel sahibinden İl Özel İdaresine, Valilikten Belediyeye ve ilgili Bakanlığa kadar 78 vatandaşımızın vebalini ya kurumsal veya kişisel olarak uhdesinde taşıyanlar, millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler."
Bahçeli, "beni ilgilendirmiyor, benim yetki alanımda değil." demenin, en başta Türkiye'nin demokratik hukuk imajını, ahlaki sorumluluk iradesini gasp etmek ve çiğnemek anlamına geldiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ne yapacağız? Bu yangının faturasını Köroğlu Dağı'ndaki yaban hayvanlarına mı çıkaracağız? Sosyal medyada servis edilen resmi rapor ve yazışmaları nereye koyacağız? İlgili otel yönetimi tarafından 12 Aralık 2024 tarihinde Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne yapılan başvurunun, 16 Aralık'ta bir raporla tespit edilen 8 başlıktaki eksikliğin ve aynı başvurunun ne hikmetse 24 Aralık'ta geri çekilmesinin peşine düşmeyecek miyiz? Çalışmayan yangın alarmını ve yağmurlama sistemini, olmayan acil durumlarda kullanılacak sesli uyarı sistemini, bulunmayan yangın merdivenlerini, işlemeyen anons ve uyarı sistemini, yetersizliği ayan beyan aleni olan tahliye çıkışları, çıkış sayısı, çıkış yönü ve ulaşımdaki noksanlıkları, yine yetersizliği aşikar olan acil aydınlatma ve paratoner sitemini, 'o mu denetlemeliydi, bu mu denetlemeliydi' tartışmasının akıbetini, otelden ziyade yanmaya her an hazır bir çıra mimarisi olan otelin diğer envai kusur ve kuşku çeken eksiklerini görmek, değerlendirmek ve mutlaka hukuken sonuca bağlamak gerekmektedir. Siyasi veya idari mahiyette olsun, müteselsil manada suç ve sorumlu kimlerin üzerlerine gitmek ve yakalarından tutmak adalet ve insanlık borcudur."
Grand Kartal Otel yangınını, "bir facianın daha fazlası, tamı tamamına bir cinayet" olarak nitelendiren Bahçeli, "MHP ve Cumhur İttifakı, cinayette parmak izi olanlara bedel ödetecek kudret ve muktedirliktedir." dedi.
MHP lideri Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kan donduran ifadeleri medyaya kadar yansıyan pişkin otel sahibinin suçu ve sorumluluğu alenen sabitken, eksikliklerin tespitinden 17 gün sonra oteldeki restorana uygunluk belgesi veren, müşahede edilen eksikliklerle ilgili hukuki ihbar görevinden kaçınan Bolu Belediyesinin yangını siyasi karambole getirme arayışını, bahse konu Belediyenin siyasi sorumlusu olan şahsın günbegün polemik çarkı döndürüp orayı burayı hedef alarak çamur atmasını, ilgili Bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özeleştiriden imtina etmesini, Valiliğin ve İl Özel İdaresinin sorumluluk alanından ısrarla uzak duruşunu, isabetli ve doğru bulmadığımızı huzurlarınızda açıklamak mecburiyetindeyim. İnsan hayatımız ucuz olmamalıdır. Yeni yüzyılda insanı yücelterek devlet ve milleti yükselteceğimizi unutmamak lazımdır. Türkiyemiz bu yaralayıcı ve yürekleri yakan olaylarla anılmamalıdır. Kaybettiğimiz insanlarımızı geri getiremezsek de aynı dram ve trajedileri bir daha yaşamamak hepimizin yegane önceliği ve görevi olmalıdır."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin, terörsüz Türkiye'ye ön şartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir." dedi.
Gazzeli mazlumların Mısır ve Ürdün'e sürgün edilmesiyle ilgili sözde projenin oldukça sakıncalı ve sancılı hezeyan olarak gündemde olduğuna işaret eden Bahçeli, "Filistinli kardeşlerimizin nerede yaşayacağı hiç kimsenin, hiçbir ülkenin tayin edebileceği bir konu değildir. ABD Başkanı Trump'un Rusya ile Ukrayna Savaşı'nı bitirme çabasının aynısını, İsrail ile Filistin ihtilafında görmek, konuya müdahil ve muhatap herkesin en doğal hakkıdır. Filistin halkını bırakınız topraklarından çıkarmayı veya zorla yerinden edilmesini, bunu ifade etmek dahi gayri hukuki, gayri insani ve gayri ahlaki bir tutumun özetidir. ABD yönetiminden beklentimiz, ülkelerin egemenlik haklarına saygı duyması, tahakkümcü ve dayatmacı politikaların sonunun ve sonucunun olmayacağını bilmesidir. Hesap hatasının, hedef şaşırtmanın, siyasi ayak oyunlarının, küresel otokrat heveslerin hiç kimseye bir faydası olmaz, olamaz." ifadelerini kullandı.
ABD yönetiminin terör örgütleriyle bağlarını koparmasının önemine değinen Bahçeli, "17 Ocak 2025'te, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'nın üst düzey askeri görevlilerle birlikte Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK ile temas kurup terör örgütünden 'DEAŞ karşıtı ortaklarımız' diye bahsetmesi ayıplı bir siyasetin yeni skandalıdır. Teröristler ortaksa Türkiye ile samimi ve sahici müttefikliğe inanacak ve ikna olacak var mıdır?" diye sordu.
Suriye'nin yeni yönetiminin silah bırakmasını istediği terör örgütünün, şimdiye kadar buna yanaşmaması, hatta gündemine dahi almamasının küresel terör baronları ve destekçilerinin tembih ve teşvikiyle doğrudan bağlantılı olduğunu dile getiren Bahçeli, "Bölücü terör örgütü silah bırakmıyorsa, o silahları ellerinden alıp teröristlerin kafasında kırmak ve hepsini birden cezalandırmak Türkiye'nin beka ve güvenlik hakkıdır. Hakkımızı çiğnetmeyiz, çiğnemeye azmedenleri de mahvu perişan ederiz." dedi.
Bugünün Misakımilli'nin 105. yıl dönümü olduğunu anımsatan Bahçeli, emperyalizmin taşeronu olan bölücü terör örgütünün tehdit olmaktan çıkarılmasının Misakımilli'nin Türk milletine yüklediği sorumluluk olduğunu anlattı.
Misaktan geri dönüş olmadığını, milletten taviz verilmeyeceğini vurgulayan Bahçeli, "Milliyetimize toz konduracak bir müptezel olsa bile omurgası kırılacaktır. Türk ve Kürt kardeşliğine Misakımilli'nin namusu teslim edilmiştir. Bugün değilse yarın, yarın değilse gelecekte, velhasıl Türk ve 'Türkiye Yüzyılı'nın kutlu bir döneminde ruhumuzu daraltan, adımlarımızı kısaltan, nefesimizi yarım bırakan bugünkü sınırlarımızın kaynama ve buluşma noktası esneye esneye Misakımilli'nin son hudut çizgisiyle and olsun kucaklaşacaktır. Devir Türk devridir. Yüzyıl, barış ve birlik içinde yaşanacak 'Türkiye Yüzyılı'dır." diye konuştu.
"HAYDİ YÜREĞİNİZ YETİYORSA ÇIKIN SOKAĞA DA GÖRELİM..."
Türkiye'yi ayrıştırmanın ve ayrımcılığı tırmandırmanın arzusunda olan sahte demokratları takip ettiklerini belirten Bahçeli, "boykot ezberlerinden" sonra, sokağa çıkma çağrılarının, sivil direniş kışkırtmalarının ya darbeye ya da isyana davet olduğunun farkında olduklarını dile getirdi. Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: "15 Temmuz'dan ders almayanlara sesleniyorum. Haydi yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa da görelim. Ateşle oynama merakınız nüksettiyse deneyin de boyunuzun ölçüsünü alalım. Kuyruk acısının ve kulis sancılarının pençesinde ne yapacağını, ne isteyeceğini bilemez bir halde bir uçtan diğerine sürüklenen CHP'nin 12 Eylül'de yarım kalan hesaplaşmaya dönük bir özlemi varsa, kınında beklemekten yorulmuş kılıç gibi burada olduğumuzu hatırlatıyor ve haykırıyoruz. Seçim beklentisi hayali bir beklentidir ve boşa kürek çekmektir. Çağdaş demokrasinin hiçbir kural ve ilkesiyle yolu kesişmeyen CHP ve yedeklerinin Türkiye'nin siyasi istikrarını bozma teşebbüsü ters tepmeye mahkumdur.
Cumhur İttifakı, karanlık emel sahiplerinin alayını ülkemizin her köşesinde karşılamaya hazırdır. Türkiye sahipsiz değildir. Türk ile Kürt, Alevi ile Sünni aynı kökün dalları, aynı milletin evlatları olarak birdir, beraberdir ve kardeştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yaşayacak ve yaşatılacaktır. Terörsüz Türkiye'nin huzur ve güven dolu mesajının maşeri vicdanda karşılığını bularak gerçeğe döneceği günlere az kalmıştır. Kahraman şehitlerimizin ve bir avuç gafilin ardına saklanıp hilalimize ve dava şerefimize taş atan alçakların, kullanışlı aparatlarının ve Türk milletinin içine sızmış ajanlarının rezil rüsva hallerini de göreceğimizi biliyoruz. Bunların ne insan içine çıkacak yüzlerinin ne de birbirinin yüzüne bakacak hallerinin olmadığını şimdiden fark ediyor, bunun da canlı tanıkları olacağımızdan asla kuşku duymuyoruz."
Ziya Paşa'nın "Ne günlere kaldık ey Gazi Hünkar; katır mühürdar oldu eşek defterdar." sözlerini hatırlatan Bahçeli, ruhlarında fiyat etiketleri asılı menfaatperestlerin kendilerine yönelik saldırılarının beyhude olduğunu söyledi.
Bahçeli, "Hadim siyasetimizle, haysiyetli duruşumuzla, ilkeli ve ülkücü irademizle insanımızın içindeyiz, Türk milletinin varlığındayız, Türkiye'nin yanındayız, milli birlik ve kardeşliğin de yılmaz müdafileriyiz. Bunun dışındakileri veteriner hekimlere havale etmekten başka düşüncemiz de yoktur." şeklinde konuştu.
"NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE, NE MUTLU TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN DOĞUMUNA"
Terörizmin, bir bölge üzerinde emelleri olan ülkeler tarafından kullanılan stratejik yıkma, yıldırma ve oyalama aracı haline geldiğine, bunların mevcudiyetini besleyen ana kavramın hamasi ve ideolojik ütopyalar olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Yoksulluğun, cahilliğin ve çaresizliğin içinde çırpınan insanları tepkilerini örgütleyerek küresel çıkarları için sınır aşan vekalet savaşları ve sınırlardan taşan orduları üreten güçler için DEAŞ, Taliban, PKK/PYD/YPG gibi yapılar büyük küresel paylaşım savaşının maşaları haline gelmişlerdir. Bugün terörizmi kullanan bütün örgütler, küresel güçlerin dönemsel çıkarlarına hizmet eden, küresel efendilerine yol açan silahlı köle topluluklarından başka bir anlam ifade etmemektedirler." ifadelerini kullandı.
Bugün, özellikle diplomatları hedef alan ASALA terörünün olmadığını, yıllar önce küresel güç çatışmalarının boşluğundan doğan ve binlerce insanın hayatına kasteden PKK terörünün yok denecek kadar azaldığını vurgulayan Bahçeli, terör örgütünün sığındığı komşu coğrafyalarda her geçen gün yeni bir darbeyle hareket edemez hale geldiğini anlattı. Bahçeli, şunları kaydetti: "Bölücü terör örgütünün geride kalan yıllar içinde verilen kahramanca mücadele sonucunda sönüşe geçtiği bir dönemdeyiz. Küresel güçlerin bölgedeki emellerine hizmet etmekten başka bir misyonunun kalmadığı ortadadır. Geçmişte yaşanan örneklerde olduğu gibi vekalet hizmeti bitince ortada bırakılmaları veya bir bahaneyle toptan imha edilmeleri de bunların kaçınılmaz akıbeti olacaktır. Adına DEAŞ denilen yapıyı kimin doğurduğu, kimlerin kucağında büyüdüğü, hangi hizmeti yaptığı ve sonunda efendileri tarafından aylarca nasıl bombardımana ve kimyasal saldırıya tabi tutulup yok edildikleri birkaç yıl öncesinin gerçekleridir. Bu açıdan şanı, şerefi, tarihi ve vicdanı çok büyük olan Türk milleti, kaçınılmaz son vuku bulmadan ülkemize her türlü kötülüğü yapmış ve yapmak amacıyla pusuda bekleyen terör örgütüne ve bütün teröristlere bir kapı açmış bulunmaktadır.
Geliniz, silahlarınızı öldürülmeden önce siz kendi iradenizle bırakınız. Pişman olduğunuzu, bu mücadelenin asla sonuç vermeyeceğini açıklayınız. Binlerce insanımıza yaşattığınız acılardan duyduğunuz pişmanlığı duyurunuz. Küresel güçlerin hizmetinde bölgesel aktörler olmaya bir son veriniz. Aziz milletimizin sizler için reva göreceği akıbete teslim olunuz. Son olarak diyeceğim odur ki DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin, terörsüz Türkiye'ye ön şartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir. Ne Mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu terörsüz Türkiye'nin doğumuna."