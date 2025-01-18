CHP’li Beşiktaş Belediyesi şehrin en iyi yerlerini peşkeş çekmiş!

CHP'li Rıza Akpolat (AA)

38 SORUNUN 24'ÜNÜ YANITLAYAMADI

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın emniyette ifadesi alınmazken, savcılık sorgusunda kendisine 38 soru yöneltildi. Akpolat, bu soruların 14'üne yanıt verirken, 24 soruya "Bilgim yok" veya "Bilmiyorum" şeklinde cevap verdi. Sorular; işe alımlar, belediyeye ait taşınmazların değerinin üzerinde satılması ve otomobil satışları olmak üzere üç ana başlık altında toplandı:

Tutuklamaya sevk yazısında, Aktaş'ın gizlilik içinde hareket ederek açık kaynak hesaplarında bile adının olmadığı, üzerine sadece "Elif LPG" ve "Provek İlaç" isimli iki şirketin olduğu, diğer tüm firmaların kardeş veya akrabaları üzerine olduğu ancak toplanan delillerden ve şahsın kendi ifadesiyle şirketlerin en tepesindeki kişi olduğu tespit edildiği belirtildi.