Sarıyer'de facianın eşiğinden dönüldü! 2 katlı bina boşaltıldı

FOTOĞRAF: İHA

Binanın arkasında yer alan gecekonduya yaslanması ve her iki binanın da boş olması sebebiyle facianın eşiğinden dönüldü. Dükkanın tahliye edileceği öğrenilirken bitişik nizamında bulunan diğer binalar tahliye edilmedi. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.