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Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 13 yaralı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2024 15:52
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Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, öğrenci servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 1271'inci Cadde ile 1386'ncı Cadde kavşağında meydana geldi. Öznur Aslan'ın (43) kullandığı 55 C 0161 plakalı öğrenci servis minibüsüyle, Seyit Abdullah Ayaz'ın (24) idaresindeki otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada öğrenci servisindeki şoför, 1 hostesle 9 öğrenci, otomobilde ise 2 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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