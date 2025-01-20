İhale skandalı soruşturmasında yeni gelişme! Ahmet Özer'e "fesat karıştırma" suçundan tutuklama talebi
Rüşvet karşılığı ihale skandalında Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat ve örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş beraberindeki 21 şüpheli tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunan eski Esenyurt Belediye Başkan'ı Ahmet Özer'in ifadesi akşam saatlerinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Soruşturma kapsamında Ahmet Özer ihaleye fesat karıştırmak suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve elebaşı Aktaş beraberindeki 21 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
AHMET ÖZER'İN İFADESİ ALINDI
Soruşturma çerçevesinde eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in akşam saatlerin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındı.
TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
Daha önce "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturmada tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Özer, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan da tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
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