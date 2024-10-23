CANLI | TUSAŞ'taki terör saldırısının perde arkası A Haber'de: Zamanlama manidar... Mesaj açık
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine terör saldırısı gerçekleştirildi. Yapılan hain saldırının perde arkasını A Haber ekranlarına katılan uzmanlar değerlendirdi.
TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde gerçekleşen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu. 22 kişi yaralandı.
TUSAŞ saldırısının düğmesine kimler bastı? Yaşanan saldırının perde arkasını A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
ARKASINDA KİM VAR?
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: Bu saldırı tesadüf mü? 3 tane çapulcunun aldığı bir kararla mı bu saldırıyı biz yaşadık? Yoksa arkasında derin devletlerin olduğu derin istihbarat teşkilatlarının olduğu ve olayı baştan sona olay yeri ile ilgili keşif gözetleme dahil bir kaynakla mı bu saldırıları yaşadığımız incelenmeli. Bence hiçbiri tesadüf değil. Tamamen günü saati yeri özel dizayn edilmiş özel planlanmış bir saldırı ile yüz yüzeyiz. Arkasında kim var? Elbette o bildik aşina teröre destek veren terörist gibi davranan ülke ABD ve onunla birlikte hareket eden diğer batının sömürgeci mülkiyeleri.
Çok net savunma sanayiinin hedef alındığını görebiliyoruz. TUSAŞ bu sektörde en güzide kurumlardan biri. TUSAŞ, ABD'nin yıllardır dünyanın kanını emdiği emperyal düzeni sonlandıran ülkemizin ona olan bağımlılığını noktalayan ve Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durması için en önemli hamlelere ev sahipliği yapan bir kurum. Dolayısıyla hedef alınması sürpriz değil.
Ne mesaj vermek istiyorlar? Burada çok net şuna geliyor. Türkiye’ye sözde kuş akıllarınca 3 kuruşluk akıllarıyla böyle bir saldırıyı yaparsak gözdağı vermiş oluruz Türkiye de bu projeleri durdurmak durumunda kalır. TUSAŞ’ta çalışanlar da korkuyla projelerinden el ayak çekerler. Bu sadece ABD’nin fantezisinde gerçekleşir. Bu sabah oradan görüntüler aktardınız. Personel daha da hınçlanmış o projeleri ülkenin envanterine katmak için cansiperane çalışacaklarını ifade ediyor. 3 kuruşluk aklı olanlar buradan bir sonuç çıkaramazlar.
"ÖNCEDEN PLANLANMIŞ"
Stratejist Dr. Mehmet Bozkuş: Terör saldırısının çok planlı bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Önceden planlanmış veya paketlenmiş ve rafta bekletilen bir eylem olarak da bunu değerlendirebiliriz.
Kimlerin rahatsız edildiği, kimlerin kimi kullandığı sorularını aklımıza getiriyor. Türkiye’nin önünü kesmek için planlanmış bir hamle olarak bunu değerlendirmek gerekir.
MESAJ AÇIK! PANİKLEME HAVASI
Terör ve Güvenlik Uzmanı Ömer Faruk Koca: Verilmeye çalışılan mesaj açık. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin söylemleri sonucunda olayın nereye varacağının anlaşılmasından dolayı bir panikleme havası yaşandı. Cumhurbaşkanımızın Kazan’daki BRICS’e katılması bunu körükledi. Vekaleti verenlerde bir panik havası yaşandı.
SALDIRININ AZMETTİRİCİSİ BELLİ!
Terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: İlk duyduğum andan beri bunun azmettiricisi belli dedim. Failler değişebilir, kollarında ki pazu bantları değiştirilir, kıyafetler değiştirilir, isimleri PKK olur PYD olur DEAŞ olur fark etmez. Bunların hepsinin baş azmettiricisi belli.
NEDEN YAPILDI? NEDEN DÜĞMEYE BASILDI? ACELESİ OLAN BİR DURUM MU VAR?
Böyle bir saldırıda önceden planlama yapılması lazım, talimat verilmesi lazım. TUSAŞ gibi korunabilen yere 12 saat içerisinde bir planlama yapıp silahları gömdükleri yerden çıkarıp hareket etmeleri çok hızlı ve bunun olmayacağını düşünüyorum.
Türkiye’nin izleyeceği veya bu zamana kadar izlemiş olduğu politikalar sebebiyet vermiş olabilir.
TÜRKİYE'NİN BAĞIMLI BİR ÜLKE OLMASINI İSTİYORLAR!
Dr. Eray Güçlüer: Bu saldırılar tamamen stratejik projeler ve daha fazlası var aslında. Dışa bağımlı değil ve bağımsız bir ülkeyiz her geçen gün bu bağımlılık azalıyor. Bundan dolayı ciddi rahatsızlık var. ABD, batılı güçlerin İsrail dahil çok ciddi bir rahatsızlığı bulunmakta. Çünkü kendilerine bağımlı bir ülke olarak tutmak istiyorlar. TUSAŞ’a saldırı yapılmasının arka planında bu var.
Türkiye Cumhuriyet tarihinin en yüksek yüksek güç kapasitesine sahip ve savunma alanında dışa bağımlılığın azalması milli politikalarımızı ve milli stratejilerimizin oluşmasına neden oluyor. Türkiye’nin sürekli güç kazanması hoşlarına gitmiyor. Muktedir siyasi kararlılık böyle bir şey.
TERÖR BİR DIŞ POLİTA STRATEJİSİ HALİNE GELDİ!
Akademisyen Doç. Dr: Oğuzhan Ergün: Terör ya da terörizm bir dış politika stratejisi haline geldi. Ülkeleri bu şekilde şekillendirip yönlendirme çabasına giriyorlar. Coğrafya kaderdir ve kader olduğu için bu kazalar da olacaktır. Allah bilir güvenlik birimleri kaç saldırıyı önlediler ama bu kazalar meydana geliyor. Türkiye’nin bu adımları ile bağlantısı olması mümkün değil ama sembolik özelliği olmaması da mümkün değil. Bu eylemler genelde 10 veya 15 günlük keşifler sonucu gerçekleştiriliyor.
Bu coğrafyada biz hiçbir şey yapmayalım deme hakkınız yok. İç siyasette sığ yaklaşımın olması mümkün değil.
"HAMLELER SONRASI BİRİLERİ DÜĞMEYE BASTI"
Terör ve Güvenlik Uzmanı İsmail Cingöz de A Haber ekranlarında yaşanan terör saldırısını yorumladı.
İşte Cingöz'ün açıklamalarında öne çıkanlar:
"İÇ VE DIŞ DÜŞMANLAR RAHATSIZ"
Türkiye’nin savunma sanayiinde önemli atılımları var. Kendi kendine yeter hale gelmeye başladığı günlere erişmiş durumdayız. Hiçbir ülke yüzde 100 kendi yeter halde olmayacaktır ama Türkiye son zamanlarda bağımlılıktan kurtulma ve kendi silah sanayiinde önemli atılımlar yapma durumunda olduğu süreçlerdeyiz. Kendi uçağını yapma aşamalarına gelmiş ve deneme uçuşları yapmak durumunda olduğu günleri yaşıyoruz. İHA’larla SİHA’larla kendini ispatlamış bir Türkiye görmekteyiz. Bu iç ve düşmanları rahatsız etmektedir.
“SİYASİ HAMLELERDEN RAHATSIZLIK DUYAN BİRİLERİ DÜĞMEYE BASMIŞ OLABİLİR”
Terörle mücadelede Türkiye önemli hamleler yaptı. Irak’ın kuzeyinde adeta terörün bitirildiği günlerin ayak sesleri duyulur hale geldi. Suriye’nin kuzey bölgelerinde Türkiye’ye karşı olabilecek her türlü hamlelere karşı kara birliklerimiz konuşlandı. Bu da birçok cenahı rahatsız etmekte. Türkiye’nin terörü hamleleri ile birlikte siyasette normalleşme çalışmalarını başlattıkları bir döneme girildiği bir süreç yaşanıyor aynı zamanda.
Siyaseten yapılan hamlelerden rahatsızlık duyan birileri tarafından düğmeye basılmış olabilir. Bu nedenle dikkatlerin çekilmeye çalışıldığı bir süreç yaşanıyor.
"ZAMANLAMASI ÇOK MANİDAR"
Terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, “Başımız sağ olsun. Büyük bir saldırıya benziyor. Zamanlaması çok manidar.” dedi.
İşte Gökçe'nin açıklamalarında öne çıkanlar:
"İzlediğimiz görüntüler büyük bir saldırı olduğunu gösteriyor. Zaten saldırının şiddetinin ötesinde zamanlaması ve hedefi çok manidar."
"Burada alçakça bir saldır söz konusudur. Türkiye’nin bölgede izlediği politikalar yönelik dur diyebilmek adına yapılan bir saldırıdır. Yapılan terör saldırısı Türkiye’yi durdurur mu? Hayır. Türkiye insancıl ve barışçıl politikalarına devam edecektir. Terörle mücadele kararlılıkla devam edecektir."
"Bunca yıldır terörle mücadele ediyoruz. Bunca zamandır bölgede proaktif güvenlik politikalar izliyoruz. Yapılanlar bizi durdurmadı yine durdurmayacak. Daha önce de benzer saldırılar oldu. Türkiye daima barışı önceleyen politikalar izlemeye devam etti. Tabi Türkiye’nin attığı adımlardan rahatsız olanlar vardır. İşte bunlar böyle kritik tesisleri hedef alıyorlar."
"TUSAŞ’a yönelik haince alçakça bir saldırı düzenlediler. Dün devlet aklı ile yapılan açıklamalara yönelik bir cevap da olabilir. Dünkü açıklamalar Türkiye’nin bölgede izleyeceği politikaların dışa vurumudur. Bunca zaman güvenlik kaynaklarımız birçok saldırıyı önledi biz bunlardan eminiz. Hiç umulmayan birden post modern terörizmle saldırı olabilir."
"ŞEHİTLERİMİZ VAR"
İçişleri Bakanı Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada "TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" denildi.
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