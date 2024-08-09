Roblox neden kapatıldı? Çocuk istismarı LGBT propagandası | İşte Roblox rezaletinin iç yüzü
Geçtiğimiz günlerde çocuk istismarına neden olabilecek içerikler barındırdığı gerekçesiyle Roblox, Türkiye'de erişime engellendi. Oyun odalarında çocukların eşcinselliğe özendirildiği sanal partilerin yapılması, pedofili tuzağına düşürülen çocukların farkında olmadan istismar edilmesi erişim engelinin getirilmesinin bir nedeni oldu. İşte Roblox rezaletinin iç yüzü...
15 milyonu aşkın oyuncunun kayıtlı olduğu oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak pedofili, eşcinsellik ve cinsel içerikli içerikler barındırması tespiti üzerine Roblox'un engellendiğini açıkladı. Oyun platformunda söz konusu içeriklerin denetlenmesinin mümkün olmaması nedeniyle erişim engelinin getirildiği ifade edildi.
ÇOCUK İSTİSMARI VE LGBT PROPAGANDASINDAN ŞİKAYETÇİLERDİ
Roblox'da oyun odalarında çocukların eşcinselliğe özendirildiği sanal partilerin yapılması, pedofili tuzağına düşürülen çocukların farkında olmadan istismar edilmesi uzun süredir tartışılıyordu.
Dünya çapındaki LGBT lobisinin oyun platformlarını kullanarak eşcinselliği normalleştirme çalışmalarında oyun platformunun kullanıldığına dair iddialar da erişim engelinin getirilmesinin bir nedeni oldu. Oyun platformunda kimliksizleştirme, cinsiyetsizleştirme ve LGBT propagandası ise aileler tarafından da şikayet konusu olmuştu.
"ROBLOX'UN YASAKLANMASI YERİNDE BİR ADIM"
Engelleme sonrasında bazıları engellemeye karşı bir tavır alırken çocuk ve oyun dünyasını bilen uzmanlar erişim engeline destek verdi.
Psikiyatrı Veysi Çeri yaptığı açıklamada "Bir çocuk psikiyatristi olarak Roblox oyun platformunun yasaklanmasını çok yerinde bir adım olarak gördüğümü belirtmek ve bu yasağın alınmasında etkili olan herkesi tebrik etmek istiyorum. Darısı TikTok'un başına" ifadelerini kullandı.
"SON 3 YILDIR ÇOCUKLARI UZAK TUTMAYA ÇALIŞIYORUM"
Youtube'da yüzbinlerce takipçisi bulunan ve çektiği oyun videolarında Sertaç Abi ismiyle tanınan Sertaç Güngör, erişim engeli kararına destek verdi.
Güngör desteğini şu ifadelerle dile getirdi: "6 yıl önce Youtube'da Roblox videoları çekerdim. O zamanlar eli yüzü düzgündü. 3 sene önce bozmaya başlayınca bırakmış ve on binlerce çocuğa da bıraktırmıştım. Son 3 yıldır da çocukları uzak tutabilmek için çabalıyorum ve gündem oluşturuyorum. Roblox'un çok büyük bir kısmı istismardan oluşuyor. Pedofili, eşcinsellik, aşırı şiddet, ağır küfür, +18 cinsellik vb ne kadar sapkın oyun modu varsa oyunun market önerilerinin en üst sıralarında bulunuyor. Az önce öğrendimki erişim yasağı getirilmiş. Oh keyfim geldi. Bu haftanın Maşallahı var, ardı ardına güzel gelişmeler oluyor. Ha gayret bir de TikTok istiyoruz. Hamdolsun on binlerce çocuğa vesile olduk, olmaya da devam edeceğiz Roblox'u savunan birisini görürseniz ağzına kürekle vurabilirsiniz çünkü muhtemelen beyni yoktur. Dibine kadar doğru karar kimse boş yapmasın. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Asla çekinmeyiniz ve geri adım atmayınız! Çocuklarımızı korumak için ne yapılması gerekiyorsa amasız fakatsız çatır çatır yapınız! Bu ülkenin aklı başında insanları olarak bu tip kararlarınızı sonuna kadar destekleyeceğiz."
"ENGELLENMESİNİ DOĞRU BULUYORUM"
Dijital Baba kullanıcı adıyla tanınan araştırmacı ve bilişimci Orhan Toker ise paylaştığı videoda Roblox kararıyla ilgili şunları söyledi:
"Bazı genç arkadaşlar ve bazı uzmanlar bunu bir özgürlük meselesi olarak görerek özgürlüğümüzün kısıtlandığını, yasaklarla bir yere varılmayacağını söylüyorlar. Ben buna katılmıyorum. Nasıl bir maden şirketi eğer çevreye zehir saçıyorsa ve biz buna karşı gösteriler yapıp bu çevreye saçtığı zehrin durdurulmasını ve durdurana kadar da faaliyetlerinin engellenmesini istiyorsak çocuklarımıza zehir saçan bir oyunun da içindeki çocuk zehir saçan, çocuklara kötülük yayan faaliyetlerin durdurulana kadar engellenmesinde hiçbir sakınca görmüyorum. Aksine doğru buluyorum. Nedir Roblox'un içindeki faaliyetler? Roblox ne yazık ki bazı pedofili kişilerin sanal oyun alanları açarak çocukları bu alanlara çekip pedofili ile ilgili kendi fantezilerinin çocuklar üzerinde uygulamasını müsaade ediyor. Roblox üzerinden çocuklar kandırılarak onların parası alınabiliyor. Roblox içindeki sohbette çocukları ailelerinden uzaklaştıracak, ailelerinden soğutacak telkinler yapılabiliyor. Robloz oyunu içerisinde çocuklara şantaj yapılarak onlardan çeşitli şeyler istenebiliyor. Roblox içerisindeki çocuklar için zararlı, çocuklara uygun olmayan oyunlar, bu sohbet odalarındaki bu kişiler, pedefili oyunları açıp çocuklara zarar veren bu kişiler engellenmedikçe çocuklar kendi kendilerini koruyamazlar. Bunu devletin koruması lazım. Nasıl 18 yaşındaki altındaki çocuklar alkol ve sigara satılmıyorsa, çocuklar da kendi kendilerini koruyamayacağı için zararsız hale gelene kadar engellenmesini doğru buluyorum."
ROBLOX NEDİR?
Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim platformu ve deneyim oluşturma sitemi olarak adlandırılıyor. Roblox, oyun platformu olarak biliniyor ve 16 yaş altı çocukların çoğunlukta olduğu bir kitlesi mevcut.
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