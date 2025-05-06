Özgür Özel’e saldıran isimle ilgili yeni detaylar: Oda arkadaşı A Haber’e konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e düzenlenen saldırı sonrası gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun sosyal çevresine dair ayrıntılar ortaya çıkıyor. A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'a konuşan oda arkadaşı, Tengioğlu'nun yaklaşık bir yıldır aynı apartta kaldığını ve kimseyle iletişim kurmadığını söyledi. Saldırganın sessiz, içine kapanık ve çevresiyle mesafeli bir profil çizmesi ise dikkat çekti.

"KİMSEYLE DİYALOĞU YOKTU"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyla gündeme gelen Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı apart hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Taksim'deki bir apartta Tengioğlu ile aynı odada kalan oda arkadaşı, A Haber'e konuşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AYLIĞI 4 BİN LİRAYA 3 KİŞİ KALIYORDUK"

Saldırganın oda arkadaşı, Tarlabaşı'nda yer alan apartta üç kişiyle aynı odada kaldığını belirtti. "Aylığı 4 bin liraya kalıyorduk. Birinci katta, aynı odadaydık. Ranza vardı; o aşağıda, ben yukarıda kalıyordum" dedi. Yaklaşık bir aydır aynı odayı paylaştıklarını ifade eden oda arkadaşı, saldırganın uzun süredir apartta kaldığını söyledi.

"SADECE SELAMLAŞIRDIK"

Gece çalıştığı için sabah saatlerinde odaya döndüğünü belirten oda arkadaşı, Tengioğlu ile aralarında sadece "merhaba" şeklinde bir selamlaşma olduğunu belirtti:

"Değişik bir hareketini görmedim. Diyaloğunu hiç görmedim. Çok sessiz bir adamdı. Ben bir aydır o evde kalıyorum ama adamın ismini bile bilmiyorum. Muhabbetim hiç olmadı."

"TELEFONLA KONUŞTUĞUNU HİÇ GÖRMEDİM"

Saldırganın sosyal yönünün zayıf olduğuna dikkat çeken oda arkadaşı, Tengioğlu'nun odada genellikle sessiz şekilde telefon ekranına baktığını, kimseyle iletişim kurmadığını aktardı:

"Gündüz odada kalmıyordu, çalışıyordu. Gözlemlediğim kadarıyla sadece telefona bakıyordu. Kimseyle görüşmüyordu. Telefonla da konuştuğunu hiç görmedim, sadece izliyordu."

"NE İŞ YAPTIĞINI BİLE SORMADIM"

Saldırgan hakkında çok az bilgi sahibi olduğunu vurgulayan oda arkadaşı, onunla hiçbir samimiyetinin olmadığını da sözlerine ekledi:

"Benden önce buradaydı, sanırım bir yıl olmuş. Ne iş yaptığını bile sormadım. Olay günü yani Pazar günü arkadaşımın yanındaydım, o gün evde değildim."