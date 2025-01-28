MHP lideri Devlet Bahçeli: Gazzelileri sürgün planı sakıncalıdır

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. PKK'nın silah bırakmasına da değinen Bahçeli 'Eğer silah bırakmazlarsa o silahları kafalarında kırarız' ifadelerini kullandı. Trump'ın Gazze'deki sürgün planını da yorumlayan Bahçeli 'Filistinlilerin nerede yaşayacağına kimse karar veremez' dedi.

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