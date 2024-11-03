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Kartal'da işçiler grevde! Cadde ve sokaklarda çöp yığını

Kartal'da işçiler grevde! Cadde ve sokaklarda çöp yığını

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 12:50
Kartal'da sokaklar işçiler greve gitmesiyle çöplüğe döndü. A Haber ekipleri son durumu görüntüledi.
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