Sarıyer'de facianın eşiğinden dönüldü! 2 katlı bina boşaltıldı
Sarıyer’de gece saatlerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Hasarlı olduğu iddia edilen 2 katlı binanın zemininde çatlama meydana geldi. Yarılmanın etkisiyle üst katı kayan bina, arkasında bulunan gecekondunun çatısına yaslandı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler hem binayı hem de gecekonduyu tahliye etti.
Olay, gece 01.00 sıralarında Sarıyer Derbent Mahallesi Akgün Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı binanın üst katında sokak hizasında yer alan bir dükkan zemininden henüz bilinmeyen sebeple çatladı.
Çatlak sonrası üst katı geriye doğru kayan bina, arkasında bulunan bir gecekonduya yaslanarak sabit kaldı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Dükkana giriş kapatıldı ve dükkan mühürlendi. Kayma sebebiyle dükkanın camlarının kırıldığı görüldü. Binada inceleme yapan ekipler binadan örnek alarak laboratuvara gönderdi.