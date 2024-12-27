Ahmet Özer’in bilgisi vardı! CHP’li Esenyurt Belediyesi’nde 1.3 milyarlık vurgun yapıldığı ortaya çıktı

Ahmet Özer'in bilgisi varmış! CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde 1.3 milyarlık vurgun yapıldığı ortaya çıktı (Foto: AA)

KAMUYA MİLYARLARCA LİRA ZARARA UĞRATTILAR

Kayyum talimatıyla yapılan araştırmalar sonucunda belediyede organize bir yapılanma olduğu ve rayiç bedel oyunuyla kamunun milyarlarca lira zarara uğratıldığı belirlendi. Akılalmaz vurgunda belediyenin satışları esnasında rayiç bedelleri ile oynandığı, rayiç bedellerin önce düşük gösterilip satış sonrasında ise yükseltilerek devlete büyük bir vergi kaybı yaşatıldığı tespit edildi.

CHP'Lİ ESENYURT BELEDİYESİ'NDE 1.3 MİLYARLIK VURGUN YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

2019-2024 yılları arasında ve son 6 ayda yapılan işlemlerde toplam vurgunun 1 milyar 300 milyon lirayı bulduğu, son beş senede kalem kalem her seferinde milyonlarca lira devletin ve belediyenin alacağından organize bir şebeke tarafından silinip şahsi çıkar elde edildiği görüldü.