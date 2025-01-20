İhale skandalı soruşturmasında yeni gelişme! Ahmet Özer'e "fesat karıştırma" suçundan tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat (Foto: AA)

Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve elebaşı Aktaş beraberindeki 21 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.