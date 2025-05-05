AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı: PKK’nın feshi dönüm noktası olacak

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK sona erdi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.

Sözcü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Kıbrıs davası bizim için önemli. Kim ne derse desin Ada'da iki devlet var. KKTC'yi inkar ederek varılacak hiçbir yol yok. Kıbrıs Türklerini kimse yok sayamaz.

Özgür Özel'e alçakça bir saldırı yapıldı. Siyaset kurumu şiddet karşısında birlik içinde olmalı. Özel'e yapılan saldırı topyekun siyasete yapıldı. Özgür Özel ve CHP'ye bir kez daha geçmiş olsun.

İç cephe güçlenirse Terörsüz Türkiye gerçekleşir. Terörsüz Türkiye için atılan her adım önemlidir. PKK'nın kendini feshetmesi bir dönüm noktası olacak. Terörsüz Türiye devlet politikasıdır. Bu süreçte provokasyonlara izin vermeyiz. Herkesin hedefi Terörsüz Türkiye olmalıdır. Günler içinde yeni gelişmeler bekliyoruz.

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