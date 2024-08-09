Roblox neden kapatıldı? Çocuk istismarı LGBT propagandası | İşte Roblox rezaletinin iç yüzü

"Bazı genç arkadaşlar ve bazı uzmanlar bunu bir özgürlük meselesi olarak görerek özgürlüğümüzün kısıtlandığını, yasaklarla bir yere varılmayacağını söylüyorlar. Ben buna katılmıyorum. Nasıl bir maden şirketi eğer çevreye zehir saçıyorsa ve biz buna karşı gösteriler yapıp bu çevreye saçtığı zehrin durdurulmasını ve durdurana kadar da faaliyetlerinin engellenmesini istiyorsak çocuklarımıza zehir saçan bir oyunun da içindeki çocuk zehir saçan, çocuklara kötülük yayan faaliyetlerin durdurulana kadar engellenmesinde hiçbir sakınca görmüyorum. Aksine doğru buluyorum. Nedir Roblox'un içindeki faaliyetler? Roblox ne yazık ki bazı pedofili kişilerin sanal oyun alanları açarak çocukları bu alanlara çekip pedofili ile ilgili kendi fantezilerinin çocuklar üzerinde uygulamasını müsaade ediyor. Roblox üzerinden çocuklar kandırılarak onların parası alınabiliyor. Roblox içindeki sohbette çocukları ailelerinden uzaklaştıracak, ailelerinden soğutacak telkinler yapılabiliyor. Robloz oyunu içerisinde çocuklara şantaj yapılarak onlardan çeşitli şeyler istenebiliyor. Roblox içerisindeki çocuklar için zararlı, çocuklara uygun olmayan oyunlar, bu sohbet odalarındaki bu kişiler, pedefili oyunları açıp çocuklara zarar veren bu kişiler engellenmedikçe çocuklar kendi kendilerini koruyamazlar. Bunu devletin koruması lazım. Nasıl 18 yaşındaki altındaki çocuklar alkol ve sigara satılmıyorsa, çocuklar da kendi kendilerini koruyamayacağı için zararsız hale gelene kadar engellenmesini doğru buluyorum."