CANLI | TUSAŞ'taki terör saldırısının perde arkası A Haber'de: Zamanlama manidar... Mesaj açık

09:20 24 Ekim 2024

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: Bu saldırı tesadüf mü? 3 tane çapulcunun aldığı bir kararla mı bu saldırıyı biz yaşadık? Yoksa arkasında derin devletlerin olduğu derin istihbarat teşkilatlarının olduğu ve olayı baştan sona olay yeri ile ilgili keşif gözetleme dahil bir kaynakla mı bu saldırıları yaşadığımız incelenmeli. Bence hiçbiri tesadüf değil. Tamamen günü saati yeri özel dizayn edilmiş özel planlanmış bir saldırı ile yüz yüzeyiz. Arkasında kim var? Elbette o bildik aşina teröre destek veren terörist gibi davranan ülke ABD ve onunla birlikte hareket eden diğer batının sömürgeci mülkiyeleri.

Çok net savunma sanayiinin hedef alındığını görebiliyoruz. TUSAŞ bu sektörde en güzide kurumlardan biri. TUSAŞ, ABD'nin yıllardır dünyanın kanını emdiği emperyal düzeni sonlandıran ülkemizin ona olan bağımlılığını noktalayan ve Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durması için en önemli hamlelere ev sahipliği yapan bir kurum. Dolayısıyla hedef alınması sürpriz değil.

Ne mesaj vermek istiyorlar? Burada çok net şuna geliyor. Türkiye’ye sözde kuş akıllarınca 3 kuruşluk akıllarıyla böyle bir saldırıyı yaparsak gözdağı vermiş oluruz Türkiye de bu projeleri durdurmak durumunda kalır. TUSAŞ’ta çalışanlar da korkuyla projelerinden el ayak çekerler. Bu sadece ABD’nin fantezisinde gerçekleşir. Bu sabah oradan görüntüler aktardınız. Personel daha da hınçlanmış o projeleri ülkenin envanterine katmak için cansiperane çalışacaklarını ifade ediyor. 3 kuruşluk aklı olanlar buradan bir sonuç çıkaramazlar.