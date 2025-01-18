CHP'li Beşiktaş Belediyesi şehrin en iyi yerlerini peşkeş çekmiş!
İstanbul'da belediye başkanları ve belediyelerin yöneticilerine rüşvet verilerek ihalelerin organize edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 23 zanlı tutuklandı. Akpolat'a toplam 38 soru sorulurken, 24'üne yanıt vermediği öğrenildi. Aktaş, Akpolat ile hiç yüz yüze görüşmediklerini dile getirdi ancak Aktaş'ın özel koruması ve şoförünü Beşiktaş Belediyesi'nde sigortalı çalışan olarak gösterdiği ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı.
Tutuklanan 23 kişi arasında belediye başkan yardımcısı ile örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş da var.
Sabah'ın haberine göre Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütünün, rüşvet vererek ihalele aldığı iddialarlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş, tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, Akpolat'ın "geçici bir tedbir olarak" görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
38 SORUNUN 24'ÜNÜ YANITLAYAMADI
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın emniyette ifadesi alınmazken, savcılık sorgusunda kendisine 38 soru yöneltildi. Akpolat, bu soruların 14'üne yanıt verirken, 24 soruya "Bilgim yok" veya "Bilmiyorum" şeklinde cevap verdi. Sorular; işe alımlar, belediyeye ait taşınmazların değerinin üzerinde satılması ve otomobil satışları olmak üzere üç ana başlık altında toplandı:
Tutuklamaya sevk yazısında, Aktaş'ın gizlilik içinde hareket ederek açık kaynak hesaplarında bile adının olmadığı, üzerine sadece "Elif LPG" ve "Provek İlaç" isimli iki şirketin olduğu, diğer tüm firmaların kardeş veya akrabaları üzerine olduğu ancak toplanan delillerden ve şahsın kendi ifadesiyle şirketlerin en tepesindeki kişi olduğu tespit edildiği belirtildi.
"AKTAŞ'I TANIMIYORUM"
Aktaş'ın en yoğun faaliyette bulunduğu belediyenin Beşiktaş olduğu, Başkan Akpolat ile aralarında şahsi ticaret de yapıldığı aktarıldı. Ancak Aktaş, Akpolat'ı tanımadığını hiç yüz yüze görüşmediğini dile getirdi.
AYLIK GELİRİ DEĞİŞTİ
Akpolat'ın savcılıkta aylık gelirini 85 bin lira olarak belirtirken sulh ceza hâkimliğinde gelirini 500 bin liraya çıkarması dikkat çekti. Akpolat, Beşiktaş Belediyesi'ne ait hastanenin Beltaş üzerinden değerinin çok altına Aktaş'a satılmasıyla ilgili soruya da "Satım gerekçesini bilmiyorum. Taşınmaz satımına ilişkin karar şirketin yönetim kurulu kararıdır. Bu hususu sonradan öğrendim" dedi.
SES KAYITLARI VE DELİLLER VAR
Tutuklamaya sevk yazısındaki değerlendirmede, suç örgütünün amacının kamu kurum kuruluşlarında ihaleleri almak olduğu, bu maksatla hareket ettiği, bu kapsamda ihaleye fesat, rüşvet verme, vergi usul kanuna muhalefet gibi suçları işlediği ve suçtan elde ettiği geliri akladığı belirtildi. Firmaların almış olduğu ihale sayısı, operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin sayısı, tüm sistemi geriden yöneten kişinin Aziz İhsan Aktaş olduğuna dair beyan, ses kayıtları ve diğer deliller olduğu anlatıldı. İfadesinde Rıza Akpolat ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le de tanışıklığı olmadığını iddia eden Aktaş, hastane alımıyla ilgili de "Satın aldığım binanın sıkıntıları var. Şu an 400 milyon TL verseler satarım" dedi.
ÇALIŞANLARINI BELEDİYEDE SİGORTALI GÖSTERMİŞ
Öte yandan Aktaş'ın aldığı ihalelerdeki yaklaşık maliyet hesaplamalarını kendi şirket çalışanları tarafından hazırlanarak, belediyelerdeki çalışanlara verilip Kamu İhale Kurumu verilerine yüklettirdiği kaydedildiği ortaya çıktı. Aktaş'ın özel koruması ve şoförünü de Beşiktaş Belediyesi'nde sigortalı çalışan olarak gösterdiği belirlendi. Aktaş'ın kendi çalışanlarını belediyede çalışan gibi SGK'lı yaptırıp maaş aldığı ifade edildi. Aktaş'a ait firmaların aldığı araç ihalelerinde ise bazı araçlar olmamasına rağmen sadece ruhsat gösterilerek hakedişlerinin tam yapıldığı, bazı araçların tek vardiya çalışmasına rağmen çift vardiya çalışmış gibi gösterildiği tespit edildi.