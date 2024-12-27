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Ahmet Özer'in bilgisi vardı! CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde 1.3 milyarlık vurgun yapıldığı ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.12.2024 22:43 Güncelleme: 27.12.2024 23:00
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Ahmet Özer’in bilgisi vardı! CHP’li Esenyurt Belediyesi’nde 1.3 milyarlık vurgun yapıldığı ortaya çıktı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yürütülen terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Özer'in yerine Esenyurt Belediyesi'nde kayyum atanmasının ardından yapılan geriye dönük incelemede yeni bir skandal daha patlak verdi. 2019-2024 yılları arasında ve son 6 ayda yapılan işlemlerde toplam vurgunun 1 milyar 300 milyon lirayı bulduğu, son beş senede kalem kalem her seferinde milyonlarca lira devletin ve belediyenin alacağından organize bir şebeke tarafından silinip şahsi çıkar elde edildiği görüldü. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

DEM Parti'nin önerisiyle CHP'den aday olan ve Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmıştı.

Ahmet Özer'in bilgisi varmış! CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde 1.3 milyarlık vurgun yapıldığı ortaya çıktı (Foto: AA)Ahmet Özer'in bilgisi varmış! CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde 1.3 milyarlık vurgun yapıldığı ortaya çıktı (Foto: AA)

Özer'in yerine kayyum ataması yapıldı. Kayyum sonrası geriye dönük yapılan incelemelerde CHP'li belediyenin yaptığı vurgunlar da gün yüzüne çıktı.

Ahmet Özer'in bilgisi varmış! CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde 1.3 milyarlık vurgun yapıldığı ortaya çıktı (Foto: AA)Ahmet Özer'in bilgisi varmış! CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde 1.3 milyarlık vurgun yapıldığı ortaya çıktı (Foto: AA)

KAMUYA MİLYARLARCA LİRA ZARARA UĞRATTILAR
Kayyum talimatıyla yapılan araştırmalar sonucunda belediyede organize bir yapılanma olduğu ve rayiç bedel oyunuyla kamunun milyarlarca lira zarara uğratıldığı belirlendi. Akılalmaz vurgunda belediyenin satışları esnasında rayiç bedelleri ile oynandığı, rayiç bedellerin önce düşük gösterilip satış sonrasında ise yükseltilerek devlete büyük bir vergi kaybı yaşatıldığı tespit edildi.

CHP'Lİ ESENYURT BELEDİYESİ'NDE 1.3 MİLYARLIK VURGUN YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
2019-2024 yılları arasında ve son 6 ayda yapılan işlemlerde toplam vurgunun 1 milyar 300 milyon lirayı bulduğu, son beş senede kalem kalem her seferinde milyonlarca lira devletin ve belediyenin alacağından organize bir şebeke tarafından silinip şahsi çıkar elde edildiği görüldü.

Ahmet Özer'in bilgisi varmış! CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde 1.3 milyarlık vurgun yapıldığı ortaya çıktı (Foto: AA)Ahmet Özer'in bilgisi varmış! CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde 1.3 milyarlık vurgun yapıldığı ortaya çıktı (Foto: AA)

AHMET ÖZER'İN BİLGİSİ VARDI! İŞLEM YAPMADI
Esenyurt Belediyesi'nde yaşanan skandalın ardından kayyum ilk tespitleri sonrası yapılan detaylı incelemelerde "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve yönetiminin de yaşanan vurgundan haberdar olduğu, ancak işlem yapmadığı öğrenildi.

Ahmet Özer'in bilgisi varmış! CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde 1.3 milyarlık vurgun yapıldığı ortaya çıktı (Foto: AA)Ahmet Özer'in bilgisi varmış! CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde 1.3 milyarlık vurgun yapıldığı ortaya çıktı (Foto: AA)

Öte yandan Ahmet Özer'in bu yapılanmada yer alan ve kendi isteğiyle işten ayrılmak isteyen personellere tazminatlarını vermek istediği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kayyum yönetiminin büyük vurgunu tespit etmesinin ardından olay yargıya intikal etti. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Dosyada belediye çalışanlarından üst yönetime kadar birçok ismin yer aldığı öğrenildi.

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