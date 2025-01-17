CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde hastane satışından 180 milyonluk vurgun
İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 23 zanlı tutuklandı. İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlığına el konulurken, Aktaş'ın belediyeye ait hastane üzerinden de 180 milyon liralık vurgun yaptığı ileri sürüldü.
İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 23 zanlı tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 40 şüphelinin Bayrampaşa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde işlemleri tamamlandı.
Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı.
Hakimlik, 8 zanlının ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırdı.
Ayrıca savcılığın adli kontrol uygulanmasını talep ettiği şüpheliler Ahmet Aktaş, Erdal Kavak, Esra Yenidünya, Fatih Alpkaya, Ferhat Keleş, Mehmet Ertaç Aydın, Mustafa Us, Özcan Tunçel ve Ömer Güngör hakkında nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
180 MİLYONLUK VURGUN!
CHP'li Beşiktaş ve Esenyurt Belediyelerine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve çete lideri olarak şüpheli konumda bulunan Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına el konularak tedbir kararı getirildi.
Mal varlıklarına el konulan Aktaş'ın, Beşiktaş Belediyesi yöneticileri ile organize şekilde hareket ederek gerçek değeri 651 milyon lira olan Beşiktaş Belediyesi'nin mülkiyetindeki Özel Etiler Hastanesi'ni sahte değerleme raporuyla 470 milyon liraya satın aldığı ortaya çıkmıştı.
Söz konusu hastanenin satışını şüpheli bularak incelemeye alan savcılık 8 Ocak 2025 tarihinde düzenlenen taşınmaz değerleme raporunda hastanenin gerçek değerinin 651 milyon 291 bin Türk Lirası olduğunu tespit etti.
Yapılan tespit üzerine hastanenin gerçek değerinden 180 milyon Türk Lirası daha düşük bir bedele Aktaş'a satıldığı, satış için Beltaş tarafından düzenlenen ve 323 milyon Türk Lirası bedel çıkarılan değerleme raporunun sahte olduğu belirlendi.
PARA YİNE AKTAŞ'A
Aziz İhsan Aktaş'ın hastane satın alımı için Beşiktaş Belediyesi iştiraki BELTAŞ'a ödediği 470 milyon Türk Lirası'nı ödediği, BELTAŞ'ın da bu paranın 70 milyon lirasını uhdesine tuttuğu, geri kalan yaklaşık 400 milyon lirayı ise belediyenin kasasına aktardığı belirlendi. Belediyenin de bu 400 milyon TL'yi bir süre sonra yine Aktaş'a aldığı ihalalerden kaynaklı alacağı nedeniyle ödediği öğrenildi. SABAH'ın yaptığı araştırmalara göre Aktaş'a giden bu paranın, kendisine ait Elif LPG, Barka, Vekontek ve Bilginay isimli şirketlere gittiği saptandı.
DEĞERİNİN ÜZERİNDE SATILMIŞ GİBİ GÖSTERDİLER
Beşiktaş Belediyesi iştiraklerinden Beltaş'ın mülkiyetindeki Ortaköy Mahallesi 385 ada 5 parselde bulunan Özel Etiler Hastanesi taşınmazının 26 Temmuz 2024 tarihinde Aziz İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu Elif LPG isimli firmaya satıldığı belirlendi. Satışa ilişkin yapılan incelemelerde söz konusu taşınmaza ait Beltaş tarafından düzenlenen değerleme raporunda hastanenin değerinin 323 milyon 544 bin Türk Lirası olarak belirlendiği görüldü. Düzenlenen bu rapora istinaden hastane değerleme raporundaki rakamın üzerinde bir fiyata satılmış gibi gösterilerek 470 milyon 760 bin Türk Lirası karşılığında Aktaş'a ait şirkete satıldı.
HASTANENİN TABELASI DEĞİŞTİ
Beşiktaş Belediyesi mülkiyetindeyken Aziz İhsan Aktaş'a yapılan satışı ile 180 milyon Türk Lirası vurgun yapıldığı belirlenen Özel Etiler Hastanesi, tabelası değiştirilerek "Central Hospital" ismi ile faaliyet yürütmeye başladı.