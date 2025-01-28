Devlet Bahçeli’den İmralı’ya mesaj: Beklenen çağrı bir an önce yapılsın

Bolu'daki otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetti (DHA)

"MHP VE CUMHUR İTTİFAKI, CİNAYETTE PARMAK İZİ OLANLARA BEDEL ÖDETECEK KUDRET VE MUKTEDİRLİKTEDİR"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sürekli karşı tarafı suçlayarak bir yere varılamayacağını, suç ve suçluları arkalayıp saklayarak girilen hiçbir mücadelede başarılı olunamayacağını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Mevzuat ve vicdan çemberinde el ele vererek bir felaketin ince ayrıntılarına kadar nüfuz edemezsek, sorumluları adaletin önüne çıkaramazsak gerçek anlamıyla hiçbir sorunu çözemeyiz, hiçbir ağırlığı kaldıramayız. Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili bırakalım yargı görevini yapsın. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve tensibiyle Devlet Denetleme Kurulu devreye acilen girerek çok yönlü inceleme ve soruşturmayı bir an evvel ikmal etsin. Otel sahibinden İl Özel İdaresine, Valilikten Belediyeye ve ilgili Bakanlığa kadar 78 vatandaşımızın vebalini ya kurumsal veya kişisel olarak uhdesinde taşıyanlar, millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler."





Bahçeli, "beni ilgilendirmiyor, benim yetki alanımda değil." demenin, en başta Türkiye'nin demokratik hukuk imajını, ahlaki sorumluluk iradesini gasp etmek ve çiğnemek anlamına geldiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ne yapacağız? Bu yangının faturasını Köroğlu Dağı'ndaki yaban hayvanlarına mı çıkaracağız? Sosyal medyada servis edilen resmi rapor ve yazışmaları nereye koyacağız? İlgili otel yönetimi tarafından 12 Aralık 2024 tarihinde Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne yapılan başvurunun, 16 Aralık'ta bir raporla tespit edilen 8 başlıktaki eksikliğin ve aynı başvurunun ne hikmetse 24 Aralık'ta geri çekilmesinin peşine düşmeyecek miyiz? Çalışmayan yangın alarmını ve yağmurlama sistemini, olmayan acil durumlarda kullanılacak sesli uyarı sistemini, bulunmayan yangın merdivenlerini, işlemeyen anons ve uyarı sistemini, yetersizliği ayan beyan aleni olan tahliye çıkışları, çıkış sayısı, çıkış yönü ve ulaşımdaki noksanlıkları, yine yetersizliği aşikar olan acil aydınlatma ve paratoner sitemini, 'o mu denetlemeliydi, bu mu denetlemeliydi' tartışmasının akıbetini, otelden ziyade yanmaya her an hazır bir çıra mimarisi olan otelin diğer envai kusur ve kuşku çeken eksiklerini görmek, değerlendirmek ve mutlaka hukuken sonuca bağlamak gerekmektedir. Siyasi veya idari mahiyette olsun, müteselsil manada suç ve sorumlu kimlerin üzerlerine gitmek ve yakalarından tutmak adalet ve insanlık borcudur."





Grand Kartal Otel yangınını, "bir facianın daha fazlası, tamı tamamına bir cinayet" olarak nitelendiren Bahçeli, "MHP ve Cumhur İttifakı, cinayette parmak izi olanlara bedel ödetecek kudret ve muktedirliktedir." dedi.



MHP lideri Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kan donduran ifadeleri medyaya kadar yansıyan pişkin otel sahibinin suçu ve sorumluluğu alenen sabitken, eksikliklerin tespitinden 17 gün sonra oteldeki restorana uygunluk belgesi veren, müşahede edilen eksikliklerle ilgili hukuki ihbar görevinden kaçınan Bolu Belediyesinin yangını siyasi karambole getirme arayışını, bahse konu Belediyenin siyasi sorumlusu olan şahsın günbegün polemik çarkı döndürüp orayı burayı hedef alarak çamur atmasını, ilgili Bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özeleştiriden imtina etmesini, Valiliğin ve İl Özel İdaresinin sorumluluk alanından ısrarla uzak duruşunu, isabetli ve doğru bulmadığımızı huzurlarınızda açıklamak mecburiyetindeyim. İnsan hayatımız ucuz olmamalıdır. Yeni yüzyılda insanı yücelterek devlet ve milleti yükselteceğimizi unutmamak lazımdır. Türkiyemiz bu yaralayıcı ve yürekleri yakan olaylarla anılmamalıdır. Kaybettiğimiz insanlarımızı geri getiremezsek de aynı dram ve trajedileri bir daha yaşamamak hepimizin yegane önceliği ve görevi olmalıdır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin, terörsüz Türkiye'ye ön şartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir." dedi.