Kara Kartal üçüncülük peşinde! Beşiktaş-Adana Demirspor maçı 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u evinde konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak ve hakem Çağdaş Altay yönetiminde gerçekleştirilecek. Son 3 maçından 2 galibiyet ve 1 beraberlik çıkaran Beşiktaş, Adana Demirspor’u yenerek 3. sıraya tırmanmayı amaçlıyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçta Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-1 yenmişti. İşte detaylar...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi alan siyah-beyazlılar, 55 puanla 4. basamakta yer alıyor.
MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Rafa, Rashica, Mustafa, Immobile.
Adana Demirspor: Deniz, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Bünyamin, Tayfun, Maestro, Ali Yavuz, Ozan, Yusuf.
KARTAL 3. OLMANIN PEŞİNDE
Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, Süper Lig'i ilk üç sırada bitirmek için 1. Lig'e düşmesi kesinleşen son sıradaki Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor.
6 İSİM YOK
Beşiktaş'ta sakat ve cezalı 6 oyuncu, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlılarda Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo, Emirhan Topçu, Salih Uçan ve Ernest Muçi, sakatlıklarından dolayı müsabakada görev yapamayacak.
Kaleci Mert Günok ise Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düşmüştü. Bu sezonki dördüncü sarı kartını gören tecrübeli file bekçisi, Adana Demirspor karşısında ilk 11'deki yerini alamayacak.
"KARA KARTAL"DA DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Ersin Destanoğlu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 36. haftadaki Alanyaspor müsabakasında görev yapamayacak.
Tedavisi süren Emirhan Topçu da kart sınırındaki oyuncular arasında yer alıyor.
KALEDE ERSİN DESTANOĞLU
Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı kaleci Mert Günok'un yerine Adana Demirspor maçında Ersin Destanoğlu'nun görev yapması bekleniyor.
Bu sezon Süper Lig'de 1, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'er maç olmak üzere toplam 7 müsabakaya ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 11 gol gördü.
Genç kaleci, son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynanan maçta forma giymişti.
SEZONUN İLK YARISINDAKİ MAÇI ADANA DEMİRSPOR KAZANDI
Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 16. haftada oynanan müsabakada Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti.
Ligdeki iki galibiyetinden birini siyah-beyazlı takıma karşı alan Adana temsilcisi, diğer galibiyetini de Atakaş Hatayspor'a karşı elde etmişti.
Süper Lig'de 19. ve son basamakta bulunan Adana Demirspor'un, geçtiğimiz haftalarda ligden düşmesi kesinleşmişti.
BEŞİKTAŞ LİGDE SON İKİ MAÇINI KAZANDI
Siyah-beyazlı takım, ligde oynadığı son iki maçtan 6 puan çıkarmayı başardı.
Lige veda eden Atakaş Hatayspor'u 5-1 ile geçen Beşiktaş, bir sonraki haftada ise derbide Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertli rakibini 1-0'la geçen siyah-beyazlılar, üst üste ikinci galibiyetini aldı.
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