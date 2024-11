İstanbul’da yeniden çöp dağları oluştu: Nefes alamıyoruz mikrop soluyoruz

İstanbul'da CHP yönetimindeki Kartal Belediyesi'nde çalışanlar haklarını alamadıkları gerekçesiyle 5 gündür grev yaparken, çöplerin toplanmaması nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu. Vatandaşlar yaşadıkları duruma tepki gösterdi.

HAKKINI ALAMAYAN İŞÇİLER GREVE GİTTİ

CHP'li Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş AŞ işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine iş bırakma eylemi başlattı. Grev 4'üncü gününde devam ediyor.

ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU

Temizlik işçilerinin grev nedeniyle görevlerini bırakmasından dolayı Karal sokaklarında çöp dağları oluştu.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Esnaf Taşkın Taş, semtte kurulan pazarını kendilerinin temizlediğini belirterek, "Pazarcıların çöplerini poşetledik. İşçilerin grevde olduklarını duyduk, çalışanın emeğinin ödenmesini istiyoruz." ifadeleriyle duruma tepkisini gösterdi.

3 GÜNDÜR GREV SÜRÜYOR

Mahalle sakini Emre Bulu da "Duyumlarımıza göre üç aydır işçi sendikası ile Kartal Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesiyle alakalı bir anlaşmaya varılamamış. İşçiler de anlaşamadıkları için 3 gündür grev yapıyor. Umarız en kısa zamanda anlaşmaya varırlar." diye konuştu.

KARTALLILAR İSYANDA... "KALDIRSINLAR ŞU PİSLİĞİ"



Kartal'dan kötü koku ve çöp dağları tablosu oluşurken vatandaşlar sağlığından endişe duyar hale geldi. SABAH'a konuşan Kartallılar "Kaldırsınlar şu pisliği" diyerek isyan etti.

"BÖYLE REZİLLİK OLAMAZ"



Emin Kalfa: "Çöpler 3-4 gündür toplanmıyor. İşçilerin grevi varmış. İşçiler kendilerine göre haklılar. Buradaki sorumluluk Kartal Belediyesi'nde... Sağlığımız olumsuz etkileniyor. Burada kötü hava soluyoruz, etrafa mikroplar, virüsler yayılıyor. Ayrıca da bir görüntü kirliliği var. Dışarıdan birisi Kartal'a gelse karşılaşacağı manzara çöpler olacak. Yıl olmuş 2024. 2025'e gireceğiz ancak bizim bu zamanda konuştuğumuz konu toplanmayan çöpler ve temizlik işleri. Böyle bir rezillik olmaması lazım. Koskoca belediye işçisiyle arasındaki sorunu halledemiyorsa bunun sorumluluğunu ve ceremesini bizim mi çekmemiz gerekiyor? Aynı şekilde insan sağlığının yanı sıra hayvanlar da var, onların buralarda mama kapları var. Bu pislik onlara da bulaşıyor çevreye yayılıyor. Hem onların canı hem bizim canımız yanıyor. Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor."

'İNSANLAR NEFES ALMAYA GELİYOR MİKROP SOLUYOR'

*Hayrettin Demir: "Bulunduğumuz yerde park var. Buraya her yaştan insan geliyor. Bebeği, çocuğu, genci yaşlısı... insanlar buraya nefes almaya geliyor ama soluduğumuz hava pis. Bu pis kokuya dayanılır mı? Buradaki mikroplar insanı hasta eder. Kartallı vatandaşlar olarak bir an önce bu pisliğin kaldırılmasını talep ediyoruz. Belediyeye de sesleniyoruz; 'Kaldırın şu pisliği.' Ben 1978'den bu yana İstanbul'dayım. "





"1994 yılı öncesindeki çöp dağlarını, Ümraniye'deki çöp patlamasını, bu nedenle vefat eden vatandaşlarımızı hepsini biliyorum. Maalesef tarih tekerrür ediyor. 25 yılın ardından ilk kez böyle bir şey görüyorum. Bir an önce Kartal Belediyesi ve işçilerin anlaşıp şu pisliğin kaldırılmasını umut ediyorum. Pandemiden dünya yeni çıktı. Temizliğin, hijyenin ne kadar önemli olduğu anlaşılmışken, insanların artık ağır mikroplardan kaçınması gerekirken bu günleri yaşıyoruz. Bu sorunun kısa zamanda belediye yönetimi tarafından çözülmesi gerekiyor, çözülmesini bekliyoruz."

'SOKAKTA YÜRÜRKEN MİKROP KAPACAĞIZ'

Necati Hacıoğlu: "Bu üç dört gündür böyle devam ediyor. Kartal'ı baştan sona kadar gezip dolaşın her taraf pislik içinde. Biz artık çocukları bile okula gidip gönderirken rahatsız oluyoruz. Sokakta mikrop kapacaklar diye. Yolda, sokakta artık insanlar yürüyemez hale geldi. Çöp sadece burası değil. Baştan sona kadar bir gezin, dolaşın. Ben çevre vergisi, çöp vergisi her türlü vergimi ödeyen bir insanım. Bu çöplerin sebep ne olursa olsun kaldırılmaması beni ilgilendirmiyor. Beni çocuklarımın, ailemin ve benim sağlığım ilgilendiriyor. Belediye bizden aldığı vergileri doğru yerlere aktarsın, işçilerin haklarını versin. Şu hale bakım daha beter olamaz."

'5 YILDA BİZİ ÇÖPLE YAŞAMA DURUMUNA GETİRDİLER'

Mehmet Tekşin: Bu ayıp bir şey. Böyle bir şey olabilir mi? Hastalık bu... Hastalık pislikten gelir. İnsanları hasta eder. Önemli olan insan hayatı, sağlığı. Herhangi bir şey olduğu zaman ağızlarına yapışmış 'Kaçıncı yüzyıldayız' diyorlar. Şimdi biz söylüyoruz, kaçıncı yüzyıldayız, bu şekilde bir şey kabul edilemez. Pisliğin içinde yaşıyoruz. Bunu kaldırsınlar. Yani son 5 yıldır biz bu durumu yaşıyoruz. Son 5 yıldır çöplerin içinde yaşatıyorlar bizi.

'HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK DİYENLER GELİP TEMİZLESİN BU PİSLİĞİ'

Fatmanur Saygın: Nereye gitseniz çöp... Her şey çok güzel olacak. Gelip görsünler işte her şey çok güzel mi oluyor. Çöp bu, pislik. Açıklaması yok bu işin. 'Her şey çok güzel olacak' diyenler gelsin temizlesinler bu pisliği.