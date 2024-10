Özel Harekatın TUSAŞ’a hareket anı sadece A Haber’de! Sırtlarında mühimmatlarıyla olay yerine böyle koştular

Türkiye, geçtiğimiz günlerde (23.10.2024) TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ile sarsıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlendiği, şehit ve yaralıların bulunduğunu bildirmişti.

Özel harekatın TUSAŞ'a hareket anı sadece A Haber ekranlarına yansıdı. Saldırı sonrası polisler bölgeye helikopterle böyle hareket etti.

TUSAŞ saldırısı sonrası polislerin bölgeye hareket ettiği o özel anları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında anlattı.

İşte Sekban'ın açıklamalarından satır başlıkları; "A Haber ekranların özel bu görüntüler. TUSAŞ'a yapılan saldırı sonrası helikopterler hangardan hemen çıkarıldı özel harekat polisleri tam teçhizatlı bir şekilde, çelik yelekleri, uzun namlulu silahları, yedek şarjörleri ile bu olaya müdahale için helikoptere koşuyorlar. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıya dair tüm zamanlamayı dakika dakika paylaşmıştı ve o anlardan biri şu an A Haber ekranlarında. Bu olaya en hızlı şekilde müdahale edilebilmesi için orada görev yapan, gerek hangardaki personel, gerek teknisyenler helikopterlerin bir an önce havalanması için her türlü adımı atıyorlar."