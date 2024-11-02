Kartal’da sokak ve caddeler çöple doldu! İşçiler isyan etti: Konsere var bize yok

Kartal’da sokak ve caddeler çöple doldu! KARTAL'DA SOKAK VE CADDELER ÇÖPLE DOLDU! CHP'li Kartal Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmayınca belediye işçileri greve gitti. Grev nedeniyle Kartal'ın Atalar Mahallesi'nde Çarşamba günü kurulan pazar yerinin çöpleri toplanmadı. Bu nedenle ana caddelerde çöp yığınları birikti, semt halkı biriken çöpler nedeniyle şikayetçi oldu.

CHP'li Kartal Belediyesi'nde işçiler grevde (AHABER ARŞİV)

ÇÖPLERİ TOPLAMADILAR

Kartal Belediyesi'nin işçilerin taleplerine ve grev kararına karşı olumlu bir adım atmaması üzerine işçiler grevi uygulamaya koydu. Grevin ilk adımı da Çarşamba günleri Kartal Atalar Mahallesi Halit Paşa Caddesi'nde kurulan Pazar yerinin çöplerinin toplanmaması olarak atıldı. İşçilerin greve gitmesi sebebiyle çöpler toplanmadı. Gün ağırınca çöplerin cadde boyunca biriktiği ve yığın oluşturduğu görüldü.

Kartal'da sokak ve caddelerde çöp yığını oluştu (AHABER ARŞİV)

CADDE VE SOKAKLARDA ÇÖP YIĞINI

Ayrıca Kartal'ın kalbi konumundaki Kordonboyu Mahallesi'ndeki Hamam Sokak'ta da çöplerin yığıldı. Esnaf tarafından belirli noktalara toplanan çöpler, havanın ısınmasıyla birlikte kokmaya da başladı. Öte yandan Kartal'ın bir çok noktasında da çöp konteynerlerinin dolmaya başladığı bazı yerlerde taştığı anlaşıldı.

İŞÇİLER İSYAN ETTİ: KONSERE VAR BİZE YOK

Grev gözcüsü işçiler, CHP yönetimindeki Kartal Belediyesi'nin, konserler ve sanat etkinlikleri için büyük bütçeler ayırdığını belirterek, "Ancak sıra bizim maaş ve mesailerimize gelince bütçe yok deniyor. Belediyeler bizim emeğimizi görmezden geliyor" ifadelerini kullandı. İşçiler, maaşlarının güncel yaşam koşullarına uygun şekilde düzenlenmesi ve fazla mesai ücretlerinin ödenmesi taleplerini yinelerken, belediye ve sendika arasında süren gerilimin ilçe sakinlerini de olumsuz etkilediği görüldü.

Kartal'da sokak ve caddelerde çöp yığını oluştu (AHABER ARŞİV)

90'LI YILLARIN CHP'Sİ!

Grev gözcüsü işçiler, CHP yönetimindeki Kartal Belediyesi'nin konserler ve sanat etkinliklerine büyük bütçeler ayırırken kendi maaş ve mesailerinin ödenmediğini ifade ederek "Bu, 90'lı yıllarda CHP'nin yönettiği belediyelerdeki durumlara benziyor. Pazar yerlerinden çöpler toplanmıyor, sokaklar çöpten geçilmiyor" dedi. İşçiler, geçim şartlarına uygun maaş düzenlemesi ve fazla mesai ödemeleri taleplerini yineleyerek, bu durumun bir an önce çözülmesi çağrısında bulundu.

KARTAL BELEDİYESİ MALİ KRİZDE

Belediye bütçesini konserlerde ve ihalelerde harcayan Kartal Belediyesi'nin mali çıkmazda olması nedeniyle işçilerin taleplerini karşılayamadığı belirtildi. CHP Genel Merkezi'nin en düşük asgari ücret için açıkladığı rakamdan çok uzak rakamlar teklif edilen işçiler günlük bin 850 TŞ brüt yevmiye talep ederken Belediye yönetimin bin 325 TL brüt yevmiye teklif ettiği açıklandı.

KOMŞU MALTEPE'DE DE BENZER MANZARA

Çöp dağlarının yükseldiği bir diğer ilçe olan Maltepe Belediyesi'ndeki işçilerin grevleri çöplerin birikmesine neden oldu. İlçenin birçok noktasında toplanmayan çöpler dağ gibi yükseldi.