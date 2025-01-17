CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde hastane satışından 180 milyonluk vurgun

DEĞERİNİN ÜZERİNDE SATILMIŞ GİBİ GÖSTERDİLER

Beşiktaş Belediyesi iştiraklerinden Beltaş'ın mülkiyetindeki Ortaköy Mahallesi 385 ada 5 parselde bulunan Özel Etiler Hastanesi taşınmazının 26 Temmuz 2024 tarihinde Aziz İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu Elif LPG isimli firmaya satıldığı belirlendi. Satışa ilişkin yapılan incelemelerde söz konusu taşınmaza ait Beltaş tarafından düzenlenen değerleme raporunda hastanenin değerinin 323 milyon 544 bin Türk Lirası olarak belirlendiği görüldü. Düzenlenen bu rapora istinaden hastane değerleme raporundaki rakamın üzerinde bir fiyata satılmış gibi gösterilerek 470 milyon 760 bin Türk Lirası karşılığında Aktaş'a ait şirkete satıldı.

HASTANENİN TABELASI DEĞİŞTİ

Beşiktaş Belediyesi mülkiyetindeyken Aziz İhsan Aktaş'a yapılan satışı ile 180 milyon Türk Lirası vurgun yapıldığı belirlenen Özel Etiler Hastanesi, tabelası değiştirilerek "Central Hospital" ismi ile faaliyet yürütmeye başladı.