Batı'nın kullanışlı aparatı PKK'dan Çin'e ajanlık "hizmeti" İşte Norveç'teki skandal ayrıntıları

Avrupa çapında da birçok faaliyette bulunan ve Avrupa Birliği ülkelerinde terör örgütü olarak tanımlanan PKK, Avrupa ülkelerindeki hukuki boşluklarla siyasal bir alana sahip olmayı başardı. Binlerce insanın hayatına mal olan örgütün faaliyetlerinin görmezden gelinmesi, PKK'nın Avrupa kıtasında rahat hareket etmesini sağladı.

Avrupa ve ABD'nin gizli desteği ile kanlı eylemlerine devam eden PKK, ABD ve Avrupa ülkelerinin rakibi olan dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip Çin ile de ilişkiye girdi.