Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 1271'inci Cadde ile 1386'ncı Cadde kavşağında meydana geldi. Öznur Aslan'ın (43) kullandığı 55 C 0161 plakalı öğrenci servis minibüsüyle, Seyit Abdullah Ayaz'ın (24) idaresindeki otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada öğrenci servisindeki şoför, 1 hostesle 9 öğrenci, otomobilde ise 2 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.