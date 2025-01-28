28 Ocak 2025, Salı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: İmralı çağrıyı bir an önce yapmalıdır
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Grand Kartal otelindeki yangına ilişkin sorumluların hesabını vereceğini söylerken 'Trajedinin empatiden yoksun bir tartışmaya dönmesi yanlış.' dedi. PKK'nın silah bırakmasına da değinen Bahçeli 'Eğer silah bırakmazlarsa o silahları kafalarında kırarız' ifadelerini kullandı. Trump'ın Gazze'deki sürgün planını da yorumlayan Bahçeli 'Filistinlilerin nerede yaşayacağına kimse karar veremez' dedi. Erken seçim tartışmalarını da yorumlayan Bahçeli 'Erken seçim hayali bir beklentidir' dedi.