MHP lideri Devlet Bahçeli 2 ay aradan sonra mesaiye başladı! İlk ziyaret Türkeş'in kabrine
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2 ay sonra bugün mesaisine yeniden başladı. Şubat ayında kalp kapakçığından ameliyat olan Bahçeli, ardından tedavi ve dinlenme sürecine geçmişti. Sağlığına kavuşan MHP lideri bugün ilk ziyaretini MHP'nin Kurucu Genel Başkanı olan Alparslan Türkeş'in kabrine yaptı. Türkeş'in kabrinin ardından MHP Genel Merkezi'ne geçen Bahçeli, partililer tarafından karanfillerle karşılandı.
Şubat ayı içerisinde kalp kapakçığından operasyon geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi sürecinin ardından bugün ilk kez görüntülendi. 66 günlük aranın ardından yeniden mesaisine başlayan MHP lideri Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölümünün yıl dönümü nedeniyle ilk ziyaretini Türkeş'in kabrine yaptı.
MHP GENEL MERKEZİ'NDE COŞKULU KARŞILAMA
Türkeş'in kabrinin ardından Bahçeli'nin ikinci durağı MHP Genel Merkezi oldu. Bahçeli MHP Genel Merkezi'ne gelmeden önce bölgede büyük hazırlıklar yapılırken, MHP liderinin aracı karanfillerle karşılandı. Bahçeli daha sonra aracından inerken, MHP'liler "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı.
İLK KEZ A HABER DUYURMUŞTU
Öte yandan MHP Genel Merkezi'ndeki bazı isimlerden Bahçeli'nin yeniden çalışmaya başlayacağını öğrenen A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu MHP Genel Merkezi önünden detayları aktardı.
BAHÇELİ MESAİYE BAŞLIYOR
A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun MHP Genel Merkezi önünden aktardıkları şöyle:
Kısa bir süre önce MHP Genel Merkezi'nde bazı isimlerle konuştuk ve bize Devlet Bahçeli'nin buraya geleceğini söylediler. Öğleden sonra Cuma namazından sonra da Alparslan Türkeş'in kabrine gitme ihtimali var. Onu da belirtelim.
PARTİ MERKEZİNDE HAREKETLİLİK
Biliyorsunuz 4 Nisan 1997'de Alparslan Türkeş hayata veda etmişti. 28. yıldönümüne ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli'den de dün bir anma mesajı gelmişti. Bizler de Genel Merkez'e geldik. Bugün çalışmalarına Devlet Bahçeli kaldığı yerden başlıyor ki özellikle Genel Başkan Yardımcıları zaten partinin kurmayları da sabah saatlerinden bu yana hareketli bir şekilde MHP Genel Merkeze gelmeye devam ediyor.
BİNAYA POSTERLER ASILDI
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin önünde de hazırlıklar vardı. Geride bıraktığımız günlerden bu yana. Üç Hilal ve Alparslan Türkeş'in posteri fotoğrafı binaya asılmış durumda. Ve posterinde alt tarafta da "Unutmayacağız" yazısı bulunuyor. İfade ettiğimiz gibi sabah saatlerinden bu yana hareketlilik var.
MESAİ BUGÜN BAŞLIYOR
Devlet Bahçeli bugün çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek ki özellikle tedavi gördüğü süreçlerde birçok konuya ilişkin Bahçeli'nin mesajlarını da görmüş ve bu mesajları da şahitlik etmişlik. Şubat ayının ilk haftalarında aslında bu süreç başlamıştı. Takribi 2 aylık bir dinlenme istirahat süreci gerçekleşti. Ancak Türkiye gündemini yakından ilgilendiren birçok konuya ilişkin mesajlar paylaştı. Birçok kişiyi telefonla aradı. Sağlık durumuna ilişkin yapılan spekülasyonlara da bu telefonlarla birlikte mesaj vermişti.
TÜRKEŞ'İN KABRİNE GİDEBİLİR!
Biz genel merkezin içerisinden çıkarken bir genel başkan yardımcısı içeriye girdi. Kendisine sorduk. Onayladı kafasıyla. Yani bugün çalışmalarına kaldığı yerden başlayacak gibi görünüyor Devlet Bahçeli. Öte yandan cuma namazından sonra da belirttiğimiz gibi Alparslan Türkeş'in kabrine bir ziyarette olabilir.
TÜRKEŞ'İN VEFATININ 28. YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE BİR MESAJ YAYINLADI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Merhum Alparslan Türkeş'in, Türk siyaset ve devlet hayatında muhterem ve müstesna bir mevkii bulunmaktadır. Ebediyete irtihalinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen ona duyduğumuz hürmet ve muhabbet hiç azalmamış, hiç zayıflamamıştır." ifadelerini kullandı.
Bahçeli, partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in 28. vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Tarihin omuzlarına basarak ilerlemek yerine, tarihi omuzlayıp devletin ve milletin istikbal haklarını hasbi ve hadim bir ruhla savunan liderlerin sınırlanmış devir ve dönemlere sığmayan ve sıkışmayan özellikte olduğunu vurgulayan Bahçeli, bilinen ve kolay yollardan geçmektense cesurca yeni yollar açıp risk ve tehlikeleri göğüsleyenlerin, bununla da kalmayıp canı yürekten, cansiperane ve civanmert mücadeleleriyle öne geçenlerin her zaman takdir, tebcil ve tebrike layık olduğunu belirtti.
Merhum Alparslan Türkeş'in de böyle bir vasfa ve vakara ziyadesiyle sahip olduğunu vurgulayan Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türk siyaset ve devlet hayatında muhterem ve müstesna bir mevkii bulunmaktadır. Ebediyete irtihalinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen ona duyduğumuz hürmet ve muhabbet hiç azalmamış, hiç zayıflamamıştır. Türkeş Bey'in yaktığı meşale günbegün daha da güçlenerek hem ülkücü gönülleri aydınlatmakta hem de milletimizi heyecanlandırıp kutlu hedeflere ulaşma azmini kamçılamaktadır. Elbette insan fani, dava bakidir. Sonlu hayatın sonsuz ve sınırsız ülkülerini tıpkı bir bayrak gibi taşımak ancak ve ancak davasının onur ve varoluş potasında fedakarlığın sıcaklığıyla eriyen yüksek vasıflı insanların harcıdır.
Merhum Türkeş Bey her şeyden önce dava ve gönül insanıdır. Bu saygın karakteristik niteliği onu, devlet ve siyaset alanında daha ilkeli, daha itibarlı, daha iradeli duruşuyla temsil ve temayüz edilmesini sağlamıştır. Türk milletinin, Türkiye'nin ve Türk dünyasının özlemlerini 80 yıllık ömrüne muazzez bir mücadele azmiyle serpiştirmiş, geçmiş ile gelecek arasında inanç, ülkü ve fikir köprüsünün kurulmasına yılmayan bir mizaçla hizmet etmiştir. Şurası muhakkaktır ki, kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçiliği davası bir yanda Türkiye'nin umut halesi, diğer yanda da gönül ve kültür coğrafyalarımız ile mazlum toplumların uyanış hareketidir."
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