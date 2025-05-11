AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Rusya-Ukrayna ateşkesine ilişkin A Haber'e özel açıklama! “Herkes masayı devirirken Türkiye masa kurdu”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınına bağlanarak özel açıklamalarda bulundu.

MASA KURABİLEN ÜLKE TÜRKİYE

Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisine dikkat çeken ve herkesin masayı devirirken Türkiye'nin ise masa kurduğunun altını çizen Çelik,"İçinden geçmekte olduğumuz dönem herhangi bir dönem değil. Son birkaç yıl iyice zirveye çıktı ama uzun zamandır yavaş yavaş bildiğimiz tanıdığımız uluslararası sistemin dikişlerinin söküldüğü, uluslararası sistemin temel sütunlarının sarsıldığı bir süreç içerisinden geçiyoruz. Aslında diplomatik ilkelerin uluslararası hukuka dair ilkelerin birçok ülke tarafından konu bazlı olarak ihlal edildiğini görüyoruz. Diplomasinin en çok dışlandığı bir dönem bu. Ama burada başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu barış iradesi, uluslararası hukuka yaptığı referans hatta uluslararası hukukun daha kapsayıcı daha etkili olduğu için ortaya koyduğu dünya 5'ten büyüktür ilkesi büyük bir barış iradesi ortaya çıkardı. Türkiye'nin diplomatik kapasitesi bütün bu çatışma alanları için çözüm üretebilen hem güvenilir hem hakkaniyetli hem tarafları tatmin eden adaletine ve hakkaniyetine güvenilen masa kurabilen bir ülke oldu Türkiye. Herkesin masayı devirdiği bir yerde Cumhurbaşkanımızın çeşitli konularla ilgili olarak söylediği 'biz asla masadan kalkmayız' şeklindeki iradesi aslında uluslararası sistem açısından da referans olması gereken bir yer. Çünkü kimse masada kalamıyor. Herkes masayı deviriyor. Küresel barışın olması tek çıkardır." dedi.

(Foto: AA)

"TEK BİR ÜLKE TEK BİR LİDER ÖNE ÇIKIYOR"

İstanbul'un barış masası için hazır olduğunu da söyleyen Çelik, "Tarafların hepsinin üzerinde mutabık olacağı, hiç itiraz etmeyeceği tek bir ülke tek bir lider öne çıkıyor Cumhurbaşkanımız ve Türkiye. Onun dışında hangi ülkeyi ya da hangi lideri masaya koyarsanız koyun bir kısım bunu kabul edecek bir başka kısmı buna karşı çıkacak. Ama bir tek Cuımhurbaşkanımızın barış iradesi ve Türkiye'nin bir zemin olması güvenli bir adres olması üzerinde bir tartışma yok. Herkesin mutabık olduğu bir konu. İstanbul barış masası için hazır. Bir barış masası tekrar kurulacaksa Türkiye hazır bunu iki taraf da biliyor. Dolayısıyla o artık iki tarafın da teknik yaklaşımlarına bağlı. Perşembe olur olmaz bilinmez ama İstanbul'da masa hazır. Ne zaman isterlerse oturulur." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN TEK BİR ÇIKARI VAR"

Küresel ve bölgesel barışın korunmasını vurgulayan Çelik, "Türkiye'nin gerçekten tek bir çıkarı var küresel ve bölgesel barış olması. Küresel ve bölgesel barışın korunması. Türkiye bunun dışında gizli bir ajanda kapalı bir ajanda gütmüyor." şeklinde konuştu.

(Foto: AA)

Ayrıca AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Rusya-Ukrayna ateşkesine değindi.

Çelik'in sosyal medya paylaşımında açıklamalarından satır başları... "Küresel barışı tehdit eden çatışmaların çözümü için Sayın Cumhurbaşkanımızın barış iradesi ve Türkiye'nin güvenilir adres olması öne çıkmaktadır.

Uluslararası alanda çatışma ve savaş kışkırtıcılığı konusunda son derece sorumsuz açıklamaların yapıldığı bir dönemdeyiz. Bir yerde barış ve çözüm isteyenlerin başka bir bölgede çatışma ve savaşı kışkırttığı ilkesizlikler çokça görülmektedir. Uluslararası kurumların etkisizleştiği ve diplomasinin çokça dışlandığı bir küresel tablo var. Uluslararası düzenin en temel sütunları sarsılmaktadır.