Roblox neden kapatıldı? Çocuk istismarı LGBT propagandası | İşte Roblox rezaletinin iç yüzü

Güngör desteğini şu ifadelerle dile getirdi: "6 yıl önce Youtube'da Roblox videoları çekerdim. O zamanlar eli yüzü düzgündü. 3 sene önce bozmaya başlayınca bırakmış ve on binlerce çocuğa da bıraktırmıştım. Son 3 yıldır da çocukları uzak tutabilmek için çabalıyorum ve gündem oluşturuyorum. Roblox'un çok büyük bir kısmı istismardan oluşuyor. Pedofili, eşcinsellik, aşırı şiddet, ağır küfür, +18 cinsellik vb ne kadar sapkın oyun modu varsa oyunun market önerilerinin en üst sıralarında bulunuyor. Az önce öğrendimki erişim yasağı getirilmiş. Oh keyfim geldi. Bu haftanın Maşallahı var, ardı ardına güzel gelişmeler oluyor. Ha gayret bir de TikTok istiyoruz. Hamdolsun on binlerce çocuğa vesile olduk, olmaya da devam edeceğiz Roblox'u savunan birisini görürseniz ağzına kürekle vurabilirsiniz çünkü muhtemelen beyni yoktur. Dibine kadar doğru karar kimse boş yapmasın. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Asla çekinmeyiniz ve geri adım atmayınız! Çocuklarımızı korumak için ne yapılması gerekiyorsa amasız fakatsız çatır çatır yapınız! Bu ülkenin aklı başında insanları olarak bu tip kararlarınızı sonuna kadar destekleyeceğiz."